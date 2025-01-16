葉思雅：「放假去玩都係錯？」 長假期後測考對學童的影響

根據教育局去年7月公布的《小學教育課程指引》，建議小學應「盡量避免在緊接長假期後安排測考」。然而，早前《明報》發現全港仍有最少55間小學在聖誕假期後隨即舉行測考。在我們的輔導個案中，的確有學童需要在聖誕期間溫習備戰考試。有學生向我們表示，他們在聖誕節正日參與慶祝活動，惟隨後即感到內疚和自責，認為自己沒有把握每分每秒去溫習，好似「放假去玩都係錯」；亦有學生在聖誕假期間，除了溫習考試內容，更要交閱讀報告或網上功課，感到極大壓力。

向我們求助的學生，為應付沉重的考試、功課量和補習，出現不同的情緒和身體問題。有學生來到輔導室，就提出只想躺卧在地墊上休息，對生活「感到很窒息」；亦有學生感覺身體僵硬和麻木，理性上知道需要溫習，惟肉體上卻提不起勁；也有學生表示不想留在家中，寧願獨個兒整天逗留在公園內溫習，以避免父母的催逼。

因長假後測考而感到吃不消的，又豈止學生呢？不少家長也是足不出戶，陪伴子女「溫習作戰」。當子女提不起勁時，家長的焦慮情緒升溫，引來衝突和緊張的家庭氣氛。筆者輔導過一些夫婦，他們的婚姻問題來自彼此對子女溫習時的意見分歧，其中一方希望全家人在假期好好休息，另一方則想爭分奪秒去溫習。在職父母失去充足休息時間，又要飽受子女學習壓力和家人衝突的折磨，一家大小的情緒都受到困擾。

橡筋長時間被拉盡，也會有斷的一天。中小學生每天上學約7個小時，回家後又要做功課、溫習，甚至要上補習班，一天花在學習的時間有機會接近9至10個小時；只有周六和周日的假期，未必可讓他們有足夠時間休息。

節日假期本應是一個黃金時間，讓學生和家長有喘息機會。若情况許可，學校能夠避免安排長假期之後緊接測考，讓學生在放假期間盡情玩樂和休息，對學生身心發展會帶來好處，對家庭氣氛也會有正面影響。

讓學校成為安全成長之地 而非競逐戰場

雖然在中學緊迫的課程編排下，長假後安排測考大概是無可避免，但學校可以安排在長假期後的第二或第三個星期才考試，並在課堂上協助學生溫習；同時，減少假期間的功課，或將功課內容圍繞測考內容，並提供答案作溫習，以助學生減輕應試前的壓力。

疫情過後，我們觀察到學童的精神健康問題愈趨嚴重，焦慮不安和自我傷害的個案也愈來愈多。若要改善學童精神健康，大人必須嘗試代入他們的處境，感受他們的需要。不但是測考密度和時間需要檢討，更要檢視現行教育的意識形態，如何令學生和家長減少對競爭及汰弱留強的焦慮，不要只着重學業成績，更要照顧學生身體和心靈上的均衡發展。讓學校成為每一個兒童和青少年感覺安全的成長之地，而不是一個競逐成績的戰場。

作者是香港中華基督教青年會輔導組主管、資深心理輔導員（註冊社工）

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[葉思雅]