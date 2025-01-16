余德寶：王星事件 燃點了被禁錮港人家屬的希望

我自去年9月開始接到7宗求助個案，求助人稱他們家人在到日本或台灣等地區代購的招徠下，誘騙到東南亞詐騙園區，並遭非法禁錮，有些長達半年之久；部分家屬被索價近百萬港元以換取人身自由。

根據保安局本月12日公布數字，共接到28宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中16人已回港，其餘12人報稱人身自由受限，但仍然安全，並能夠跟其家人或局方專責小組聯絡。

自去年9月起，我和被禁錮港人的家屬向特區政府尋求協助，卻未見有積極回應。有家屬為此勞碌奔波，甚至尋求「中間人」協助——在社交媒體上湧現一些專門拯救緬甸園區的自稱「將軍」中間人，並向家屬索價20萬至100萬港元作車馬費，作為拯救被非法禁錮港人的報酬。然而，家屬亦擔心會否成為另外一個詐騙個案的主角。

直至中國內地演員王星事件出現，特區政府在接到家屬求助後數月，表示「會盡用一切辦法，營救仍被限制人身自由的港人」。而在王星事件中，泰國政府和泰國警方扮演十分重要角色，於是我們轉向泰國駐香港總領事館求助，得到正面的回覆，副總領事表示願意提供協助，一視同仁。對家屬而言，在求助無門之際，泰國領事館的回覆，實為雪中送炭。

數日後，保安局派專責組到曼谷協助懷疑被誘拐到東南亞的港人，會見了泰國司法部長等打擊販運人口活動委員會成員；其後與中國駐泰國大使館和泰國政府代表包括泰國警方會面，商討把遭禁錮港人安全送回香港。

家屬得悉保安局副局長卓孝業親身率團往泰國提供協助之後，我和一眾家屬就嘗試相約有關專責小組會面，以了解專責小組到訪泰國後的後續工作，及被禁錮家人的最新情况。部分家屬對特區政府寄予厚望，已經討論當被非法禁錮的家人回港後，與家人相聚及農曆新年團年飯的安排。事情會否如願發展，不得而知，但對目前失去至親的家屬而言，這是他們的共同願望。

政府應考慮提升旅警級別

有關防止香港人再次受騙，保安局表示已於外遊警示制度網頁的「其他資訊」中加入提防海外工作騙案的資訊，呼籲市民切勿輕易相信網上招聘廣告或留言，並警惕聲稱能夠「賺快錢」的途徑，以及學歷或工作經驗不拘但報酬異常優厚的職位；亦向泰國發出黃色旅遊警示。

我翻查特區政府已發出黃色旅遊警示的國家，包括泰國、緬甸、正捲入戰爭的俄羅斯，亦有一些向來比較安全的西歐國家例如英國、法國。普羅大眾如我，實在分不清楚哪個國家是真正比較有明顯威脅。

按照香港政府旅遊警示3級制，最低是黃色，代表「有威脅迹象」；中級是紅色，代表「有明顯威脅」，建議如非必要避免前赴；最嚴重就是黑色，代表「有嚴重威脅」，不應前赴。那麼泰國、緬甸等有非法禁錮港人風險的地方，是否應針對性地將之提升至紅色級別，政府應多加考慮。

家屬的最大心願

政府行動的先後緩急，總令人覺得錯失了最好時機。被非法禁錮港人對上一次向家屬透過電話或文字信息報平安，已是去年冬至或本年元旦。農曆新年將至，12名被非法禁錮港人之家屬的最大心願，是能夠得到特區政府全力積極協助，最終能夠與家人面對面共享團年之樂。

作者是油尖旺區議會前副主席

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[余德寶]