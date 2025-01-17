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黃仰山

黃仰山：2025年香港公共衛生焦點：改善港人精神健康 杜絕煙害刻不容緩

【明報文章】2024年對於香港的公共衛生及基層醫療發展而言，是「承上啟下」、具有關鍵意義的一年。在這一年內，政府現有的基層醫療計劃取得良好進展。截至2024年10月，已有約7.3萬名市民參加了慢病共治計劃。而面向未來，政府正式成立了基層醫療署及基層醫療委員會，專責管理與基層醫療相關的服務供應、標準制訂和人員培訓等。

筆者樂見這些舉措將為香港的基層醫療發展注入全新動力，同時進一步鞏固和提升本地的公共衛生體系。踏入2025年，筆者希望本港在改善精神健康及控煙工作上亦能夠加快步伐，以應對公共衛生的燃眉之急。

全面檢視精神健康服務

三方協作構建關愛校園

去年本港接連發生因精神疾病引發的悲劇，揭示長期面對的精神健康問題依然嚴峻。在醫院管理局確診抑鬱症的精神病患者人數，由2018年的5.6萬人，劇增近兩成至2023年的6.6萬人。青少年的精神健康狀况尤為令人擔憂——香港中文大學醫學院2023年公布的調查顯示，近四分之一兒童及青少年在接受訪問時的過去一年，受到至少一種精神疾病困擾。

精神健康問題迫在眉睫，筆者建議須於2025年全面檢視精神健康服務，確保去年施政報告提出的「精神健康分層護理模式」能夠切實覆蓋基層社群，及早識別並介入一般情緒困擾個案，向有需要人士提供適時支援。

針對青少年群組，協助學校與家庭為孩子營造一個有利於精神健康的生活環境，是有效的應對之道。筆者提倡政府、學校及社區加強協作，參考世界衛生組織與聯合國教科文組織推行的「健康促進學校」（Health promoting schools）框架，為香港青少年打造一個充滿希望與關愛的校園環境，全面提升他們的身心靈健康。

香港人生活節奏急促、壓力沉重，是導致精神疾病的主因之一。許多人面對壓力或不快時，可能會透過吸煙來得到短暫「放鬆」。事實上，煙草中的尼古丁能夠在短時間內刺激中樞神經，初期或會令吸煙者產生短暫紓壓的錯覺，但長遠而言，吸煙只會令人陷入對尼古丁的依賴，最終染上煙癮，對精神健康以至整體健康有百害而無一利。2000年有外國研究指出，吸煙與抑鬱症、思覺失調、自殺念頭及躁鬱症有直接關聯。

此外，亦有大量實證顯示，吸煙會增加罹患癌症、心血管疾病、呼吸系統疾病等各種健康風險。除了要加強關注青少年精神健康，控煙亦是本港應優先處理的公共衛生問題。

盡早落實「控煙十招」

全方位杜絕加味煙毒害

2024年施政報告提出繼續推行控煙政策，早前醫務衛生局亦建議短期內推行10項更具針對性的措施，筆者對方案深表贊同，冀措施能夠於今年內及早並全面落實，以全方位杜絕煙害，保障廣大市民健康。

「控煙十招」其中一項最令人期待的新猷，是立法禁止包括薄荷煙、水果煙在內的加味煙，以抗衡煙草商意圖以加味煙吸引更多年輕人吸煙，對香港醫療系統長遠埋下不定時炸彈。加味煙是糖衣毒藥，煙草商在吸煙產品中加入薄荷、水果等口味的調味劑，以減低刺喉感及苦澀味，誘使青少年嘗試吸煙，同時增加吸食者戒煙難度，降低他們的戒煙決心。

政府統計處就吸煙情况所做的調查顯示，現時有吸食傳統煙的吸煙者當中，約四成吸食加味煙；而愈年輕的組別，吸食加味煙的比率愈高，例如現時有吸食傳統煙的20至29歲人士中，超過七成人吸食加味煙，而首次吸煙時吸食加味煙的比率亦接近七成。

加味煙的配方不單掩蓋了煙草臭味，更試圖掩蓋背後的公共衛生危機。煙草煙霧含有約70種致癌物，是導致死亡和慢性疾病的其中一個最重要風險因素。世界衛生組織指出，16%的非傳染病死亡個案，例如心臟病、癌症、糖尿病及肺部疾病，都是由吸煙引致。使用煙草，不但增加醫療開支，更同時導致生產力下降。

由於大部分吸煙人士在21歲前開始吸煙，因此能夠針對年輕人、預防青少年吸煙的加味煙禁令，對控煙工作尤其關鍵，長遠而言對減低本港醫療開支、保障大眾健康舉足輕重。現時全球已有超過40個國家和地區禁止包括薄荷煙在內的加味煙，包括加拿大及英國等，香港亦應及早仿效。

以個人化指導 加強戒煙服務成效

除了禁絕加味煙，筆者認為現行戒煙服務亦可採用較新穎手段，例如更廣泛應用「生活方式醫學」模式於輔導服務中，加強戒煙成效。「吸煙危害健康」其實人人皆知，但通常知易行難，人們不健康的生活習慣背後，往往涉及許多社會因素和客觀限制，基層及弱勢群體尤甚，不時因欠缺動力而在戒煙路上半途而廢。

「生活方式醫學」旨在透過個人化健康管理指導，以非藥物、非手術方式改善服務對象的生活習慣。服務機構可考慮安排已接受相關培訓的「健康管理教練」跟進個案，針對不同個案的個別需要，因應其興趣、工作及家庭承諾等，提供具彈性、度身訂做的個人化計劃，提高戒煙人士的動力，配合推廣持之以恒的健康生活習慣，使更多吸煙者及其家人遠離煙害。

2025年伊始，筆者期望香港在改善精神健康和控煙工作上均能夠有所突破，亦祝願各位身體健康、生活愉快！

作者是香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院院長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃仰山]

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