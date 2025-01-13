袁國勇、龍振邦、陳福和、薛達、孔繁毅、金冬雁：致財政司長陳茂波公開信——主動出擊 實現經濟轉型

頃接陳司長來函，承蒙邀請，就2025年財政預算案發表意見。我等一眾臨牀及生物醫學研究員，謹以科學家及普通市民之身分，草擬建議，望陳司長能撥冗細閱，詳加考慮。

禍不單行 前車可鑑

早於2018年，我們曾就當時之財政預算案，於《明報》撰文（註1）。該文所述之觀點，尤其以憂慮本港前景之預測，不幸言中。當時之預測，擔憂國際局勢轉變，導致本港土地銷售、房地產、金融貿易等面臨挑戰。一旦全球及區域風向逆轉，關係緊張，或能動搖本港作為國際金融中心之地位。2019年所發生之社會事件，緊接着3年的新冠疫情，不利於本港經濟和社會發展。疫後由於地緣政治升溫，本港經濟尚未恢復到疫情前之水平。文中又提到全球暖化及自然災害之潛在危機，香港近年亦出現了更多極端天氣，特大暴雨次數增加，引發山泥傾瀉頻生（註2至4）。

穩定基金 及時澤港

2018 年，我們建議利用當年1300億元之財政盈餘，設立數項基金，於經濟逆周期之時，仍能維持優質醫療服務、教育、科技研發、國際關係研究、應對極端氣候變化威脅，用作財政緩衝。儘管2018年面臨諸多挑戰，陳司長仍接納我們一小部分之建議，撥款100億元作公營醫療撥款穩定基金之用，確保醫管局服務不會因減少經常撥款而削減服務，實屬英明之舉，並符合香港長遠利益。試想當經濟及市道低迷時，若市民失業，又不幸染病，貧病交迫，負擔不起具質量的醫療服務，其苦况難以想像（註5）。

目前本港經濟形勢，與2018年剛好相反。過去6年中，有5年出現赤字，而2024年的預計赤字為1000億元。但考慮到已用未來（土地）基金補虧支出達1170億元和已發行的1250億元債，而且債務投資未必能有預期回報，因此財政儲備的金額可能少於實際預期。觀乎環球局勢，除非東西方領䄂能達成共識，否則地緣政治緊張局勢和經濟波動將於未來10至20年仍然持續。香港正面臨開埠170年來，前所未有的挑戰。本港必須繼續提升其作為超級聯繫者和超級增值者之地位，以維持我們在國際金融市場上的競爭力。儘管形勢嚴峻，與其韜光養晦，不如主動出擊，迅速發展具長遠回報的項目，以實現經濟轉型。

優質醫療 吸引旅客

政府在削減開支和精簡架構之同時，務必為本港750萬市民維持合理水平的公營醫療服務。香港必須在變得負債纍纍和影響信用評級前，果斷採取行動，避免日後成為中央政府負擔。

香港的醫療保健行業高度發達，其服務質素在東亞地區享負盛名。現時全球高端私人醫療禮賓式服務正在急速發展，東南亞諸國均有提供醫療旅遊業務。政府可以利用本港既有品牌優勢，支持發展如妙估醫療診所（Mayo Clinic）及紀念史隆凱特琳癌症研究中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）等級數的國際醫療中心，務求吸引高淨值客戶、區內知名人士及類似機構首席執行官等級人士來港。

該服務定位應有別於一般東南亞地區之醫療旅遊，而是以高端檢查及治理奇難雜症服務為主，提供別樹一幟的醫療服務，突出健康檢測及治療早期病變，務求以延壽及提高生活質素為目標。醫療服務除深層體檢、壓力應對諮詢、綜合一站式生活方式調整、幹細胞治療和人工智能等技術推動的尖端療法，甚至包括實證中醫藥針灸學、重建性醫學美容、提供只在內地及本港認證審批的生物製劑及標靶藥等。高質國際醫療服務又能配合國際盛事，如大型運動賽事、世界級音樂會所帶來的高端客流增加，相得益彰。

除醫療行業外，發展此類服務還將對本地保險和財富管理行業產生連鎖反應，務求使高淨值人士選擇香港作為最終定居之地。換句話說，該策略是將高端醫療服務與旅遊和財富管理相結合。高質醫療服務中心，水漲船高，既能提高本港整體醫療水平，又可增加稅收。更可以將部分高端醫療服務盈利撥歸醫管局，支持其營運，尤如資金旋轉門，成以戰養戰之勢，長遠減低政府負擔。

即使政府有意於本財政年度削減開支，但高等教育、人才培訓和科研投資卻不宜削減，反而應該增加支援，作為港府長線投資項目。隨着醫學生人數上升，以及人工智能普及化，香港醫護短缺問題將逐漸紓緩，屆時本港將有足夠醫療人才支持上述高質國際醫療服務，同時又不會影響公營醫療服務。政府方面可以考慮撥款支持發展，並預留土地供具良好信譽之投資者營運。所有接受政府資助的非牟利私家醫院營運機構，亦應分擔教導醫學生及進行專科培訓之責任，確保畢業醫學生質素及有更多機會見識到不同的專科，間接支持及改善醫院管理局的公共服務。

戰略設施 有備無患

創新科技產業轉型，最少要10到20年的長期投資，才能開始見效。值得注意的是，金融和醫療保健行業的協同效應，長遠來看，能為香港帶來可觀的回報。這一措施，除經濟效益之外，同時能帶動技術發展，改善公共醫療服務和公共衛生設備。儘管其中一些設備具有戰略需要，但由於利潤低，一般投資者並不感興趣。但到危急關頭，如全球疫症大流行，所有政府均會爭相購買。這些設備包括製造檢測試劑、抗生素、抗病毒藥物和疫苗之廠房，必須得到政府直接投資，要踏出第一步，方能有機會繼續發展。假如現時不把握最後機會，本港經濟持續不景，又或受到海外供應商封鎖，香港將來可能再也負擔不起這類設備。

生死存亡 永恒警醒

地緣政治不穩對經濟、人口驟降和人才流失等影響深遠。而傳染病之破壞力，如1894年鼠疫、1997年禽流感、2003年SARS以及2019年新冠疫情等，有過之而無不及。本港現時財政狀况跟5年前相差甚遠，假如現時不作準備，再遇大型自然災害時，後果則不堪設想。

敬頌

政安

袁國勇教授、龍振邦醫生、陳福和教授、薛達教授、孔繁毅教授、金冬雁教授

註1：2018年2月12日〈致財政司長陳茂波公開信—— 善用公帑 讓市民對香港重拾信心〉

註2：www.hko.gov.hk/en/climate_change/obs_hk_rainfall.htm

註3：www.news.gov.hk/eng/2024/05/20240527/20240527_150907_819.html

註4：www.hko.gov.hk/tc/climate_change/obs_hk_extreme_weather.htm

註5：〈【財政預算案2019】設100億元醫療穩定基金 醫生憂「得個擺字」〉，2019年2月27日「香港01」

（編者按：文章標題為本報編輯所擬；袁國勇是港大微生物學系傳染病學講座教授，龍振邦是港大微生物學系名譽副教授，陳福和是港大臨牀醫學學院微生物學系臨牀教授，薛達是港大臨牀醫學學院微生物學系臨牀副教授，孔繁毅是港大臨牀醫學學院內科學系講座教授，金冬雁是港大醫學院生物化學系教授）

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[袁國勇、龍振邦、陳福和、薛達、孔繁毅、金冬雁]