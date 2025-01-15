劉銳紹：強的弱的亂紛紛 風波浪裏把花開——應對美國壓力首要減少內耗和失誤

（1）淺談中國機遇何在

──按目前形勢，特朗普未上台已左右開弓、到處樹敵，例如聲稱要取回巴拿馬運河的控制權，此乃天方夜譚。巴拿馬是獨立國家，即使曾依賴美國，但早已是過去的事。只要中國繼續保持與巴拿馬的友好關係，巴拿馬也會保護自己的國家利益。

又如特朗普聲稱要取得格陵蘭的控制權，也是獅子開大口的浪言，格陵蘭已表示堅守自身利益。再如美國的緊密盟友英國，其首相施紀賢和其他黨派的頭頭也被馬斯克（世界首富和特朗普的關鍵顧問）不禮貌地罵。中國只要繼續搞好中英關係（最近兩國經濟財金對話達成69項成果），過去未能達到分化英美的目標，如今也許可以走近一步。世界各地「強的弱的亂紛紛」，美國都是始作俑者，中國可趁此機會「風波浪裏把花開」。

──列舉這些例子，只是想說明特朗普錯在到處樹敵，在有意無意之間傷害別國（包括盟友）的利益。那麼，中國早前有沒有犯同樣弊病？即使沒有直接傷害別國，但有否引起別國不安？這不能單從中國角度看問題，也要從對方和國際利益板塊如何平衡發展的角度觀察。當然，各國有自己的利益考慮，難有定論。我提出這一點思考，不是違背國家利益，而是要說明無論哪一個國家，「樹敵」就是自己的最大敵人。中國不妨趁美國到處樹敵之際，對外化敵，對內療傷。

（2）化敵療傷 首先不要內耗

──中國歷史上的內耗事例太多了。古代有伍子胥（勸諫吳王，不納，還被賜死；吳國終被越國打敗）、岳飛（殺敵但被12道金牌召回，無法發揮作用）、袁崇煥（因明帝中了反間計而被凌遲處死）；近代晚清有秋瑾（力求改革、爭取女權，愚忠清官李鍾嶽無奈奉命捉拿秋瑾並監斬，其後自縊殉秋瑾；毛澤東年代，兩者後人見面，慨嘆人生）。再近一點的還有潘漢年，他跟香港更有密切關係，負責情報工作，1955年被誣陷，1977年逝世，1982年才獲平反。我說這些，皆因不想痛史重演。

──出現上述慘事，主要因為決策者基於種種原因，扭曲或錯誤判斷當事人（及其群體）的行事動機和性質，不深入查證事實真偽，更不理會決策後果。如今從歷史角度看，當事人的行動其實有利於國家和民族自強，奈何含悲而死、抱志入冥。

上述問題也說明，在中國歷史上，最大的浪費就是人才的浪費。雖然中國人口數以億計，但如果浪費一個有能力的人，那就不是可以用人數比擬的了。從戰略而言，這種內耗就是協助敵人成功的最大助力。今天香港和內地面對西方強敵，若要「風波浪裏把花開」，對這種內耗問題是否要有更清醒的認識呢？

──所以，必須從大歷史角度看問題。官方近年不斷推動中國歷史教育，惟有影響力的人更應重視大歷史。無論從年代的跨度、地域的廣度、事件的闊度、意義的深度，都能幫助他們準確判斷形勢、駕馭風雲。有人說今天大敵當前，不能書生意氣，正所謂一萬年太久，只爭朝夕。不過，為什麼不可以既爭朝夕，也爭春秋呢？朝夕的事冷靜處理，同樣可以爭春秋；若只爭朝夕，最後失去春秋，豈不是得不償失？

（3）勿因某些改變而加速內耗

──時代轉變，必須適應，正常，但無論怎樣改變也要講求實效。近年香港的變化有得有失，內耗也多；「得」固然可喜，惟帶出一個問題：可否在「得」的同時盡量減少「失」和內耗呢？答案是可以的！關鍵是怎樣做。

其中一個方法是，從長遠效果考慮問題。中國過去有很多事情，原意只是輕描淡寫，產生阻嚇作用就夠了，但後來不知怎的逐漸變成打壓，彷彿感到不打壓就不能阻嚇。結果往往是打壓引發巨大的內耗，還為敵人打出成績。

簡單舉個例：國民黨執政年代，打壓鄒韜奮的生活書店，但生活書店後來反而不斷壯大，成為今天三聯書店的前身。當年有份幫助鄒韜奮的正是中國共產黨，包括他在香港辦報。不久前，在上環太平山街見山書店門前出現的情况，就與當年生活書店受壓的情景差不多。不要緊，幸好官方和讀者都很有分寸，適可而止，起到發出信號的作用就行了，毋須加碼行事。

──另一個減少內耗的方法是，不要把今天的尺度追溯到以前的事情。時代在變，局勢在變，處理方法也在變，與時俱進或俱變，也是可以理解。但市民會多想一層：會不會今天不違法的事情，日後忽然變成（即使不違法）也可追究？這種顧慮就是一種內耗，影響市民對官方政策的信心，從而減少對一般政策的支持。這種無形聯繫將會帶出有形的行為效果，只是不會馬上顯露而已。那時候，內耗已成，原本想達到的效果卻不彰顯，那又如何由治及興呢？

──還有一點很奧妙的，必須撥開雲霧，才能夠看到青天。其實，時至今天選擇留港的人，大部分已隨遇而安，只求生活安定、安居樂業；即使是有不同構想的人（無論是否新聞人物），伴隨他們留下來的是多了一份理智，而不會衝鋒陷陣。很多人願意為香港的價值和現代文明多作貢獻，如果「東風不與周郎便」，只會「銅雀春深鎖二喬」（語出唐代杜牧《赤壁》），既無可發揮，也會繼續內耗。相反，際此外敵當前，更要「撫慰人間招春意，喜見寒梅立雪天」（見笑了，這是我的詩），假如大雪天能讓寒梅，或與寒梅一起互引東風、進退有度，肯定不會成為外敵可利用的內耗紅利。

──最近官場中人不斷學習習近平在澳門回歸25周年的講話。不錯，我也研究學習。所以，我更重點研究講話中提及「和平、包容、開放、共享」的價值理念和實踐。此外，我也研究習近平最近在中央紀律檢查委員會會議上的講話，他強調「腐敗是我們黨面臨的最大威脅」，當前反腐敗鬥爭取得成績的同時，「形勢仍然嚴峻複雜。腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生」。這也是實事求是、積極面對、減少內耗的表述。官方除了學習習近平的澳門講話，不妨也學習中紀委講話。

還有，時任總理溫家寶2003年來港時說過：「現在最需要的是理解、信任和團結，是信心、勇氣和行動。」他強調這些話不單止是對市民講，「特別是對領導集體講」，可見他語重心長。而這些話永遠不會過時，更適合應對「強的弱的亂紛紛，風波浪裏把花開」！共勉！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]