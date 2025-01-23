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洪雯

洪雯：欲擺脫財赤困境 香港須推行深層次改革（四）

【明報文章】上周四，我嘗試分析香港建築工程「又貴又慢」的兩個原因，包括體制和人的因素，導致行政審批低效、行業難創新。尚有第三個原因，就是本港勞工成本高。因工程工期太長，且省人力的新技術、新手段難獲採用，本港工程因此需更多人力、工作更長時間，成本自然貴。但還有一個因素就是本地勞工不足，勞工隊伍很不穩定，且工人薪金快速上升。

據勞福局《2023年人力推算報告》，2023年本地勞動人口整體欠缺約5萬人；2028年短缺增至約18萬，尤以熟練技術人員為甚。勞動力供應不足，在香港周邊經濟體如日本、新加坡、澳門等都出現。但本港勞工短缺，伴隨着低於周邊經濟體、且持續下降的勞動人口參與率（labour force participation rate, LFPR）。

香港勞動人口參與率

顯著低於周邊經濟體

LFPR即勞動人口（正在就業或積極尋找就業崗位的人）在15歲及以上人口中所佔比例。LFPR深刻影響社會生產力：LFPR愈高，代表社會中積極參與經濟活動的人口比例愈高、經濟發展動力愈足；LFPR愈低，代表社會中被動地依靠其他人撫養或依賴社會福利的人愈多、社會負擔愈重。香港未來需要增加人口，惟我們更需充分發掘現有人口潛力，提升LFPR。

本港LFPR在1984年8月達到峰值66.5%後一路下跌，到2024年9至11月跌至56.9%，下跌近10個百分點，且顯著低於周邊經濟體。比如，本港LFPR比新加坡（2023年12月68.6%）低11.7個百分點，也顯著低於內地（2023年12月66.4%）、澳門（2024年10月67.8%）、馬來西亞（2023年12月70.5%）、印尼（2023年12月69.3%）、韓國（2024年11月64.6%）、台灣（2024年11月59.3%），且一直處於持續下降趨勢。

很多人將此歸咎本港嚴重老齡化，但若與日本這個超級老齡化社會比較，香港LFPR比日本（2024年10月63.5%）低了6.6個百分點，差距相當大！顯然，除了老齡化，香港LFPR超低還有其他原因。

立法會早前公布《低收入及中低收入住戶特徵》報告，揭示一系列觸目驚心的現實。1996至2021這25年間，非從事經濟活動住戶（即家中無任何人工作的住戶）在全港住戶的比例，從10.7%升至20.4%，幾乎翻了一倍；而在低收入住戶（全港收入最低20%的家庭）中，家中無任何人工作的住戶比例，更從1996年33.8%（12.5萬戶）激增至2021年74.1%（39.6萬戶），是25年前的3倍多——即是說目前每4戶低收入家庭中，就有3戶完全不工作。

完全不工作的家庭數目猛增，固然有人口老化的原因，惟處於勞動年齡卻不工作的住戶亦同步增長，且兩者增幅一致。尤其是在低收入住戶中，處於勞動年齡卻完全不工作的家庭，25年間更增加了逾200%！

勞動年齡人士不工作，可能是要照顧兒童、老人、病患者等。但數據同時顯示，在低收入、非長者、不工作的家庭中，只有35.3%家中有需受照顧的成員（老弱病殘幼），而40.8%的家中並無任何需受照顧成員。

不去工作，靠什麼生存？該報告的數據顯示，對於低收入且不工作的家庭，政府提供的恒常現金福利佔其總收入比例，從1996年26.8%飈升至2021年82.7%。可見25年來，本港為數不少的健全、處於勞動年齡、家中並無受照顧者的家庭，在社會福利支持下退出了勞動力市場，成為香港勞動力不足的一個重要原因。

我認為，這一現象與福利和房屋政策密切相關。由於我們的政策導向出現問題，有時候辛苦努力的夾心階層，過得還不如依賴福利的基層，事實上引導了市民向下流動，甚至鼓勵部分市民退出勞動力市場。從這個角度看，我們的房屋和福利政策鎖住了一部分勞動力，同時也導致房屋和福利支出飛升，成為公共財政的無底洞。可以說，本港某些深層次矛盾跟政策設計失當密切相關。通過適當改革，不但能降低財政支出，更可釋放勞動力，鼓勵向上的階層流動。

調整房策 有助節流並推動階層流動

為縮短公屋輪候時間，政府近年集中資源、不惜代價增建公屋，措施包括土地使用的「兩個7：3」（新增土地七成用於公營房屋，三成用於私人房屋；公營房屋中七成屬公屋，三成屬資助出售房屋）；千方百計騰出土地建公屋，包括拆除工廈，趕走當中的企業，或花費大錢搬走配水庫等。我們還有耗資300億元的簡約公屋、100億元的過渡房屋。

然而我認為，通過大量增建公屋來解決香港房屋問題是「落錯了藥」，後患無窮——因為公屋輪候時間長，根本不是供應不足，而是需求過度，即本不該輪候公屋、有條件向上流動的人，迫不得已「向下流」輪候公屋。

此話怎講？香港根本不缺公屋，今日香港已有約30%家庭（約83萬戶）居於公屋，這一比例在全球我能夠找到數據的經濟體（包括歐洲高福利國家）中屬最高。同時，香港社會存在相當比例的夾心階層，即所謂「窮中產」，他們收入超出了輪候公屋資格的上限，惟購買或租住「正常的」私樓非常吃力。他們需要的，是可供他們選擇的可負擔房屋（從供應端着手），或是賦能他們解決房屋問題的手段（從需求端着手）。但在本港房屋體系中，前者嚴重缺乏，後者更幾乎為零。

結果，不少窮中產只能租住劏房，或與家人擠在一起，生活境遇還不如公屋中的基層。年輕人大多屬窮中產，不少人只能選擇晚婚、晚育，甚至不婚不育。

人是追隨資源走的。由於社會資源嚴重向公屋傾斜，收入增加後反而更難解決住房問題，自然吸引大量市民輪候公屋。青壯年人士刻意控制收入，甚至放棄工作來輪候公屋，並不少見。公屋輪候冊快速膨脹，從2004年的9.1萬宗申請，升到2016年高峰期的28萬宗，是2004年的3倍。近年公屋建成量上升，輪候數字有所回落，2024年9月底為21.3萬宗，但亦是20年前的2.3倍，當中約四成是40歲或以下人士。

可見公屋輪候時間長，不是供應不足，而是需求過度。我們的房屋政策，其實是創造了對公屋的需求，一大批勞動力因此鎖在公屋之中，導致本港勞動參與率愈來愈低，基層不斷膨脹。

公屋膨脹 無法解決劏房問題

從公共財政角度看，隨着公屋膨脹，納稅人負擔也愈來愈沉重。公屋租金尚不夠支付日常維修保養，更不要說土地投入和建築成本。根據2021年人口普查數據計算，政府當年透過公屋補貼給公屋居民的房屋福利總額約340億元，每戶平均每年補貼約4.1萬元。隨着公屋量攀升，補貼自然也上升。

另外，公屋居民總量增加，對整體福利的需求必然上升，因為符合入住公屋資格的住戶必然會依賴不少其他福利。例如公屋長者大都符合資格申請公共福利金，隨着公共福利金於2022年調整，有關金額迅速飈升。

開支驚人是一回事，但大量興建公屋，根本無法解決本港劏房問題，因超過三分之一劏房戶屬夾心階層，收入超出輪候公屋資格上限。同時，資源流向公屋，而缺乏公屋之外的房屋台階，公屋戶亦難以踏出公屋向上流動，導致長期以來公屋流轉率極低；即使是大力打擊濫用公屋後，也只有約2%流轉率。

港人常羨慕新加坡房屋政策。殊不知新加坡公租房（類同香港公屋）只給最弱勢家庭，且嚴格限制入住時間，只能租住兩年，續租必須重新申請；政府同時大量供應出售組屋（類同香港居屋），協助市民置業。這樣的制度，迫使入住公租房的家庭必須努力往上走，難以「躺平」。雖然公租房在新加坡房屋總量中只佔4.6%，但流轉極快，平均輪候時間只需兩個月！這背後的邏輯，實在值得香港借鑑。

2021年香港政府引入現金津貼試行計劃，為輪候公屋超過3年的合資格家庭提供現金補貼。過去3年，政府已向10.5萬個輪候公屋住戶發放約51億元現金津貼。此計劃更延長一年至今年6月。

入住公屋者已被視為「人生贏家」，不少人不惜放棄工作來輪候公屋。如今輪候過程中還有津貼，變相增加了公屋吸引力，打擊了自食其力的市民。所以，我認為將有關津貼恒常化的建議不可取。

總結而言，我強烈建議政府迅速調整房屋政策，從不惜代價建公屋安置基層，轉向提供向上的房屋台階，推動社會向上的階層流動，協助市民擺脫依賴公屋。此舉將避免香港社會裏基層坐大及福利需求膨脹，從而大大減輕公共財政的沉重負擔，並能擴大中產階層，增強社會整體活力和向上動力。下期（2月6日）續談。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[洪雯]

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