陳帆川：Google會否步雅虎後塵？

英國牛津大學路透新聞研究所公布2025年的新聞、媒體與科技趨勢預測，訪問了全球50多個國家／地區逾300名媒體高層。當中，表示加強投資在OpenAI和Perplexity等AI平台的受訪者，遠高出表示減少投資的人達56個百分點，在芸芸社交網站和新聞門戶平台中脫穎而出。

相較之下，表示加強投資於Google的淨值，僅約25個百分點，遠低於YouTube和TikTok（兩者分別約50個百分點），甚至不如39個百分點的WhatsApp，以及面世未夠一年的「翻版Twitter」Bluesky。至於曾經是新聞機構最大平台的facebook和X，則被媒體半放棄，減少投資的人遠多於加強投資的人。

Google去年大幅調整演算法，並推出AI整合搜索結果功能，令許多網站的流量在一夜之間暴跌。超過七成新聞高層表示，擔憂今年來自Google的流量會下挫。然而有趣的是，根據媒體數據分析公司Chartbeat的後台數據，綜合1900個新聞網站，整體上來自Google的流量其實並無下滑。

Google產品網絡連結AI 潛力驚人

由此可見，新聞機構對Google的擔憂是信心問題，尤其前車可鑑，來自facebook和X的流量在過去幾年暴跌，令它們學懂末雨綢繆，轉移至新興平台分散風險，除了掙流量，亦想向AI公司出售文字版權。認為AI公司等第三方平台資金屬重要收入來源的新聞高層，比去年高出八成，升幅在所有收入來源之中一枝獨秀。

最多受訪者說會利用AI將文字轉換成語音，其次是寫摘要和翻譯。筆者認為尤以AI翻譯的能力最值得留意——當世界級媒體能夠用AI將英文稿通順地翻譯成各國語言，香港等地方的媒體便難以競爭，情况跟Netflix打殘中小型市場的影視業如出一轍。

回到Google的命運。雖然OpenAI迎頭趕上，Gemini的能力不如ChatGPT，但其將AI連結至地圖、電郵等龐大產品網絡的潛力，比起微軟和蘋果都要驚人。Google能夠在彈指之間重創全球媒體，但全球媒體即使聯合起來也可能難傷它分毫，尤其它現在可以叫AI生成源源不絕的內容。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]