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2025年1月20日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：拉長戰線——特朗普遏制中國的新外交戰略思維 ／文：林泉忠
聞風筆動：政府重視祁斌建議 許正宇負責跟進研究／文：李先知
劉寧榮：3個變量或將重塑特朗普2.0時代的中美關係
閻小駿、李拉：特朗普時代的重臨與中國文化力量的契機
韓成科：從3對邏輯關係 讀習近平主席澳門重要講話
筆陣：拉長戰線——特朗普遏制中國的新外交戰略思維 ／文：林泉忠
【明報文章】不止是透過關稅，進一步打垮中國經濟，「特朗普2.0」要做的，還有在外交上遏止中國影響力於世界的進一步擴散；而「奪取」巴拿馬及格陵蘭的控制權，不過是特朗普全方位圍堵中國的起手式而已。
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筆陣：拉長戰線——特朗普遏制中國的新外交戰略思維 ／文：林泉忠
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