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陳俊翹

陳俊翹：吸引龍頭跨國藥企投資——京滬粵對香港的啟示

【明報文章】生物醫藥是現代創新科技重點領域，對人類健康和社會福祉有重大意義。作為國際商業競爭和合作的焦點，生物醫藥產業已是國家和香港明確的戰略性產業。筆者過去幾年在北京大學進修，研讀了中國生物醫藥產業政策。20年來北京、上海、廣東等地紛紛出台政策，吸引世界領先的跨國製藥公司進駐，帶動科研、就業和社會發展。筆者摘取在北大進修時的論文〈我國吸引龍頭跨國醫藥企業投資的政策及成效——以京、滬、粵為例〉的要點，與讀者分享，並討論香港如何從中汲取經驗，進一步發展生物醫藥產業。

論文的特點是以成效為導向來分析產業政策，這不同於一般的基於政策文本的分析。此外，政策的目標受惠者對政策有最直觀感受。筆者論文採用公共政策評估理論中的「對象評價」，透過文獻中企業決策者的分享，擷取其對公共政策的評價。論文透過多種文獻渠道，蒐集了京滬粵2002到2023年間二十大外資醫藥企業的投資情况（建立研發中心或生產基地），以及投資者決策時的參考因素。

京滬跑贏 廣東不足

論文發現，人才、本地科研能力、藥事管理制度的進取程度，以及參與公共衛生事業的機會，是主要誘因；而對科研活動減稅、補助等，則作用較弱。

上海是吸引跨國藥企的最大贏家。上海在人才儲備、本地科研能力上優勢明顯，在藥事管理制度上也較進取，吸引了12家世界頂尖製藥公司在上海設立研發或生產中心，包括強生、輝瑞、羅氏等。

上海在促進國家藥事管理政策轉變方面，尤其努力。為促進生物醫藥「代工」發展，上海在沒有明確法律依據的情况下敢於先行探索，由監管部門推出制度創新，最後推動《藥品註冊管理法》等法規的修改；2017年進一步出台提升生物醫藥產業的實施辦法，積極爭取多個國家部委的相關政策在上海先行先試。這些努力得到企業的認可。

北京在4個誘因上皆有優勢，特別是其龐大科研資源及與中央政府的緊密聯繫，後者能夠幫助企業參與國家公共衛生事業的發展。雖其政策佈局略晚，仍吸引了諾和諾德、拜耳兩家龍頭跨國企業把中國總部駐於此地。諾華、賽諾菲的總部雖在上海，但於北京也有重大投資。默克集團則把默克醫藥健康的總部和研發中心設於北京。

以諾和諾德為例，看中的就是北京的人才、科研能力及參與公共衛生事業的機會。糖尿病在中國漏診情况嚴重；要提高診斷率，企業需與中央政府合作。諾和諾德透過設立研發中心，研發更適合中國人的治療方案，贏得中國政府信任，繼而合作開展相關工作，讓更多人得到診斷和治療，並提升公司業績。

廣東的現代生物醫藥產業佈局稍晚，上述因素未具優勢，因此目前尚無龍頭跨國醫藥企業在廣東設立研發中心或生產基地。

企業看重需求型政策 惟政策較缺乏

產業政策大致可分為供給型、環境型和需求型。供給型政策表現為擴大生產要素供給，例如人才、資金和數據。環境型政策則希望改善產業營運模式，例如財務、金融、稅收、法規等。需求型政策則用於引導市場需求，減少市場的不確定性，例如政府採購、貿易政策、用戶補貼、應用示範、價格指導等措施。

論文發現企業決策者所看重的四大因素中，人才和本地科研能力屬於供給型；藥事管理制度的進取程度，屬於環境型和需求型；而參與公共衛生事業的機會，則屬需求型。由此可見，企業十分看重需求型政策。

與此形成對比的是，各地需求型政策明顯不足。北京學者申崢崢等指出，當地生物醫藥產業政策中，供給型和環境型的政策佔93%，而需求型政策只佔7%，而且政策工具單一；其建議提高需求型政策數量，注重不同工具類型的協調與配合。另外，即便有需求型政策，政策執行效果也不足。北京學者黃琛指出，當地定價政策對創新藥物激勵力度不足；藥品招標過於關注藥品價格，創新性強、質優價高的品種難以中標等問題尤其突出。

2024年上海出台《關於支持生物醫藥產業全鏈條創新發展的若干意見》，針對地補充了很多需求型政策，通過鼓勵使用創新產品、擴大創新產品的醫保支付範圍及支持示範應用，進一步鞏固其吸引力。

參與公共衛生事業的機會，是筆者研究的一個新發現。這種間接的需求型政策，提高了整個醫療體系的可持續性，從長遠看促進創新藥物的應用，故也是企業投資的一個誘因。

相對的是，減稅對跨國龍頭企業的實際吸引力不大。世界銀行認為，稅收優惠令中國許多地方政府陷入「競次」（race to the bottom）怪圈，放棄了稅收收入。這些收入本可用於改善基礎設施、教育、建立國際標準的醫療設施或其他公共服務。這些方面，正是最吸引外企龍頭醫藥企業的因素。最後，由於額外增加了自由裁量的複雜性和機會，實際上可能反而阻礙了投資，削弱良好的城市治理。

把筆者論文結論應用到香港時要注意，論文在地域取樣上沒有覆蓋江蘇、天津等生物醫藥產業也正蓬勃發展的地方；二是對投資的定義，僅限於研發中心或生產基地這兩類實體投資，忽略了多樣的投資方式，例如依靠醫療機構開展臨牀試驗，或是建立關鍵性的功能單位（例如建立全球數據管理中心、創投中心）。另外，就是最近幾年跨國企業很流行「生態圈」、「開放式創新」等概念。例如默克集團，研發中心在北京，生產基地在南通，但也在上海和廣州設立創新中心，與初創企業合作。總部在上海的羅氏公司，2023年於上海投入使用「羅氏加速器」，並與香港科技園合作，聚焦創新藥物研發等方面。

香港的需求型政策機遇

2022年《香港創新科技發展藍圖》明確提出聚焦生命健康科技產業，出台了不少供給型和環境型政策，鞏固原有科研實力、爭取大量人才落戶，並加快了臨牀試驗、藥物註冊和醫管局藥品目錄審批流程。惟要在海內外競爭中脫穎而出，需求型政策是一個機遇。

直接的需求型政策，可以是設立生物醫藥創新獎勵基金。對於在重點領域的突破性新藥，若其曾在港開展臨牀試驗達一定規模，並最終在港註冊和進入醫管局藥品目錄，政府可以按其實際用量提供一定程度的獎勵。這點在台灣健保、上海惠民型保險「滬惠保」中，已有一定程度的體現。

間接的需求型政策，則是透過公共衛生和醫療體系改革，及時發現疾病並給予合適治療。政府可以與企業及社會各方合作，設計新的醫療協作模式和標準，提高整個醫療體系效率的同時，可間接帶動各種創新醫療技術的使用（包括數碼醫療、診斷和藥物）。現時推行的基層醫療改革，在社區層面管理、維持及提升市民健康，是很好的開始。對於專科醫療（例如肝病、眼病等），也可以借鑑。

當然，無論在需求端如何努力，香港市場規模就是很小，吸引力總歸有限。要想擴大吸引力，需增加香港市場對其他市場的影響力，成為「領先市場」（lead market）。透過「用得早」（加快註冊和臨牀應用）、「用得好」（更合適的治療方案、更高的服務水平）來成為其他市場的參考。這需要專文另議。

結語

香港擁有良好的人才、大學和醫療系統，發展生物醫藥產業潛力巨大；面對激烈的海內外競爭，可嘗試在需求型政策上突破，並成為領先市場。新的一年，我們充滿期待！

（筆者按：本文不代表作者所屬機構立場）

作者是香港科學園數據治理智庫成員、大學客座講師，任職於生物醫藥企業

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳俊翹]

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