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阮穎嫻

阮穎嫻：香港這盤生意還賺錢嗎？

【明報文章】財政預算案快將公布，近日因為財赤推算達1000億，並且連續三年赤字，大家都非常擔心香港財政入不敷支，更有評論指財赤其實達3000億，只是政府運用財技，掩藏了其中2000億。財赤數字觸發香港政府以後可能要債冚債度日的擔憂。社會熱議該削減何種開支，例如取消長者兩蚊搭車、減公務員人工。

舉債不是大問題，畢竟有人儲錢就有人借錢。對借錢人來說，重要問題是盤生意賺不賺錢、借貸成本，以及資金鏈不斷裂。例如大部分地產商都不會現金買地起樓，而是透過借貸融資，如果項目賺錢，有能力按時償還債務，借錢不是問題。有些人要借錢讀大學，但如果讀完大學有一定回報，可以償還債務，長遠人生收入較高，那麼借錢是應該的，甚至是好事。這還不計腹有詩書氣自華、個人修養等非物質回報。

財赤是結構性還是周期性？

把香港看成一盤生意，就要問香港這盤生意是否仍然賺錢。如仍然賺錢，扣除利息成本收入多於支出，那麼財赤只是暫時，借錢並不可怕。事實上，做生意來說，借錢才是常態。如果一定要手上有足夠現金才擴展業務，生意會擴展得很慢。

換句話，問題是香港的財赤是結構性，還是周期性。結構性財赤的意思是盤生意長遠蝕錢，當然要開源節流。周期性財赤是市况不好時蝕錢，但生意好時可賺回來，所以不必太擔心。如果財赤是來自因為要做大量投資，在業務初期一定會燒錢及虧蝕，回本期要在較後時才出現，例如一些科網公司開頭並不打算有盈利，或一開始想搶佔市場佔有率，都會使用這個策略。

無人知道香港這盤生意是否賺錢，不確定性或負面因素多。大家講得最多是地緣政治、中美關係，香港無法自行處理，基本上全面硬食。另外，香港政府花幾百億做創科投資，究竟是否有回報，可能要十年八載才知道。我很同意敝校金融講座教授陳志武在香港大學經管學院舉辦的《香港經濟未來2025研討會》（Conference on the Future of Hong Kong Economy 2025）中所說，香港政府重注創科，美其名是響應北京新質生產力大方向，但香港並不像中國內地和美國這樣地大物博人才多，沒有必要分散業務做多一樣不擅長的業務，不如專注做好專業服務業，輸出高等教育及醫療服務等等。

恆常福利開支 一增難收

現在有一些爭論，要減誰的經費，互相手指指。有研究發現，生於經濟蓬勃增長年代的人，比較相信做大個餅，認為社會不是你死我亡，我贏你輸的遊戲；成長時經濟差，則比較覺得社會是零和遊戲。現在香港就變成後者，資源不夠所以鼓勵舉報，增加罰款，大家都想削減其他人資源，認為是對方使了錢所以花在自己身上的錢少了。

關於政府開支大，緣起是林鄭月娥的「理財新哲學」。以前政府開支一向在GDP的20%內，但她一上場為了籠絡教育界，增加在教育的經常開支至50億，並跟通脹調整，又將長者現金津貼大幅增加。曾聽聞在曾俊華擔任財政司長的年代，林鄭月娥一直抗拒這個做法。雖然當年香港印花稅、賣地收入多，但香港是細小開放型經濟，很受外圍影響，收入上落大，因此曾俊華沒有大幅增加恆常開支，一旦增加了，就多了受益人士，很難收回。

當年很多團體認為政府有錢，要求負擔更多恆常福利開支。我當年主張派錢，還富於民，大家開心，是為「財散人安樂」，好過倒錢落海。或者退稅，既然花不完就歸還納稅人。錢派了，財爺再不用被逼迫，那麼多錢要點使。而且措施不是恆常，沒有未來負擔。好了，現在這些恆常開支增加後，收入大幅減少，又開始諗加稅減人工削福利之事，導致人心惶惶。

除此之外，政府近年的一些決策，亦有點無謂地增加了開支，導致今日財赤進一步惡化。例如長者兩蚊搭車，其實我一向建議提升到70歲，政府反而將優惠降至60歲。有個說法是長者兩蚊搭車政策其實是偏袒於交通運輸公司。有人提議叫交通公司自己承擔，那麼他們在續約時，又會要求加價，羊毛出在羊身上，最後還是打工仔承擔。

有傳行政會議有成員提出建議「兩蚊搭車世代劃線」，以後60歲的長者不再享有優惠，但現時的60歲終身享有。這個做法是想減少反對聲音，已經擁有的人不去剝奪，未有的人因為未有，未成為既得利益者，反應不會激烈。但這個建議非常可怕，亦很卑鄙。首先，世代劃線，是世代歧視。第二，他看輕了社會對公平的看法，即使非既得利益者，也會激烈反對，這樣的建議促致社會撕裂。要劃就按年齡劃，按世代劃即是加強鞏固某代優勢，而某代本身已經很有優勢。要捱一齊捱。

狂加煙稅 得不償失

另外，這兩年政府覷準煙民荷包，不顧一切狂加煙稅，可能是覺得煙民勢單力薄，反對聲音小，比較好欺負。如果說加煙稅令吸煙人數大幅減少，實在很值得，因為香港人健康了。現實卻是相反，連續兩年狂加煙稅後，吸煙率卻依然只是按以往趨向輕微下跌，但有關稅收卻大幅減少。2023年加稅31%後，政府的煙草稅收入不升反跌8%，2024年再加稅31%後，更出現暴跌。2024/25財政年度4月至11月，8個月加起來只有17億稅收，僅得上一個財政年度同期的一半。有推算指，整個財政年度稅收可能大概是37億，與財爺最初預算的90億，有53億落差。

值得留意的是，根據吸煙及健康委員會（煙委會）給政府的建議書，如果將煙草稅加到售價的75%，估算「煙草稅收入將可達146億港元」，但現在加到65%，稅收已經大減。以煙委會的數字計，煙稅少收120億，只有原本18%。那麼吸煙人數沒有大幅減少，但稅收又大幅減少，究竟煙民吸了什麼？明顯就是私煙。

政府錢收不到，煙民健康沒有大幅改善，可說是得不償失。煙委會認為大幅加煙稅「執行成本低、效益高」，實在弄巧反拙。加煙稅這步已經做錯了，收少幾十億至一百億，而且非「一次性」的損失，這絕對不是小數目。

另外，文首提及坊間的公務員減薪建議，其實政府每年有約1500億元的支出是公務員薪金，53億大概等於減薪3%，公務員真係多得財爺唔少。加上連年估錯數，今年又估錯數並且真正蝕錢，而非曾俊華年代的出口術，本身話赤字然後最後錄得盈餘，這對於財政司本身、乃至整個政府的權威、公信力，都是沉重打擊，不得不防。早前煙委會與120個組織聯署叫財爺加煙稅，事到如今，是否應該夾一夾錢，補番「少收的120億煙稅」呢？

作者是香港大學經管學院講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]

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