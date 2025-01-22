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林順潮

林順潮：加大力度促進香港成為國際醫療創新樞紐

【明報文章】上月特首李家超赴京述職，獲國家主席習近平高度評價，習主席以「擔當作為，務實進取」總結特首李家超帶領特區政府過去一年的表現。上月17日特首李家超在行政會議前見傳媒，分享此次述職重點及對習主席講話的體會，相信在習主席指明方向下，社會各界會在特區政府帶領下共同改革創新，展現了特區政府在推動香港「由治及興」的堅定決心和實際行動。

在促進生物科技方面，本屆政府回應了筆者於立法會提出，有關建設香港成為國際醫療創新樞紐的議員議案，推出一系列政策，包括成立香港藥物及醫療器械監督管理中心籌備辦公室，長遠建立「第一層審批」藥物註冊機構；建立「1＋新藥審批機制」；港深共同建設大灣區臨牀試驗協作平台，拓展研發網絡加快臨牀試驗；成立真實世界研究及應用中心，推動港深合作結合「港澳藥械通」數據，加快新藥在香港、內地和海外審批上市；及支持在香港開展先進生物醫藥技術研發、臨牀試驗及應用，吸引全球頂尖創新企業和研發機構落戶香港，建立第三間醫學院等。

藥械「第一層審批」盼繼續提速

筆者很高興見到政府就落實藥械「第一層審批」的速度不斷提升，在推動生物科技方面亦不遺餘力。未來在「第一層審批」下，國際上的藥械經香港審查後，有機會經「藥械通」機制進入大灣區及內地市場，吸引國際藥企到香港或共同投資研發並生產創新藥物，實現「揚帆出海」。另一方面，內地藥企也可以通過香港打入國際市場，實現香港與灣區以至國際醫療藥械互聯互通，協助國家把企業「引進來，走出去」。

所謂「天下武功，唯快不破」，筆者希望藥械「第一層審批」可以繼續提速，首階段可以先由罕見病及「孤兒藥」起步，這類別在國際上都設有綠色通道，要求相對低。我希望政府可以爭取在5年內實施「第一層審批」，並在提速的同時保持高質量發展。

對於在港設立第三間醫學院，據發展局文件顯示，綜合醫教研醫院及大學城用地，於2029年起才陸續完成平整，估計第三間醫學院需最少10年之後才有機會成立！筆者建議政府可考慮用清華大學醫學院模式，先在承辦的大學校內成立基礎醫學院，招收新的醫科學生，日後才成立臨牀醫學院；教學醫院方面亦可以與有質素、規模和實力的醫管局醫院合作，作為過渡安排。

在創新科技方面，政府積極推動創新科技發展，促進創新及科技發展以推動高端製造業發展。科學園和數碼港擴建工程正如火如荼推進，為初創企業和科技公司提供更多研發空間和資源支持。同時，落馬洲河套區的港深創科園也在快速發展，成為粵港澳大灣區創新合作的重要樞紐。這些基建項目不僅強化本港科研實力，也會吸引更多國際人才和企業落戶。港深創科園內將設立InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心，以更好發揮香港在生命健康科技的優勢。2023年施政報告更提出設立100億元新型工業加速計劃，為生命健康等科技企業，在新設生產設施費用等方面提供更多資助。

特首李家超領導的特區政府，以務實創新的施政，帶領香港取得多方面顯著成績。本屆政府致力推動基層醫療改革，發布了《基層醫療健康藍圖》，標誌着本港基層醫療服務進入新階段。政府在全港增設地區康健中心，向居民提供免費或低收費的健康服務，並開展健康教育活動，倡導「預防為重，社區為本」的政策理念。由筆者擔任主席的「亮睛工程」亦有響應政策理念，在本港社區開展免費眼疾篩查，讓市民及早了解眼科疾病，方便他們日後尋求治療。

無論是在創科推動經濟轉型，還是在民生保障提升幸福感方面，特區政府的努力都已經初見成效，筆者對政府相當有信心，相信未來醫療產業及創科產業可以成為強勁的經濟引擎，帶動香港在新一輪改革開放大潮中繼續乘風破浪，與祖國「拼船出海」，迎來更多機遇，共享改革開放紅利。

作者是港區全國人大代表、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林順潮]

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