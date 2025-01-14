歐陽五：美歐相爭 中國得利？

特朗普的此番言論，確實令其盟友心驚膽戰。與以往將重點放在經貿、關稅等不同，這次特朗普卻是直接表露出對盟國領土的勃勃野心。如果說此前在與加拿大總理杜魯多的會晤中，稱其為美國「第51州州長」是一句諷刺戲言，這次特朗普直接在社交平台貼上被美國國旗全覆蓋的北美地圖，可謂是直接搧加拿大耳光。

特朗普謀開疆拓土

必冒天下之大不韙

與此同時，特朗普再次對擁有丹麥治下的格陵蘭島表示出極大興趣，其長子又「恰好」對格陵蘭島開展所謂私人訪問，與之同行的還有特朗普選定的白宮高級幕僚布萊爾（James Blair）等人。而且，特朗普還公開拒絕排除以軍事或經濟脅迫手段控制巴拿馬運河和格陵蘭島的可能，並表示希望把墨西哥灣重新命名為「美國灣」，因為「它是我們的」。

如若特朗普真能拿下格陵蘭島、加拿大、巴拿馬運河、墨西哥灣，如此開疆拓土的「不世之功」，勢將兌現其「Make America Great Again」的競選承諾。况且，以美國在軍事、經濟、金融、科技領域方面尚無可比擬的實力，一旦他不惜代價一意孤行，並非不可能實現。

不過，這種「重繪西半球地圖」的行徑必將冒天下之大不韙。如丹麥、加拿大、巴拿馬，乃至德、法等國領導人都紛紛直言批駁，美國國內也不乏批評之聲。因此多數美國輿論分析，特朗普大放厥辭，還是在為今後各種談判增加籌碼。儘管他確實很想拿下格陵蘭島，而控制巴拿馬運河、吞併加拿大、給墨西哥灣更名，既是「頂頸」（trolling），也是在極限施壓，更有殺一儆百之意。

倘認為中國可收漁利 恐太樂觀

誠然，特朗普此舉再次顯露出「美國優先」的可怕，且又一次暴露出美國跟其盟友之間難以調和的矛盾。但若以此判斷美歐之間將產生根本性的分歧，其他國家譬如中國或可坐收漁翁之利，未免過於樂觀。

須知，將中國定義為首要的戰略競爭對手，已是美國朝野上下之共識。對盟友尚且能夠如此痛下殺手，於對手而言更會毫不手軟。而無論是在經濟上高度依賴美國的加拿大、墨西哥，還是在安全上仰仗美國提供保護傘的歐盟、北約諸國，對美國即便不是蕭規曹隨似的亦步亦趨，終究還是要看美國眼色行事。此前的晶片、電動車等爭端，已是明證。

或許，在少數問題上，歐洲國家冀望與中國抱團取暖，以向美國討價還價；中國亦可藉此合縱連橫，為自己爭取更多空間。但更有可能的是，中國被當成美歐相爭的替罪羊，甚至成為歐洲綏靖政策的犧牲品。譬如，在回應特朗普對格陵蘭島的威脅時，意大利總理梅洛尼就表示，這是對中國等競爭對手的警告，告誡他們不要染指美國的關鍵戰略要地。

中國該如何自證「永不稱霸」？

毋庸置疑，再次入主白宮的特朗普，勢將給本就動盪不安的國際局勢帶來更多不確定性。身處驚濤駭浪裏的中國，想要穩住自身的發展航船，乃至成為動盪世界的穩定之錨，最重要的當是「做好自己的事」，不以物喜，不以己悲。面對來自世界頭號霸主的極限施壓，以及合作伙伴的左右搖擺甚至隨時倒戈，既要有戰略定力，也需戰術靈活。

同時，當全世界面臨美國這個國強必霸的前車之鑑，國力日盛的中國該如何自證「永不稱霸、永不擴張」的清白？譬如在處理南海、東海的爭端時，既要捍衛主權領土完整，又要打消周邊國家疑慮，還要安撫國內的民族主義情緒。更有甚者，當保守主義和民粹右傾在美歐乃至世界逐漸佔據上風，各國政府和民眾會更加關注國內而非國際層面的優先事務，中國想要繼續尋找國際合作的最大公約數，殊為不易。但若能成，當是天下之幸事。

作者是時事評論員

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[歐陽五]