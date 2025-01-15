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陳志豪

陳志豪：香港的「特朗普機遇」

【明報文章】福禍往往是相倚的。「狂人」特朗普再度上台在即，國際社會陷入不安的大變局，愈來愈多人看淡前景。然而辨證地看，「特朗普時代」對香港來說也可以是一大機遇。中聯辦主任鄭雁雄也說過香港「逢變則興」！

愈動盪不安 資本愈趨向避險

「美國優先」是特朗普主要的政治和經濟主張，具體表現為單邊主義、右翼民粹、霸權主義、利益至上、逆全球化、貿易保護主義等。基於特朗普的「美國優先」主張，以及其充滿不確定性的唯我獨尊躁狂作風，國際社會普遍認為未來幾年會是多事之秋，政治經濟形勢滿佈風險與隱患。尤其是特朗普在上個總統任期對中國極端不友好，中資更往往淪為欺壓對象，各界普遍預期未來4年中資在美國的處境是更加不樂觀。

然而愈是動盪不安的時候，資本愈是趨向避險，尋求更具確定性、穩定及友好的市場。在這方面，正正就是香港的大機遇。

試想：特朗普上台，全面打壓中國發展，在美國上市的中資企業不會擔心嗎？中企赴美上市的話，不會憂慮嗎？俄烏戰爭爆發後，美國迅即凍結俄羅斯境外資產，誰敢說不會步俄國後塵？當以美國為首的西方國家不斷打壓中國資本，世界上還有哪一個國際金融中心會比香港更安全和對中資友好？

特朗普上場，不但中資會怕，中東地區會怕，「金磚國家」也會怕，甚至全世界也多多少少會有些不安心。特朗普不是說要把加拿大變成美國「第51個州」嗎？不是威脅說要對「金磚國家」加徵100%關稅嗎？不是說要向台灣徵收「保護費」嗎？更何况，花無百日紅，美股已在超高位持續一段時間，接下來分散風險、尋求新投資標的，也會是資本的理性選擇。

主動出擊 適應變局

作為東方的國際金融中心，香港必須加緊搶佔中東機遇、「一帶一路」機遇、葡語系國家機遇，爭取更多這些國家的優質企業來港上市，開發更多非美元計價金融產品，例如債券或保險等，爭取更多這些國家的金融機構在港開設區域總部或分行，並吸引更多在美國上市的中資企業來港作第二上市。

當然，要吸引這些優質企業來港上市，其中一個要點就是香港股票市場要夠高流動性，而且恢復中長期上升的穩定態勢。一個長期下跌或暴起暴落的股票市場，是不會被信任的。中央去年出重招及組合拳刺激股市，終令內地股市穩定下來，終止跌勢。倘中央最終真的如市場預期，設立以萬億人民幣計的股市平準基金，而港股又能夠成為國家基金的支持目標的話，必定能加強投資者對香港金融市場的信心，增加香港股市吸引力，鞏固香港的國際金融中心地位。

所謂敵人的敵人就是朋友。美國的敵人愈多，或不喜歡美國的地方愈多，香港的朋友就愈多，機遇也就愈大。鷸蚌相爭，香港要做漁人。所以香港必須加緊搶佔「特朗普機遇」，主動出擊，適應變局，爭取成為風雨飄搖的特朗普時代的一個國際投資者避風港。

作者是香港青年時事評論員協會首席副主席、全國港澳研究會成員

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[陳志豪]

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