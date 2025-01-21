明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
馮廣榮

馮廣榮：兩元乘車優惠是洪水猛獸嗎？

【明報文章】近日社會對「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（兩元優惠計劃）的討論，主要集中在兩方面：一是取消60至64歲者（下稱年長人士）的優惠，年齡資格重回65歲（下稱長者）；二是為優惠補貼金額封頂。筆者認為，這兩者應分開理解。

向年長者提供乘車優惠 措施具經濟效益

根據政府統計，60至64歲人口在過去10年持續上升，從2010年約37萬，增至2020年約61萬；人口比例由5.6%升至8.3%。這些年長人士的勞動人口參與率也顯著上升，反映他們仍積極投入經濟活動：在60至64歲就業人士中，約80%從事全職工作，15%從事兼職工作。2020年，大部分60至64歲就業人士從事較低技術的職業，收入相對其他專業工種為低。2023年全港就業人士月入中位數為20,500元，而60歲及以上者的中位數為1.5萬元，顯示年長人士及長者工資普遍較低。

對於年長人士，乘車優惠是一種社會補貼，尤其對兼職工作者更為重要。根據樂施會《香港貧窮狀况報告2024》，60至64歲有工作的組群中，每月基本支出約4400元。若取消兩元乘車優惠，他們的工作選擇將會減少；七除八扣後，「計唔掂數，就不如不做」，進而轉向其他社會福利措施。既然如此，我們何不為年長人士營造更友善的工作條件？為了讓有能力的年長人士繼續投入勞動市場，創造對整體社會有利的環境？筆者認為維持現有措施，讓年長人士「儲多個錢」，預防他們成為貧窮長者，較為可取。

再思「長者」定義

按世衛組織資料，現時大部分發達國家以65歲作為長者與非長者的界線；老年撫養比率定義為年滿65歲人口相對每1000名15至64歲人口的比率。但世衛組織其他報告亦指出，不應單用年齡來定義老年人，還要考慮身體機能、心理健康、社交投入、環境文化等其他因素。

回顧我們現在普遍將65歲及以上視為長者、以65歲作為退休年齡的制度設計，是始於1889年德意志帝國總理俾斯麥（Otto von Bismarck）推出的退休金制度；該制度後來以65歲作為年齡分界。1935年美國推出社會安全制度，領取養老金的法定退休年齡是65歲，而當時美國人的平均壽命是62歲。

現時香港實際情况是：於2021年，男性的出生時平均預期壽命為83.2年，女性則為87.9年；而政府推算，在2046年男性的出生時平均預期壽命將增至86.4年，女性的則升至91.8年；長者人口由2021年145萬，升至2046年274萬，佔總人口比例由20.5%攀至36%，即每3個港人便有多於一個是長者。從數字可見，若繼續沿用65歲來定義長者，必須面對人口老化及預期壽命上升等因素，故有需要因時制宜地調整，制定最合理的措施。

為補貼設上限 確保優惠計劃可持續

政府在2021年兩元優惠計劃檢討報告指出，隨着經濟持續增長，計劃應該是可持續的；但報告提到，若經濟狀况有變化，應考慮為補貼設定上限，以提高計劃的長期可持續性（然而有關措施通常不受歡迎）。

有一種意見是：政府每年的兩元優惠計劃開支約40億元，佔政府經營開支總額0.7%，假如65歲及以上人口持續增加，必會帶來財政壓力。另一種意見是：有關優惠是長者友善措施，鼓勵長者出行，多參與不同社會活動，有鼓勵「積極樂頤年」功能，長遠對減輕醫療系統壓力等有幫助。

綜合以上兩種聲音，筆者認為在平衡鼓勵「積極樂頤年」與計劃可持續性的前提下，為優惠計劃「封頂」是合理且負責任的做法，設立一個合理金額（例如有學者提出每月700元）實在是務實的做法。當然，還要平衡行政成本等其他因素，但討論的空間還是需要的。

總結而言，兩元乘車優惠不是洪水猛獸，只要資源調配得宜，不但能夠帶來經濟效益，更彰顯社會的友善關愛。我們每個人都會變老，同時也要共同承擔社會責任，以保障社會福利的可持續性。

作者是香港中文大學社工系講師、美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[馮廣榮]

上 / 下一篇新聞