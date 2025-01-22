林尚宏：維護金融安全 從堅守聯繫匯率制度開始

想擦亮國際金融中心這一招牌，香港是離不開既穩健又多元的金融體系。在香港金融體系中，當數聯繫匯率制度最為重要。了解聯繫匯率制度要從其誕生的歷史背景講起。港元匯率機制曾經歷不同的發展階段，除了早期的銀本位制度，港元先後嘗試與不同的貨幣掛鈎。1974年，港英政府把港元匯率改為自由浮動。但受到貿易逆差、通脹高企，再加上1981年的香港「股災」，外國對香港前途悲觀等因素影響，1980年代初的港元貶值情况愈發嚴重。為了穩定香港金融體系及安定民心，聯繫匯率制度在1983年實施，運作至今。目前，聯匯制度透過一系列謹慎和透明的機制，使港元匯率保持在7.75至7.85港元兌1美元的區間內。

歷史是最好的檢驗。實施超過40年的聯匯制度見證了大大小小的國際或區域金融危機、經濟周期。1997年亞洲金融風暴中，不少東南亞國家（例如泰國）放棄原本的固定匯率制度，使其本國貨幣大幅貶值。而香港憑聯匯制度和充足的外匯儲備，在鞏固港元匯率的同時擊退了國際投機炒家。

聯匯制度的積極作用

然而，近期民間有風聲質疑聯匯制度的合理性，認為聯匯制度是港英殖民時期的產物，維持該制度會犧牲貨幣政策的自主；特朗普再度入主白宮，聯匯制度中港元與美元掛鈎的方式，會給美國政府為首的西方國家提供掣肘機會。更有甚者，港元應與人民幣或一籃子貨幣掛鈎，這樣才符合「主旋律」的基調。

筆者只能說，那些鼓吹放棄現有聯繫匯率制度的人士，是不尊重香港經濟發展的客觀規律，亦沒有從大局觀角度審視香港長期以來的金融維穩策略，更沒有認識到聯繫匯率制度對於保護特區政府乃至中央政府的資產所發揮的積極作用。

首先，在香港政權回歸後，聯匯制度得到持續完善（強弱方兌換保證、調整貼現窗、局方進行有限的市場操作），它像一道不斷成長的彈性防波堤，為港元匯率保駕護航。其次，放棄聯匯機制而採用匯率自由浮動會使得港元失去抗震性，出現不可控的貶值或升值，有損國際金融中心的角色；放棄聯匯機制而與一籃子貨幣掛鈎的方式，會導致貨幣政策的透明度（因有不少國家地區採用一籃子貨幣掛鈎的貨幣制度，而其貨幣構成都是保密的）減低，可能影響投資市場對香港匯率制度的信心。根據IMF（國際貨幣基金組織）的統計，包括香港在內，目前全球共有37個國家和地區採取不同形式與美元掛鈎的機制。港元與美元掛鈎不代表港元「美元化」，因《基本法》保證了港元的法定地位，使得特區政府可運用有別於人民幣的貨幣工具為國家經濟發展而作不可替代的貢獻。

1859年出版的《政治經濟學批判》序言中提及：「隨着經濟基礎的變更，全部龐大的上層建築也或慢或快地發生變革。」序言中的理論後來被學者概括為：經濟基礎決定上層建築。作為上層建築，一個國家或者地區的良好社會制度，離不開强而有力的經濟體系做支撐。2024年11月出席香港投資峰會的何立峰副總理指出，中央將一如既往、全力以赴為香港深化金融改革發展、維護金融穩定安全提供充分支持和保障。在由治及興的大趨勢下，港府要想向外界講好香港故事，那麽保護好現行聯繫匯率制度，打響金融保衛戰，把香港經濟搞好才是「硬道理」。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[林尚宏]