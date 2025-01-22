劉銳紹：霧中看花天上座　醉翁之意不在酒——特朗普回朝後中美角力與策略分析

（1）先緩兵之計 後亂槍掃射

——特朗普就職前，先邀請習近平出席他的就職禮，其後再跟習近平通電話，也談得有板有眼。習近平派韓正代表，先後在美國會見萬斯和馬斯克，各自表達了善意的願望。此外，美國傳媒放風指特朗普「希望上任百日內訪華」。內地媒體普遍解讀美國在吹和風，或者先禮後兵，中國可爭取較多迴旋空間。

也許這是內地的宣傳政策，不希望突出潛在的中美矛盾，以免影響日後工作。但事實上，特朗普不是先禮後兵，而是緩兵之計，先解決容易處理和力所能及的問題，藉此鞏固粉絲的支持；待取得初步成績後，再落實其他戰略。中國不能掉以輕心。

——以處理TikTok為例，特朗普讓它仍有一線生機，但不是讓它正常發展，而只給予75天時間（不是外傳的90天），讓它變相成為被美國公司「吃掉一半」（佔股50%）的「有中國影子的公司」。換言之，TikTok不能保留舊貌，而是變成受美國控制並為美國所用，否則同樣「不賣便死」。

說到底，特朗普利用TikTok協助他選舉之後，又擔心它「影響美國國家安全」，於是要佔為美國所有。與此同時，他又不能乾脆讓TikTok死去，因為他不敢開罪TikTok的1.7億用家（主要是年輕人），所以連消帶打，毫無友好可言。

再舉一例，美國調查中國公司的範圍也到了「無厘頭」的地步。最近，一家名不見經傳的中國科技公司也被美國商務部和聯邦調查局調查，至今未有任何違反美國法律或危害美國國家安全的證據。據報道，調查的其中一個理由是：它2014年在北京註冊，而註冊人孫立新曾是「華為」的高層管理。這樣的理由確是虛無縹緲，抽象株連。外界不相信美國已變成驚弓之鳥，這類「亂槍掃射」實際只是為了增加美國的威懾力而已，何來友好可言？

——特朗普及其新班子上場後，完全顯露他們的「生意人」本色，把政治當作生意經，甚至把政治與私人業務掛鈎。特朗普在就職前推出官方「迷因幣」，令他的身家暴漲逾百億美元。政府效率部共同主管馬斯克談及讓TikTok繼續營運時，也提出他的X平台不能在中國營運，欠缺平衡，需要改變，所以要求中國放行。此外，馬斯克SpaceX也在爭奪美國國防部的訂單。

相信中國早已看出他們這種「生意人」本色，也採取「以經濟推動政治」的策略，但以目前的勢態、放任程度和力量對比而言，中國既不能完全滿足對方的欲望，也未有足夠實力平衡美國的壓力，所以更不能寄望於它的「友好姿態」。

——還有一點要看，就是俄烏戰事。特朗普表示將盡快結束戰爭，其班子成員也公開表示應讓歐洲盟友多負擔費用，明顯有抽身而出之勢。俄羅斯總統普京趁祝賀特朗普就職時，也表示願意談判。假如特朗普同樣以生意人心態處理俄烏戰爭，屆時美俄關係可能出現短暫的緩和；那麼，中國與俄羅斯關係又會否受到影響呢？美俄兩國慣於搞傷人利己的大動作和小動作，中國過去也不是沒有吃過它們的虧；在中美俄的三角關係中談「政治生意經」，更是一本難念的經，務必警惕。

上面談到小動作，在特朗普的就職禮上，也有一段小插曲。韓正雖然可以在現場觀禮，但鏡頭所見，他沒有座位（不知是否全程）。一般解釋是因為典禮場地由戶外轉到戶內，座位不夠，但這又令人想起中國前副總理劉鶴在特朗普第一次任期時訪問美國，對方刻意把座位安排像上課一般。可見，對美國的「友好姿態」總不能「霧中看花天上座」。鞏固自己的實力，才是正道。

（2）外界如何觀察 中國如何思考

——如上所述，美國對中國暫時留有一手，早晚都會出招，而且是狠招，那就必須預防它在什麼時候出招？中國接招和還招的準備是否足夠？一般估計，這不會超過半年，TikTok的殺招已出，如不就範就會增加中國產品的關稅，都已宣之於口。所以，中國（包括內地和香港）務必與時間競賽，加快合縱連橫。（請參閱筆者過去三星期的本欄文章，在此不贅。）

——必須看到，中國目前的高科技多集中在生活應用層面的中端位置，並已佔領不少國際市場，但美國未來的重點則是加快佔領高科技和軍事的高端位置。在特朗普的就職禮上，多名舉足輕重的AI人工智能巨擘被安排在顯著位置，反映美國的AI曼哈頓計劃已如箭在弦。所以，中國如何調配資源？將是另一個迎戰的考慮要素。

——眾所周知，創造任何高科技成績都離不開健康和有序的園地，利益分配要合理合規。西方世界的貧富懸殊也十分嚴重，但已形成一套民眾大致接受的共識，較少用旁門左道或強權爭利。在中國，反貪腐工作能否有助於建設合理合規的分配模式？也是保證高科技能否快速增長的關鍵。

以軍工航天系為例，由2023年8月至今不到一年半的時間裏，至少有13名高層人物因貪腐落馬或神隱；最新的包括火箭專家郝照平和「殲20戰機之父」楊偉。所以，與外國爭雄，必須從硬件技術和軟件制度同時入手。

——美國的優勢之一，是官商能夠互相配合，專業和商界人士在研發過程中已積極參與，並從中獲利，形成如魚得水之勢。在中國，高端科技多是官方領軍、民間扮演輔助角色。但當某些民營企業發展到擁有一定實力時，官方又會擔心出現富可敵國的憂慮，從而形成無謂的障礙，說得直接一點就是製造內耗。

——由此談到中國的整體經濟，近年來由於種種原因，中國經濟停滯不前，去年GDP雖有5%增長，但與前年5.2%比較，正延續下降之勢。前年的外來投資大幅下降82%，去年仍繼續下跌。這不單是經濟政策的問題，還有中外關係等國際環境問題，必須綜合治理。在美國不斷傷及他人之際，中國趁機在外交上反其道而行，內外撥亂反正，此其時也。

——中國過去遇強愈強，不怕外國封鎖，今天必須研究如何保持遇強愈強的條件，例如對外能否理智地去蕪存菁？對內能否凝聚萬眾一心？簡而言之，就是能否用新思維來處理老問題，而不是用舊方法來處理新問題。

——有意見認為，特朗普只着重遏制中國上升，並在中國取得利益，而不會理會中國的內政，包括民主人權等。這也許是對的，但如果因為美國不着眼於此就不努力改善，那就是霧裏看花，與人民終隔一層。這又如何遇強愈強呢？

作者是時事評論員

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[劉銳紹]