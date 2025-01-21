馮廣榮：兩元乘車優惠是洪水猛獸嗎？

向年長者提供乘車優惠 措施具經濟效益

根據政府統計，60至64歲人口在過去10年持續上升，從2010年約37萬，增至2020年約61萬；人口比例由5.6%升至8.3%。這些年長人士的勞動人口參與率也顯著上升，反映他們仍積極投入經濟活動：在60至64歲就業人士中，約80%從事全職工作，15%從事兼職工作。2020年，大部分60至64歲就業人士從事較低技術的職業，收入相對其他專業工種為低。2023年全港就業人士月入中位數為20,500元，而60歲及以上者的中位數為1.5萬元，顯示年長人士及長者工資普遍較低。

對於年長人士，乘車優惠是一種社會補貼，尤其對兼職工作者更為重要。根據樂施會《香港貧窮狀况報告2024》，60至64歲有工作的組群中，每月基本支出約4400元。若取消兩元乘車優惠，他們的工作選擇將會減少；七除八扣後，「計唔掂數，就不如不做」，進而轉向其他社會福利措施。既然如此，我們何不為年長人士營造更友善的工作條件？為了讓有能力的年長人士繼續投入勞動市場，創造對整體社會有利的環境？筆者認為維持現有措施，讓年長人士「儲多個錢」，預防他們成為貧窮長者，較為可取。

再思「長者」定義

按世衛組織資料，現時大部分發達國家以65歲作為長者與非長者的界線；老年撫養比率定義為年滿65歲人口相對每1000名15至64歲人口的比率。但世衛組織其他報告亦指出，不應單用年齡來定義老年人，還要考慮身體機能、心理健康、社交投入、環境文化等其他因素。

回顧我們現在普遍將65歲及以上視為長者、以65歲作為退休年齡的制度設計，是始於1889年德意志帝國總理俾斯麥（Otto von Bismarck）推出的退休金制度；該制度後來以65歲作為年齡分界。1935年美國推出社會安全制度，領取養老金的法定退休年齡是65歲，而當時美國人的平均壽命是62歲。

現時香港實際情况是：於2021年，男性的出生時平均預期壽命為83.2年，女性則為87.9年；而政府推算，在2046年男性的出生時平均預期壽命將增至86.4年，女性的則升至91.8年；長者人口由2021年145萬，升至2046年274萬，佔總人口比例由20.5%攀至36%，即每3個港人便有多於一個是長者。從數字可見，若繼續沿用65歲來定義長者，必須面對人口老化及預期壽命上升等因素，故有需要因時制宜地調整，制定最合理的措施。

為補貼設上限 確保優惠計劃可持續

政府在2021年兩元優惠計劃檢討報告指出，隨着經濟持續增長，計劃應該是可持續的；但報告提到，若經濟狀况有變化，應考慮為補貼設定上限，以提高計劃的長期可持續性（然而有關措施通常不受歡迎）。

有一種意見是：政府每年的兩元優惠計劃開支約40億元，佔政府經營開支總額0.7%，假如65歲及以上人口持續增加，必會帶來財政壓力。另一種意見是：有關優惠是長者友善措施，鼓勵長者出行，多參與不同社會活動，有鼓勵「積極樂頤年」功能，長遠對減輕醫療系統壓力等有幫助。

綜合以上兩種聲音，筆者認為在平衡鼓勵「積極樂頤年」與計劃可持續性的前提下，為優惠計劃「封頂」是合理且負責任的做法，設立一個合理金額（例如有學者提出每月700元）實在是務實的做法。當然，還要平衡行政成本等其他因素，但討論的空間還是需要的。

總結而言，兩元乘車優惠不是洪水猛獸，只要資源調配得宜，不但能夠帶來經濟效益，更彰顯社會的友善關愛。我們每個人都會變老，同時也要共同承擔社會責任，以保障社會福利的可持續性。

作者是香港中文大學社工系講師、美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士

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[馮廣榮]