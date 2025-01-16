明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳智傑

陳智傑：國際城市的國際新聞

【明報文章】香港在國家中的重要性，體現在其作為一個能夠匯聚人才、資金及知識創新的國際城市角色。這一關鍵在於城市的國際視野，尤其是其新聞資訊是否能夠為人才和企業提供豐富的視角。

早前，我與一位財經界的前輩有一次深入閒聊，討論香港新聞資訊的國際視野是否能夠更加敏銳。這位前輩以最近美國加州的大火為例，指出除了焚城畫面和基本事實的陳述之外，這場大火作為一則國際新聞，是否能以更貼近香港讀者生活感受的方式報道出來？

了解世界之外 更是國際城市軟實力

加州大火造成了天價損失，未來重建家園和社區的時候，市場需求會是什麼？根據過往災後重建的經驗，建築行業、地產開發商和公用事業通常會出現顯著的市場需求。儘管有保險公司已經表明其保障不包括此次加州大火，但保險業在災後往往也面臨大量索償。

這些與香港讀者有何關聯？近年來，港股表現不佳，許多在香港的朋友開始嘗試投資美國股市。加州大火事關重大，對於關注美股或美國市場的朋友而言，怎麼會不希望了解更多相關報道呢？

類似國際新聞的例子，層出不窮。美國候任總統特朗普近期不斷表達對北極島嶼格陵蘭的濃厚興趣，也曾表示加拿大可以成為美國「第51個州」。除了報道這名美國候任總統的言論及相關國家的反應之外，這些消息對於香港及華南地區的讀者有何影響？

投資美股的機構和市民，自然會留意特朗普這些言論的背後，是否代表了他上任之後的美國國策方向。如果美國積極開採北極及北美地區的天然資源，這對能源及礦產行業意味着什麼？如果美國要加強其海外影響力，這又對國防和軍工行業有何影響？

國際新聞不僅是社會了解世界的一扇窗，更是作為一個國際城市的重要「軟實力」。然而，在報道國際新聞時，香港新聞機構確實存在不少局限——最直接的是資源匱乏：香港媒體的國際新聞，多由編輯翻譯和綜合外電報道，很少像外國通訊社那樣有「一手」採訪。

此外，在香港新聞報道中，國際新聞通常不如本地新聞和財經消息重要。這既是一種約定俗成的習慣，也是人之常情——新聞價值講求鄰近性，發生在香港社會周遭的事情，自然比海外消息更能夠引起讀者和記者的關注。

讀者需求口味 非一成不變

然而，作為一個國際城市，香港理應比其他內地城市更為融入全球的人才、資金和知識流動。首先，香港是全球資金自由進出的地方，在此「泊岸」的資金管理人及相關服務行業，對於有關國際投資機遇及風險的資訊，仍然存在需求。雖然香港在「一手」資料上無法與外媒匹配，惟是否能夠在觀點與角度上多加思考？

其次，本地讀者的需求和口味，也並非一成不變。人們固然較為關心身邊周遭的社會事件，但香港社會多年來與世界各地有深厚聯繫。一代又一代香港人在移居其他地方之後，不少仍然與香港的人和事保持溝通。此外，香港人的投資選項，從來不僅僅限於本地的股票市場和房地產。北美、澳洲、新西蘭等華埠及英國等地區的信息，也時常引起部分香港讀者的關注。如果國際新聞能夠融入投資和生活角度，也許會開啟本地市場的新機遇。

近年來，隨着香港政局變化，外媒對香港的關注逐漸減少，只剩下少數重大法庭案件受到報道。部分讀者可能透過不同方式，包括網絡KOL（意見領袖）的頻道來理解世界大事。然而，如果香港仍然想作為一個匯聚人才、資金及知識創新的國際城市，那麼具備國際視野和參考價值的新聞資訊，依然是不可或缺的。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳智傑]

上 / 下一篇新聞