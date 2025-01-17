林哲玄：醫管局改革 何謂務實和貼地

公立醫院工作量驚人，2023/24年度住院病人日數893萬，出院人次126萬，日間治療人次80萬，急症室求診人次220萬，專科門診診症人次824萬，包括新症89萬人次和覆診735萬人次。上面只是工作的一部分。

截至2024年3月底，公立醫院醫生人數6780，其中3500名是專科醫生；護士29,780人，專職醫療人員9600人。醫管局僱員總人數92,489，開支逾900億元。

公立醫院牀位30,636個，私家醫院牀位5294個，比例是6：1。公立醫院照顧90%住院病人，私家醫院照顧10%，但專科醫生人數則各佔一半，可見工作量嚴重失衡。

私家醫生到公院服務 更有效率

招募私家專科醫生到公營機構提供指定服務，例如日間手術、內窺鏡、撰寫掃描報告、癌症藥療和放射治療，要比外判工作到私營機構更有效率，兩者效率之別，是10倍之比：

如果50%私家專科醫生撥出25%工作量在私營體系服務公家病人，以現在私院10%的住院佔比作為基礎，所增加服務量是「10%住院服務×50%人手×25%工作量＝1.25%住院服務」，對減少公立醫院工作量幫助甚微。但是，同樣的私家醫生撥出同樣的工時到公立醫院工作，公立醫院就多出了相當於12.5%的全職專科醫生人手，善加利用下可以提升工作量12.5%，或減少公家醫生約11%工作量。

工作量之外，公立醫院醫護人員離職的主要原因是士氣低落。因此醫管局管治及架構改革委員會應以提振士氣為主要目標。公立醫院的士氣也未至於普遍低落，2023/24年度醫生離職率6.1%（281人），護士離職率9.5%（1821人），兩個數字均呈下降趨勢。每年本地畢業醫科生超過500，整體醫生人數有所上升。

醫護人員的5點意見

我作為醫管局公立醫院系統管理檢討委員會的成員，走訪不同聯網，與管理層及前線同事坦誠溝通。各聯網同事的意見十分一致，現綜合如下。

（1）工作量過大：上午的門診，下午2時仍未完；下午門診「踩」到晚上8時司空見慣，再巡房後才放工。同事說「義氣都有耗盡的一天」，十分具體。

（2）電腦系統原意是幫助臨牀工作、完善紀錄，可惜事與願違，同事照顧病人，往往需要同時開啟幾個不相連系統，放工後還要趕着完成輸入資料才可以回家。外購的系統與CMS（臨牀醫療資訊管理系統）不對接，護士站滿佈警示屏。前線的反饋，長時間得不到信息科技部門回應。

（3）賞罰不明：一個病房，雖然絕大部分同事盡職敬業，但一兩個態度惡劣、屢勸不改的同事足以影響部門運作。人力資源部門卻不作為，不願意「手起刀落」。得過且過者沒有懲罰，依然故我，依然薪高糧準；努力捱義氣的同事沒有得到獎勵，士氣可以好到哪裏？於是，有能力、有志向的同事看準機會離巢，結果劣幣驅逐良幣。姑息容忍不是挽留人才的方法，管理層自應明白。當然，小部分病人的不合理要求，也令同事沮喪。而士氣高昂的同事互相支持，高層擔當、身先士卒，才是共同面對困難的良方。我期待着那一天，同事都以服務公立醫院為傲，因為只有最好的醫護人員才可以留下。

（4）每年退休的資深醫生三數十人，護士人數要多一點。公立醫院已有退休延任機制，留住舊人又不影響年輕者晉升。一些部門慣性把退休延任醫生「掃到門診衝症」，不善用他們教育新一代醫生。這既是浪費人才，也是不尊重前輩和不重視經驗，更是鼓吹下一代醫生無視經驗、自我膨脹的反面教育。歪風必須糾正。

（5）我樂見醫管局成功到海外聘任超過200名非本地畢業醫生，來了就是自己人，不分你我。但是，對聘任時間我有意見——部分海外畢業醫生的聘任時間，早於本地畢業醫生完成實習期之前，又往往得到熱門專科的訓練機會；到本地畢業醫生完成實習期後，熱門專科訓練職位所剩無幾。聘任時間對我們自己的畢業生不公平。競爭必須公平，無論誰都不可以「打尖」。

上述都是同事的坦誠反映，也是士氣的痛點。我期待醫管局推出務實、貼地的改革，提振士氣。士氣高昂的機構，不會缺少好員工。

作者是立法會議員（醫療衛生界）

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[林哲玄]