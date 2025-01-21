黃俊恒：基層弱勢不應成減赤犧牲品

過去無論經濟是暢旺或不景，當局均以不同理由「派糖」，包括綜援和公共福利金「出雙糧」，減免公屋租金、差餉、商業登記費及退稅等。然而除了幾次全民派發現金或消費券以外，紓緩措施對刺激消費市道並無顯著效果。正因如此，若今年財政預算案揭盅時，最終是「走甜」，即取消所有一次過紓緩措施，絕對不會令人意外。對此社會大眾縱使心有不甘，相信亦只能無奈接受。

不過，在經濟不景下政府不再「派糖」，或會令基層市民生活質素倒退一點點；弱勢群體面對「減甜」或「走甜」，相信遭受的衝擊會更大、無力感會更重。但在政府連年巨額財赤的大局下，弱勢群體已有心理準備政府有此一着。

醫療社福經常開支 一分不能少

筆者強調：若政府最終以不「派糖」作為減赤手段，便不要再「動腦筋」削減必要的經常開支；保障基層市民、弱勢群體的健康和基本生活醫療及社福經常開支，更是一分一毫都不能少，至少要維持現有水平。

筆者所以提出以上觀點，是因為醫療和社會福利這兩方面的經常開支，根本沒有合理的壓縮空間。以社會福利開支為例，用以調整綜援和公共福利金計劃下各項現金津貼水平的社援物價指數，最新變動率仍然是正數，因此這方面數以百億元計的開支根本無削減空間。即使是凍結有關金額，也意味着在物價指數上升的大環境下，受助人生活質素將會下降。要求依賴社會福利的弱勢群體為政府赤字埋單，殊不公平。

同樣，政府每年向受資助社會福利機構提供的資助，亦沒有進一步減少的空間。去年財政預算案下，當局已削減了年度資助額5000萬元以上社福機構的資助額，此削減已影響了機構難以回應服務對象愈來愈大的服務需求。若進一步把削減資助的做法涵蓋所有受資助機構，對社福機構和服務使用者來說絕對是一場噩夢。

以本會（香港失明人協進會）為例，社署一直資助本會向視障者提供社交康樂、失明支援及社區生活支援服務，但資助遠不及視障會員的龐大需要。本會每年均自掏腰包補貼超過10萬元，為輪候復康班超過一年的失明者提供獨立出行及資訊科技訓練，以及向視障者提供如陪診等社區支援服務。若當局強行削減社福開支，將直接令潛在的社會及家庭問題惡化，更遑論加強對不同弱勢群體的服務。

筆者認為，若政府在減赤主旋律下真的不得不節約醫療和社福開支，必須嚴格按照「先一次過，後經常性」的優先次序推行。身為弱勢群體一員的筆者相信，大部分市民不介意共渡時艱，惟任何滅赤舉措均不能使弱勢群體連基本生活都成問題。

節省大型基建開支 調撥經濟多元發展

為紓緩以「減甜」減赤對弱勢群體造成的衝擊，政府絕對有空間檢視各項大型基建工程的推展進度，例如交椅洲人工島填海項目，以節約工程開支，並把部分節省下來的資源，調撥到其他支援經濟多元發展、加強創新科技基礎建設的項目，讓不同行業多元發展，使不同群體亦能貢獻所長，同心推動本地經濟，在提升公共資源使用效率達至減赤目標之餘，造福一眾弱勢群體。本港弱勢群體實在需要更多數碼無障礙建設，藉以融入愈來愈高度數碼化的經濟和生活環境。

公共財政管理絕對不是一條簡單的加減數，卻是反映官員如何與整個施政團隊協調、如何與市民溝通、如何以有限資源配合政府達至其規劃的公共政策目標，及如何平衡社會不同群體的需要。基層市民和弱勢群體有責任配合紓緩公共財政壓力，但絕對不應該成為減赤行動中的犧牲品。

作者是香港失明人協進會會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃俊恒]