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姚志勝

姚志勝：夏寶龍解讀習主席澳門講話傳達權威信息

【明報文章】全國港澳研究會早前舉辦國家主席習近平澳門講話專題研討會，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍詳細解讀習主席講話。這是2022年習主席香港七一講話的研討會之後，再次舉辦這樣的專題研討。

習主席這兩個講話，都是習近平新時代中國特色社會主義思想「港澳篇」的重要文獻，用夏主任的話說，是港澳工作的「根本遵循」、「行動指南」，在一國兩制發展進程中具「里程碑意義」。對照兩個重要講話，都有極強的現實針對性和指導性。夏主任對習主席講話的解讀既深入又全面，有極高權威性，帶出的信息值得重視。由於其內容太豐富，筆者只能摘其要者做些分析：

其一，針對百年未有大變局，向世界宣示一國兩制蘊含和平、包容、開放、共享的價值理念，推動構建人類命運共同體；其二，明確界定國安與發展的關係，強調珍惜安定祥和局面，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設；其三，為粵港澳大灣區建設把脈指向，明確規則銜接、機制對接不是「內地化」，而是朝香港方向的「國際化」對接；其四，引導鼓勵大興「實幹興港」之風，把事情一件件做起來，積小勝為大勝。

一國兩制世界意義與香港發展空間

夏主任的解讀用了約五分之二篇幅，闡釋習主席關於「一國兩制是好制度」的論述，特別強調習主席立足宏闊的時空經緯，鮮明提出一國兩制蘊含和平、包容、開放、共享價值理念，極大彰顯了一國兩制的時代意義和世界意義。

當今世界，百年變局加速演變，國際局勢動盪不安。一國兩制蘊含「以和為貴、海納百川、擁抱世界、合作共贏」的價值理念，為推動全球治理提供了中國智慧和中國方案。守護弘揚這種價值理念，是國家高水平對外開放的需要，也是推動構建人類命運共同體的需要，不僅可以為世界和平與發展注入強大正能量，而且能夠為香港的發展開拓新空間、注入新活力。由此也可以看到，香港致力於一國兩制實踐成功的重大意義和歷史重任。

國安與發展關係 有明確答案

近年香港不時受到「國安與發展的關係」的困擾：是國安第一，還是發展優先？自修例風波引發黑暴之後，維護國家安全成為壓倒一切的大事。隨着《港區國安法》頒布實施，直至《基本法》第23條立法完成，補齊了特區維護國家安全制度機制的短板，國家安全得到有效保障，經濟民生問題愈來愈突顯，改革發展問題愈來愈迫切，社會上隨之出現「國安與發展」誰先誰後、誰重誰輕的爭論。

習主席的講話給予了明確答案：安全是發展的前提，發展是安全的保障，兩者都要堅定不移。夏主任進一步解釋說：習主席的話具有很強的現實針對性，就是要求把「安全」這個頭等大事與「發展」這個第一要務結合起來，珍惜當前來之不易的安定祥和局面，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設。這是明確告訴我們，在國家安全得到有效保障的社會環境下，要全力發展經濟。也正因為如此，習主席的講話將發展經濟放在「四點希望」首位；夏主任也用了大量篇幅，闡釋習主席有關改革治理、高質量發展的論述。

對接國際化 解除「內地化」憂慮

香港有些輿論認為，夏主任解讀習主席講話，有關大灣區一體化的論述最具體、最有新意。這種說法確有道理。粵港澳大灣區建設是習主席親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，其中有兩個最重要特徵：一是推動形成全面開放新格局的新嘗試；二是推動一國兩制事業發展的新實踐。這兩個特徵的重心，就在於發揮港澳的獨特功能和作用，這對於香港的發展至關重要。習主席高度重視大灣區建設，在澳門的講話為大灣區建設把脈指向，提出具重大指導意義的指示要求。

粵港澳大灣區存在兩種制度、3個法律體系、3個關稅區，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，提升市場一體化水平，是大灣區建設高質量發展的關鍵和難點。香港不斷有人提出這樣的疑問：對接是向珠三角城市的「內地化」銜接，還是朝香港方向的「國際化」對接？夏主任解讀習主席講話，清楚回答了這個問題：發揮一國兩制的制度優勢，對接「國際化」。

夏主任指出：大灣區建設是一國兩制下制度型開放的新高地，很重要的一個方面就是制度創新，加強內地與港澳規則銜接、機制對接，主動對接國際高標準經貿規則，助力國家更高水平對外開放。夏主任在解讀習主席「發揮獨特優勢、強化內聯外通」論述時，還有進一步闡釋：港澳作為國家高水平對外開放重要橋樑和窗口，與國際接軌，順暢對接國際規則、規制、管理、標準，市場化、法治化、國際化金字招牌享譽世界；港澳這些優勢絕不能褪色、不能閒置，必須加強，更好發揮作用。夏主任的解讀不僅解除了香港所謂「內地化」的憂慮，而且為香港在國家高水平對外開放大格局中，展示了更廣闊空間。

粵港澳大灣區的整體經濟，超過一個中等發達國家的規模與競爭力。我們應該按照習主席講話的要求，從新時代對外開放的大格局着眼，推動大灣區規則機制的國際化銜接，提升大灣區市場國際化的一體化水準，將整個大灣區打造成為外資進入中國大市場的大平台。這將對我國更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，作出不可估量的貢獻。

彰顯「實幹興港」工作作風

夏主任強調，習主席對澳門的「四點希望」同樣適用於香港，要「落到實處」。有輿論認為，這反映香港過去工作仍有不足。這種說法或許有其道理，但卻不是核心要義。夏主任其實是在彰顯「實幹興港」工作作風。事實上，改革與發展的工作千頭萬緒，如果不狠抓落實，很容易落空。夏主任過去長期在地方主持工作，深知「抓落實」之重要。他談及落實三中全會和習主席講話精神時都一再強調：一件事一件事地抓，要以紮紮實實的工作，有計劃和有部署地一件件做起來、做成功。

夏主任之前也充分肯定李家超特首和特區管治團隊，堅決貫徹習主席重要講話和指示精神，以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象。本人希望並相信李家超特首繼續光大務實作風、穩步改革，累積成果，再創輝煌，擔當起新時代一國兩制實踐的重要使命，不負市民殷切期盼和中央重託厚望。

作者是全國政協常委

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[姚志勝]

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