張立健：山火會吞噬洛杉磯奧運會嗎？

近幾屆奧運會都像受了魔咒，屢招災禍，國際奧委會或者會夢斷魂消——先是2020年東京奧運和2022年北京冬奧會遇上史無前例的疫情，然後2024年巴黎奧運開幕前有恐襲驚雲，下一屆主辦城市洛杉磯在籌備中已天火焚城。

屬於加州的國際盛會夢

一方面，美國加州夢寐以求，透過舉辦國際盛會（mega events）帶來投資、商機和基礎設施，以及為加州樹立21世紀的新國際形象。根據申辦文件，洛杉磯奧運會預算近70億美元，包括擴建鐵路系統、改造機場、翻新市中心會議中心。2019年洛杉磯時任市長、民主黨人Eric Garcetti預期能夠賺到10億美元。當然，天災過後，數字有待重新估算。

令人印象深刻的是，在巴黎奧運會閉幕禮上驚艷的洛杉磯表演，湯告魯斯從空垂降而下，引起現場一陣歡呼；加上來自美國荷李活的其他名星登場，美國影視娛樂、體育和科技的軟實力展現，引人熱議下一屆洛杉磯奧運。

另一方面，第三次作為夏季奧運東道主的洛杉磯，本來期望可為社會帶來效益。1932年洛杉磯奧運，是加州首辦的奧運，象徵着北美洲西岸的文化新地標，試圖擺脫西部牛仔的落後印象。這包括荷李活電影明星與體育名將打得火熱，深入人心。

與此同時，美國正是在兩次世界大戰之時，迅速躍為世界強國之一：先是來自東岸的汽車、家電和技術漸漸普及；後是膾炙人口的美式娛樂、體育、影視，包括荷李活鎂光燈下的文藝作品席捲全球。

如今，洛杉磯本來以為可重溫1984年第二次辦奧運會的賺錢舊夢，重新燃亮當年冷戰中一度陷入低潮、受地緣政治與資本市場夾擊的奧林匹克運動會；加上透過嶄新的轉播技術，向世界廣播和宣傳加州，並與商業伙伴合作，帶動旅遊業興旺，加速投資與移民湧入，造就萬家燈火。可惜的是，恐怕好夢難成——申辦之時，沒有人能預測到今日民怨沸騰，加州山火帶來生態、治安、居住和經濟的水深火熱。

假若咬緊牙關辦下去，洛杉磯可向世界宣告，美國南加州浴火重生，有機會振奮人心，為美國人和加州人重燃希望。因此，奧運會以至足球世界盃在美國人心目中，在救災恤患之餘，有劫後重生的意義。

當山火稍緩下來，要回應的便是奧運會如何保護生態環境，促使綠色辦賽的可持續性，這或會引起加州民眾對赤字預算和加稅的集體恐慌。今眾怒如水火，可能引起民意大逆轉，反對奧運盛事及過度旅遊。

若洛杉磯奧運辦下去，在輿論壓力下弄出問題，必然火上添油；但假若取消，又會對加州人的經濟、歷史和心理烙下什麼創傷？取消的話，不單失去奧運聖火的有形和無形效益，其他大型國際活動也無從風風火火地舉辦，城市規劃、社區重建、經濟秩序亦難以啟動。而將主辦2032年奧運的澳洲布里斯班，也難以提早接棒。

當加州山火仍未有完全熄滅的迹象，繼續準備舉辦任何個人、社交、商業和跨國活動的風險必然存在，但因噎廢食並不可取。當然，也可以參考當年在新冠疫情中，日本政府將東京奧運會延期一年，在閉門拒客的情况下，勉強將奧運辦下去；而且婉拒非必要的志願者來減低風險，隔絕場內與社區的接觸。焚舟破釜，以非常手段應付非常時期，就像今次加州火場迎來墨西哥消防員的跨國支援。

火災的警醒

但願加州大火只焚草木，不毁人心，不讓恐懼壓力吞噬奧運夢；希望官商民合作，轉災為福，以此為契機同甘共苦，鍛燒出社會團結；希望洛市在3年後能夠絕處逢生，亦不會再受天災、治安問題困擾。惟就算到時觀眾和國際遊客能夠找到旅居住處，安全觀賽，恐亦免不了令贊助商、當地居民和運動員等持份者，對日後舉辦或參與國際盛會的戒心、反彈，尤其是一直以來質疑國際奧委會的「反奧運」狂熱分子。這大概是此次火災的眾多警醒之一。

作者是新加坡南洋理工大學社會學部博士候選人

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[張立健]