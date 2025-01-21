何喜華：檢討「兩蚊雞計劃」莫欺老

不管實際如何，「政府無錢」的觀感已成社會共識。公眾憂慮情緒一旦出現，自要採取行動。財政司長早前透露，本年度政府收入受外圍因素影響，需檢視開支結構，坦言公共財政要以節流為主，管控經常開支增幅。去年財政預算案已宣布檢討「2元乘車優惠」（下稱「兩蚊雞計劃」）及公共交通費用補貼計劃。兩項計劃的財政開支均較2019/20年度倍增，當中「兩蚊雞計劃」2024/25年度開支逾60億元。似乎向計劃「開刀」，是難以避免的政治現實。所謂「睇餸食飯」，有錢吃多點，無錢吃少點，福利減少屬理所當然。雖然當局明言無意取消計劃，但減少「兩蚊雞計劃」開支的理據是否充分？

「兩蚊雞」目的是鼓勵出行活動

「兩蚊雞計劃」早於2012年推行，目標是鼓勵長者及殘疾人士外出參加活動或探望親友、鼓勵出行，避免他們因交通費昂貴而被迫留在家中，局限個人活動出行範圍只在居所附近。長者退休後每月收入驟減，曾有調查發現，港人退休後只花費退休前收入的五成，可見退休後開支將大減；出行乘車都要用錢，若非必要，長者自然減少外出。

及至2022年，當局將計劃對象年齡下調至60歲，令逾60萬名60至64歲人士受惠；並將計劃擴至紅色小巴、街渡、電車及居民巴士等，導致及後計劃開支顯著上升。粗略估算，以2024/25年度計劃約60億元開支估算，實佔全年政府開支（2024/25年度預算開支7768億元）不足1%。若不應花費，多一元亦嫌多，惟計劃確實有助長者在社會中出行甚或就業，成效顯著。

回復舊年齡門檻 忘鼓勵就業本意

近期有意見認為，最徹底的做法是撥亂反正，將計劃受助人門檻回復至原來規定的65歲。然而，其實2022年當局放寬至60歲，目的是鼓勵60至64歲組群人士（準長者）就業。2019年政府檢討綜援計劃，將綜援計劃下的長者定義由60歲調至65歲，因此認為65歲以下仍屬可就業年齡，務求鼓勵準長者出行，並減低上班成本，助他們繼續投入職場。就算沒有工作，乘車優惠亦有助準長者維持較活躍的社區生活、增加消費或經濟活動，甚或參與義務工作，對個人或社會皆有好處。

當然，較輕微的調整可以是全面設立每月津貼上限（例如有學者建議每月700元），甚或指定不同年齡組群設立不同資助上限（如60至64歲，與65歲及以上有不同資助額）。

「濫用」理論上存在 但非現實

為達到削減政府開支目標，有意見便批評計劃被濫用，最主要是批評「長車短搭」及不合資格者受惠於計劃（例如欺詐），或不當使用優惠（如利用長者不記名八達通偽造乘客人次以騙取票價補貼）。事實上，根據當局委託顧問公司所做的研究報告，2018年10月受惠於計劃的長者中，77.1%每月受惠額在100元或以下，絕大部分（92.5%）每月受惠額在200元或以下。當然，隨着各項公共交通收費連年上升，政府的計劃補貼額自然也相應增加。

至於所謂「濫用」，概念上或存在，實際出現機率卻甚低。以坊間最常討論的「長車短搭」為例，根據顧問報告按調查結果分析，受惠者乘搭長途路線作短途行程而額外發還的收入損失，一個月約200萬元，僅佔單月總票價差額的1.8%至2.3%，情况並非嚴重至不合理（見報告第111段）。可見「濫用」之說，予人欲加之罪何患無辭之感。至於上述提及的欺詐，屬違法行為且代價極大，實際個案甚少；加上自「樂悠咭」實施後，長者要實名登記方可獲得優惠，基本上已避免騙取補貼情况。

人口老化 將現拐點

當然，有意見認為本港人口老化，長者人口增加，若不收緊「兩蚊雞」計劃受惠資格，開支只會成為無底深潭。其實只要參考統計處人口推算，30多年後，本港65歲及以上人口已屆最高峰值（2059年，271.3萬人），長者人數接近目前的兩倍，其後更出現下跌趨勢。再者，2022年起「兩蚊雞」計劃擴至60至64歲人口，此年齡層人口由2024年最高峰值的63萬人，逐步跌至2059年的47萬人。

當然，隨着近年各項輸入人才計劃，相關年齡組別人口或會增加，但所謂「無底洞」的說法，似乎又成了杞人憂天。

修改優惠難免 須考慮計劃初心

奈何在政治現實下，據報政府已完成檢討，削減資助難免（總不會預計增加資助吧）。計劃的數十億元資助成效極大，惟亦難逃「開刀」命運。為減低社會反響，筆者估計當局對65歲及以上長者的資助方式及內容，未必有太大改動；主力可能是針對60至64歲市民的資助，包括設立資助上限甚或取消，並將其納入公共交通費用補貼計劃受惠對象，同時一併調整交通補貼津助額以減低政府開支。

「兩蚊雞計劃」原屬德政，日均受惠人次近300萬（2024年預算日均286.8萬人次）。若為減政府開支，肆意改動縮減成效，實在可惜。其實除了收緊資格或津貼額之外，削減計劃開支方法有很多：當局可考慮要求公共交通運輸機構承擔2元乘車優惠的部分開支；為津助運輸機構津助額設立上限，以體現企業社會責任；更可引入按站收費措施，避免「長車短搭」下的不必要津助。

財政司長曾多次公開表示，政府財赤僅在未來三數年內，日後將恢復盈餘。「兩蚊雞計劃」放寬年齡規定的新政僅推行三數年，何必匆匆改動？任何政策均有其初心和目標，「兩蚊雞計劃」原意是協助長者和殘疾人士，能在社區中多出行、持續與社區親友聯繫，並減低準長者的交通支出，鼓勵他們繼續就業，令寶貴人力資源可繼續作出經濟貢獻。當局何不擇善固執，讓中老年的打工仔、「老友記」等繼續受惠於德政？

一如特首所言，「改革只有進行時，沒有完結時」，檢討和完善政策亦如是。但政府在看似無錢（其實值得商榷）、缺乏充足理據下，如果向以老人和殘疾等弱勢為目標的計劃「抽刀」，難免予人欺老凌弱之觀感。老弱者沒有能力反對，最終只會就範。當局務必三思，向公眾充分解說，有理有節，免予人「大石砸死蟹」之感。

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]