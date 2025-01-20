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韓成科

韓成科：從3對邏輯關係 讀習近平主席澳門重要講話

【明報文章】國家主席習近平在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮上的重要講話，對於一國兩制實踐作出了全面總結和論斷，為港澳未來發展提供了重要指引和啟示，是港澳進入關鍵發展時期的重要講話。早前在全國港澳研究會舉行的專題研討會上，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍對習主席的重要講話做了權威解讀。

中央對一國兩制認識提升到新高度

習主席講話的對象雖是澳門，但對香港同樣有重要意義。一方面，講話全面總結了港澳特區一國兩制自回歸以來的實踐經驗和規律，提出4條規律性的認識，從理論體系、制度體系、實踐體系進一步深化，這表明中央對於一國兩制的規律性認識提升到新高度，也為港澳推進新時代一國兩制實踐提供了根本遵循。

另一方面，習主席講話對於港澳新時代的發展，同樣具重要指導作用，包括香港在國家戰略上的精準定位、如何發揮獨特優勢推進粵港澳大灣區發展等，在講話中都提出了方向。習主席的重要講話既是對澳門講，也是對香港說。為什麼香港各界要重視這個講話，原因正在於此。

夏主任對於習主席重要講話的解讀，內容十分豐富，亮點紛呈，特別是當中提及的3對邏輯關係。

一是「一國」與「兩制」的關係：既要把握正確方向，更要發揮好制度紅利，強調一國兩制制度紅利是一大亮點。

二是「內聯」與「外通」的關係：兩者都要更到位，不能偏重一方，不能因政治正確只講「內聯」不重「外通」，如何理解和強化「外通」是港澳一個重點工作。

三是「守正」與「創新」的關係：既要做到「三個保持不變」，也強調「三個要看」，落腳點是制度創新，這對香港發展新動能以至推進大灣區發展都提供了重要指引。

過去各界講一國兩制，主要是強調守牢「一國」之本，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港繁榮穩定，這是一國兩制方針最高原則。習主席在澳門講話中為一國兩制賦予更深層、更具時代和世界性的意義，他指出「一國兩制蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護」。

「和平、包容、開放、共享」，這是中央對一國兩制的新論斷，也是理論上的深化。一國兩制不單是維護國家主權、安全、發展利益，保持港澳長期繁榮穩定的最佳制度安排，更對全球治理都有重要意義。其中，夏主任解讀「共享」理念時指出：「共享」意味着合作共贏、互利互惠，分享制度紅利和發展成果，這是一國兩制的實踐使然。對各國投資者而言，既享有港澳的無限商機，又通過港澳分享中國大陸改革開放帶來的紅利。

多講制度紅利發展成果 而非一味強調國安

「制度紅利」的表述，是過去談及一國兩制時較少提到。為什麼要強調一國兩制制度紅利？這是向外界講清楚：守牢「一國」之本、善用「兩制」之利，不單是保證一國兩制行穩致遠，各界更可分享到制度紅利，包括港澳無限商機及中國大陸改革開放紅利。這個新論述表明中央要求更好發揮一國兩制制度優勢和發展成果，也表明中央歡迎外國投資者分享一國兩制的紅利。

對香港而言，準確貫徹落實一國兩制，過去多講的是國家安全，現在要多講制度紅利、發展成果，如何善用一國兩制謀發展引外資，而不是一味強調國家安全。始終，國家安全為的也是發展。

有關「內聯外通」的論述，也是習主席澳門重要講話的一個重點。習主席在2022年香港回歸25周年大會上提到「背靠祖國，聯通世界」，這是香港得天獨厚的顯著優勢。自此這8個字成為了香港對外開放的重要指引。

在這次講話中，習主席指出港澳要「強化內聯外通」，套用夏主任的解讀：「這是習近平主席對香港、澳門獨特地位優勢和功能作用的精闢概括。」精闢在哪裏？就是對「背靠祖國，聯通世界」論述的進一步深化強化。

「內聯」就是搶抓國家重大機遇，這點毋須多贅，更值得留意的是「外通」——當中提到港澳作為國家高水平對外開放重要橋樑和窗口，與國際接軌，順暢對接國際規則、規制、管理、標準，市場化、法治化、國際化金字招牌享譽世界；港澳的這些優勢絕不能褪色、不能閒置，必須加強，更好發揮作用。夏並強調「內聯」、「外通」兩頭都要到位。這是釋放一國兩制制度紅利的重要抓手。

內聯與外通 同樣重要

這個論述有3個重點：一是強調「內聯」和「外通」沒有高低，同樣重要，兩頭都要到位，不能因為政治原因只講「內聯」就忽略「外通」；二是將港澳定位為國家高水平對外開放重要橋樑，這是中央對港澳的戰略定位；三是明確這些優勢不能褪色、不能閒置，必須加強對接國際，這意味港澳定位是國際城市，不是普通的內地城市，國際化是港澳的底色。落實好「內聯外通」，直接關係到港澳的戰略定位和作用。

在「守正」與「創新」方面，「守正」主要是指「三個保持不變」，即：保持港澳資本主義制度和生活方式長期不變、保持國際自由港和單獨關稅區地位長期不變、保持香港普通法和澳門歐陸法制度長期不變。這些「不變」是一國兩制的根本，也是港澳長期繁榮穩定的根基，任何人損害這「三個保持不變」，都是破壞香港的繁榮穩定。同時，在這個基礎上也要強調改革創新求變。習主席講話特別強調制度創新，特別是對橫琴合作區的論述，同樣適用於粵港澳大灣區，也適用於港澳經濟發展。

習主席對橫琴發展提出「三個要看」，包括：要看在促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業上，有沒有實實在在的舉措和成果；要看在發揮「兩制」之利、推進兩地規則銜接和機制對接上，有沒有創造新的制度性成果；要看在以琴澳一體化推進大灣區市場一體化建設上，有沒有發揮先行先試作用。這「三個要看」，表明中央對於橫琴以至大灣區等戰略規劃的部署。

制度創新變革 需放在最重要位置

橫琴合作區不是一般的經濟技術開發區，它是一國兩制特色的高水平開發區，其初心不止產業集聚、招商引資，更是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業，更重要是推動制度創新，通過合作區推進內地與港澳規則銜接、機制對接，這等於是推動內地與國際高水平經貿規則對接。所以，習主席強調要看推進兩地規則銜接和機制對接上，有沒有創造新的制度性成果。

創造新的制度性成果，正是橫琴一個重要使命，也是大灣區建設的重大方向。這要求香港在推動產業升級、業態升級，參與大灣區、河套建設以至推動北部都會區發展等方面，既要明確發展的初心，更要將制度創新變革放在最重要位置。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓成科]

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