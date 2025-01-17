明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
張立健

張立健：山火會吞噬洛杉磯奧運會嗎？

【明報文章】今年初的熊熊烈火、濃煙滾滾，乃戰後美國南加州面對的最大危機，亦對2026年在北美舉行的足球世界盃和2028年洛杉磯奧運會帶來了不確定性。前者比較簡單，當局只要將原安排在洛杉磯的比賽，轉移到美國另一個合資格場館便可。但後者的主辦方大概現時心急如焚，賽事可能付之春夢。

近幾屆奧運會都像受了魔咒，屢招災禍，國際奧委會或者會夢斷魂消——先是2020年東京奧運和2022年北京冬奧會遇上史無前例的疫情，然後2024年巴黎奧運開幕前有恐襲驚雲，下一屆主辦城市洛杉磯在籌備中已天火焚城。

屬於加州的國際盛會夢

一方面，美國加州夢寐以求，透過舉辦國際盛會（mega events）帶來投資、商機和基礎設施，以及為加州樹立21世紀的新國際形象。根據申辦文件，洛杉磯奧運會預算近70億美元，包括擴建鐵路系統、改造機場、翻新市中心會議中心。2019年洛杉磯時任市長、民主黨人Eric Garcetti預期能夠賺到10億美元。當然，天災過後，數字有待重新估算。

令人印象深刻的是，在巴黎奧運會閉幕禮上驚艷的洛杉磯表演，湯告魯斯從空垂降而下，引起現場一陣歡呼；加上來自美國荷李活的其他名星登場，美國影視娛樂、體育和科技的軟實力展現，引人熱議下一屆洛杉磯奧運。

另一方面，第三次作為夏季奧運東道主的洛杉磯，本來期望可為社會帶來效益。1932年洛杉磯奧運，是加州首辦的奧運，象徵着北美洲西岸的文化新地標，試圖擺脫西部牛仔的落後印象。這包括荷李活電影明星與體育名將打得火熱，深入人心。

與此同時，美國正是在兩次世界大戰之時，迅速躍為世界強國之一：先是來自東岸的汽車、家電和技術漸漸普及；後是膾炙人口的美式娛樂、體育、影視，包括荷李活鎂光燈下的文藝作品席捲全球。

如今，洛杉磯本來以為可重溫1984年第二次辦奧運會的賺錢舊夢，重新燃亮當年冷戰中一度陷入低潮、受地緣政治與資本市場夾擊的奧林匹克運動會；加上透過嶄新的轉播技術，向世界廣播和宣傳加州，並與商業伙伴合作，帶動旅遊業興旺，加速投資與移民湧入，造就萬家燈火。可惜的是，恐怕好夢難成——申辦之時，沒有人能預測到今日民怨沸騰，加州山火帶來生態、治安、居住和經濟的水深火熱。

假若咬緊牙關辦下去，洛杉磯可向世界宣告，美國南加州浴火重生，有機會振奮人心，為美國人和加州人重燃希望。因此，奧運會以至足球世界盃在美國人心目中，在救災恤患之餘，有劫後重生的意義。

當山火稍緩下來，要回應的便是奧運會如何保護生態環境，促使綠色辦賽的可持續性，這或會引起加州民眾對赤字預算和加稅的集體恐慌。今眾怒如水火，可能引起民意大逆轉，反對奧運盛事及過度旅遊。

若洛杉磯奧運辦下去，在輿論壓力下弄出問題，必然火上添油；但假若取消，又會對加州人的經濟、歷史和心理烙下什麼創傷？取消的話，不單失去奧運聖火的有形和無形效益，其他大型國際活動也無從風風火火地舉辦，城市規劃、社區重建、經濟秩序亦難以啟動。而將主辦2032年奧運的澳洲布里斯班，也難以提早接棒。

當加州山火仍未有完全熄滅的迹象，繼續準備舉辦任何個人、社交、商業和跨國活動的風險必然存在，但因噎廢食並不可取。當然，也可以參考當年在新冠疫情中，日本政府將東京奧運會延期一年，在閉門拒客的情况下，勉強將奧運辦下去；而且婉拒非必要的志願者來減低風險，隔絕場內與社區的接觸。焚舟破釜，以非常手段應付非常時期，就像今次加州火場迎來墨西哥消防員的跨國支援。

火災的警醒

但願加州大火只焚草木，不毁人心，不讓恐懼壓力吞噬奧運夢；希望官商民合作，轉災為福，以此為契機同甘共苦，鍛燒出社會團結；希望洛市在3年後能夠絕處逢生，亦不會再受天災、治安問題困擾。惟就算到時觀眾和國際遊客能夠找到旅居住處，安全觀賽，恐亦免不了令贊助商、當地居民和運動員等持份者，對日後舉辦或參與國際盛會的戒心、反彈，尤其是一直以來質疑國際奧委會的「反奧運」狂熱分子。這大概是此次火災的眾多警醒之一。

作者是新加坡南洋理工大學社會學部博士候選人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張立健]

上 / 下一篇新聞