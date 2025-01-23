張志剛：加州災後重建 中國應積極協助

按照目前的災情發展，受山火破壞的房屋可能會超過1.5萬棟；再嚴重一點，可能會接近1.8萬棟。要重建這一大片樓房，不是加州一州之力可以解決，尤其是區內樓房多以木結構為主。要重新在區內搭建，不知要耗費多少時間和資源。

山火已經成為加州天災的一個新常態。隨着極端氣候頻密出現，加州山林大火的發生頻率會愈來愈高。百年一遇的災情，往往在三幾年就出現一次。所以，災後重建也必須把未來再次爆發山林大火的風險估算在內。再搭建木結構的房屋別墅，不見得是一個明智選擇。

重建近2萬棟房屋 內地與香港有參與空間

對於加州山火的災後重建，國家和香港其實都可以幫忙及參與。美國是富裕社會，而災區也是美國上流社會的聚居地，一般救援物資當然不缺。但重建那近2萬棟的樓房，國家和香港就有參與的空間。

周前本人出席北京的一個研討會，就以「國際大統戰，香港作橋樑」作主旨發言。所謂「統戰」，不過是廣交朋友、廣結善緣的代名詞。如果我們可以在加州山火的災後重建伸出援手，就算不計較政治上的回報，也是作為「人類命運共同體」一分子的當然之義。

對於那萬多棟房屋的重建，用鋼結構的組裝合成建築法（MiC）是一個非常合理的選擇。無論面對山火或地震的威脅，鋼結構都更具防禦能力。而且鋼結構可以在場外製造，再於現場組裝，其建造過程，就是由現場製作轉為工廠製作。過去傳統的混凝土建構，亦已經採用MiC概念，在地盤以外生產組件，然後再運輸到地盤裝嵌，大大縮短建造樓房的時間。

高強鋼MiC 具極大優勢

隨着MiC概念的成熟，以前必須在現場工地所造的「風火水電」配套，都可以在預製組件時一併完成，這進一步壓縮樓宇建造時間。隨着鋼結構的普及，以及新強鋼的研發和應用，以鋼結構取代混凝土結構更是大勢所趨。鋼結構的生產過程，可以更精準細密，在生產組件時更可以標準化。而鋼結構的重量，只及混凝土結構的兩成左右，這令鋼結構組件可以遠程運輸。混凝土組件的製造，比較局限於地盤就近的區域。以香港為例，就只能夠在境外就近之處生產，難以跨洲越洋運輸。但高強鋼就無此局限，出口可以無遠弗屆。

以高強鋼來進行組裝合成建築，跟一般其他工業生產並沒有兩樣。由建築師設計建築，並規範結構組件的詳細要求，把這些詳細規範資料交由海外生產商生產；生產完成之後，以貨櫃裝箱，隨即付運，收貨之後運往地盤工地由承建商裝嵌。整個過程，以先進的工廠生產流程取代現場作坊式操作。

這套建築方法，在技術上、成本上和質控上，都佔有極大優勢。更何况，面對大面積焚毁區域內有1萬多棟樓房需要重新建造，這種以MiC形式進行的鋼結構建築法，在成本和時效上，幾乎都是不二之選。再者，在耐用和循環再用的環保考慮上，鋼結構組裝建造更是無可比擬。當然，執著於木結構的業主，仍然可以在原地以木材重建，這是他們自己的選擇。

如果選擇以鋼結構MiC組裝方法來重建，我們國家和香港就可以向加州政府及災區居民提供幫助。中國是全球最大的鋼鐵生產商，大概佔了55%市場份額；高強鋼的研發，更是執全球牛耳。提高鋼材強度，令建築使用的鋼材料數量可以減少四成甚至一半。這既減輕建築成本，也可以提高建築物的設計彈性；運輸成本的減省和施工便捷，更是高強鋼MiC建築的賣點。

以香港建築界團隊 配合大灣區生產支援

內地生產的高強鋼已經跟國際標準完全對接。香港將軍澳的跨灣連接路大橋，就是使用「香港設計、中國內地鋼材和承造、歐盟標準驗收」的組合，這令中國內地製造的高強鋼材料，可以與國際專業要求完全接軌。而以MiC方式興建鋼結構建築，香港的技術在全世界處於領先地位。除了MiC的建造技術之外，香港在專業化和國際化的地位，更是獨一無二。本港建築專業和美國的同行，都是使用全球通用的專業語言，可以無縫銜接。

如果香港建築界和鋼結構組裝合成的專業團隊，再配合大灣區內MiC鋼結構組件的強大生產支援，這個組合可以向美國加州提供一個災後重建方案。

當特朗普向全球製品徵收懲罰性的關稅、美國國內孤立主義抬頭，我們適時提出這個重建方案，可以讓加州居民多一個選擇，也是為自由貿易、全球合作作出一個範例。

作者是一國兩制研究中心總裁、全國政協委員

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