聞正聲：保護學童是學校基本責任 拒到校接種疫苗令人不解

學校有責任保護學童應對流感

近日天氣轉冷，亦有不少市民外遊回港，有專家預料流感感染率會持續向上，可能要兩至三周才會回落，呼籲市民盡快接種疫苗。學校本身就是流感和其他呼吸系統傳染病的傳播易發地，而兒童更有較高風險患流感及相關併發症。科學數據和實證都證明，接種流感疫苗是預防流感、減低併發重症的一個有效方法。

衛生署早於去年9月已展開季節性流感疫苗接種計劃，透過為學校配對公私營合作外展隊，或安排衛生署外展隊為學童免費接種流感疫苗。按道理，學校有非常充足時間為學生安排到校接種疫苗，但截至今年1月初，仍有168間學校拒絕為學生安排到校接種疫苗、13間學校仍未提供確定的接種日期。這個情况極不理想。

小朋友接種疫苗，決定權從來都在家長手上，惟學校亦有責任保護學童應對流感，包括參與季節性流感疫苗學校外展計劃，向學童和家長提供接種疫苗的方便。若大家都認同保護學童是學校首要任務的話，那明確拒絕或不知何故未參與外展計劃的學校，在情在理，自然有必要向社會解釋拒絕參與、未能參與的理由，而不是嘗試推卸責任、蒙混過關。

筆者曾跟一名退休校長討論有關問題，他對學校未安排到校接種疫苗感大惑不解。他解釋：在學校舉行疫苗接種活動，對家長和年紀較輕的學童而言是較理想，因一個較熟悉的環境絕對可減輕學童心理負擔；而參加的學校一般會安排禮堂等較寬敞場地，讓醫護人員為學童接種疫苗，寬敞和空氣流通的環境亦可減低學童與家長「交叉感染」的機率，「學校不安排外展，希望接種的學生和家長就要去診所，在流感高峰期，隨時會接觸到其他病人，這情况極不理想！」

該退休校長亦質疑，學校要安排一天，甚至只是半天時間讓衛生署外展隊到校，是否真的如此困難。安排在校接種疫苗，雖無可避免會增加學校工作量，惟由於事關學童健康，甚至是生命安全，故此有關工作絕對值得做，亦應該做。

公布「拒絕名單」 有其必要

有個別具教育界背景的政界人士聲稱，收到多名中小學校長意見，對署方訴諸群眾壓力的做法很反感，質疑此舉非但沒作用，甚至有反效果，並稱已向醫衛局反映。就此，筆者認為醫衛局長盧寵茂的回應一語中的：壓力是源自流感而非政府，衛生署已多次「提醒、勸喻和邀請」學校參與外展計劃，署方有責任公布未參與的學校名單，讓相關家長知道其子女就讀學校沒有參與，以盡快帶子女到其他醫生接種流感疫苗，保障學童健康。

另外，該政界人士亦指某些學校或許統計過學生接種意欲不高，拒絕參加外展計劃可省卻公帑。事實是，學童生命寶貴，即使只有少數學生願意在校接種疫苗，當他們接種後，除了能夠保護自己，其實亦可保護身邊同學和家人，絕對有重要社會效益。生命可貴，只要能夠保護學童，安排外展隊到校接種疫苗的公共支出，絕對值得。

本地經驗顯示，學校參與外展計劃，能夠顯著提高學童流感疫苗接種率逾一倍。那些仍未提供確定接種流感疫苗日期的學校實在不應再拖，應盡快落實接種安排。學童接種疫苗全屬自願，政府無法強迫，但學校參與外展計劃，令學童能在最合適時間接種季節性流感疫苗，絕對是學校保護學童的應有之義。

作者是時事評論員

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