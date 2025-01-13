明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
袁國勇、龍振邦、陳福和、薛達、孔繁毅、金冬雁

袁國勇、龍振邦、陳福和、薛達、孔繁毅、金冬雁：致財政司長陳茂波公開信——主動出擊 實現經濟轉型

【明報文章】香港特別行政區財政司長陳茂波先生鈞鑑：

頃接陳司長來函，承蒙邀請，就2025年財政預算案發表意見。我等一眾臨牀及生物醫學研究員，謹以科學家及普通市民之身分，草擬建議，望陳司長能撥冗細閱，詳加考慮。

禍不單行 前車可鑑

早於2018年，我們曾就當時之財政預算案，於《明報》撰文（註1）。該文所述之觀點，尤其以憂慮本港前景之預測，不幸言中。當時之預測，擔憂國際局勢轉變，導致本港土地銷售、房地產、金融貿易等面臨挑戰。一旦全球及區域風向逆轉，關係緊張，或能動搖本港作為國際金融中心之地位。2019年所發生之社會事件，緊接着3年的新冠疫情，不利於本港經濟和社會發展。疫後由於地緣政治升溫，本港經濟尚未恢復到疫情前之水平。文中又提到全球暖化及自然災害之潛在危機，香港近年亦出現了更多極端天氣，特大暴雨次數增加，引發山泥傾瀉頻生（註2至4）。

穩定基金 及時澤港

2018 年，我們建議利用當年1300億元之財政盈餘，設立數項基金，於經濟逆周期之時，仍能維持優質醫療服務、教育、科技研發、國際關係研究、應對極端氣候變化威脅，用作財政緩衝。儘管2018年面臨諸多挑戰，陳司長仍接納我們一小部分之建議，撥款100億元作公營醫療撥款穩定基金之用，確保醫管局服務不會因減少經常撥款而削減服務，實屬英明之舉，並符合香港長遠利益。試想當經濟及市道低迷時，若市民失業，又不幸染病，貧病交迫，負擔不起具質量的醫療服務，其苦况難以想像（註5）。

目前本港經濟形勢，與2018年剛好相反。過去6年中，有5年出現赤字，而2024年的預計赤字為1000億元。但考慮到已用未來（土地）基金補虧支出達1170億元和已發行的1250億元債，而且債務投資未必能有預期回報，因此財政儲備的金額可能少於實際預期。觀乎環球局勢，除非東西方領䄂能達成共識，否則地緣政治緊張局勢和經濟波動將於未來10至20年仍然持續。香港正面臨開埠170年來，前所未有的挑戰。本港必須繼續提升其作為超級聯繫者和超級增值者之地位，以維持我們在國際金融市場上的競爭力。儘管形勢嚴峻，與其韜光養晦，不如主動出擊，迅速發展具長遠回報的項目，以實現經濟轉型。

優質醫療 吸引旅客

政府在削減開支和精簡架構之同時，務必為本港750萬市民維持合理水平的公營醫療服務。香港必須在變得負債纍纍和影響信用評級前，果斷採取行動，避免日後成為中央政府負擔。

香港的醫療保健行業高度發達，其服務質素在東亞地區享負盛名。現時全球高端私人醫療禮賓式服務正在急速發展，東南亞諸國均有提供醫療旅遊業務。政府可以利用本港既有品牌優勢，支持發展如妙估醫療診所（Mayo Clinic）及紀念史隆凱特琳癌症研究中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）等級數的國際醫療中心，務求吸引高淨值客戶、區內知名人士及類似機構首席執行官等級人士來港。

該服務定位應有別於一般東南亞地區之醫療旅遊，而是以高端檢查及治理奇難雜症服務為主，提供別樹一幟的醫療服務，突出健康檢測及治療早期病變，務求以延壽及提高生活質素為目標。醫療服務除深層體檢、壓力應對諮詢、綜合一站式生活方式調整、幹細胞治療和人工智能等技術推動的尖端療法，甚至包括實證中醫藥針灸學、重建性醫學美容、提供只在內地及本港認證審批的生物製劑及標靶藥等。高質國際醫療服務又能配合國際盛事，如大型運動賽事、世界級音樂會所帶來的高端客流增加，相得益彰。

除醫療行業外，發展此類服務還將對本地保險和財富管理行業產生連鎖反應，務求使高淨值人士選擇香港作為最終定居之地。換句話說，該策略是將高端醫療服務與旅遊和財富管理相結合。高質醫療服務中心，水漲船高，既能提高本港整體醫療水平，又可增加稅收。更可以將部分高端醫療服務盈利撥歸醫管局，支持其營運，尤如資金旋轉門，成以戰養戰之勢，長遠減低政府負擔。

即使政府有意於本財政年度削減開支，但高等教育、人才培訓和科研投資卻不宜削減，反而應該增加支援，作為港府長線投資項目。隨着醫學生人數上升，以及人工智能普及化，香港醫護短缺問題將逐漸紓緩，屆時本港將有足夠醫療人才支持上述高質國際醫療服務，同時又不會影響公營醫療服務。政府方面可以考慮撥款支持發展，並預留土地供具良好信譽之投資者營運。所有接受政府資助的非牟利私家醫院營運機構，亦應分擔教導醫學生及進行專科培訓之責任，確保畢業醫學生質素及有更多機會見識到不同的專科，間接支持及改善醫院管理局的公共服務。

戰略設施 有備無患

創新科技產業轉型，最少要10到20年的長期投資，才能開始見效。值得注意的是，金融和醫療保健行業的協同效應，長遠來看，能為香港帶來可觀的回報。這一措施，除經濟效益之外，同時能帶動技術發展，改善公共醫療服務和公共衛生設備。儘管其中一些設備具有戰略需要，但由於利潤低，一般投資者並不感興趣。但到危急關頭，如全球疫症大流行，所有政府均會爭相購買。這些設備包括製造檢測試劑、抗生素、抗病毒藥物和疫苗之廠房，必須得到政府直接投資，要踏出第一步，方能有機會繼續發展。假如現時不把握最後機會，本港經濟持續不景，又或受到海外供應商封鎖，香港將來可能再也負擔不起這類設備。

生死存亡 永恒警醒

地緣政治不穩對經濟、人口驟降和人才流失等影響深遠。而傳染病之破壞力，如1894年鼠疫、1997年禽流感、2003年SARS以及2019年新冠疫情等，有過之而無不及。本港現時財政狀况跟5年前相差甚遠，假如現時不作準備，再遇大型自然災害時，後果則不堪設想。

敬頌

政安

袁國勇教授、龍振邦醫生、陳福和教授、薛達教授、孔繁毅教授、金冬雁教授

註1：2018年2月12日〈致財政司長陳茂波公開信—— 善用公帑 讓市民對香港重拾信心〉

註2：www.hko.gov.hk/en/climate_change/obs_hk_rainfall.htm

註3：www.news.gov.hk/eng/2024/05/20240527/20240527_150907_819.html

註4：www.hko.gov.hk/tc/climate_change/obs_hk_extreme_weather.htm

註5：〈【財政預算案2019】設100億元醫療穩定基金 醫生憂「得個擺字」〉，2019年2月27日「香港01」

（編者按：文章標題為本報編輯所擬；袁國勇是港大微生物學系傳染病學講座教授，龍振邦是港大微生物學系名譽副教授，陳福和是港大臨牀醫學學院微生物學系臨牀教授，薛達是港大臨牀醫學學院微生物學系臨牀副教授，孔繁毅是港大臨牀醫學學院內科學系講座教授，金冬雁是港大醫學院生物化學系教授）

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[袁國勇、龍振邦、陳福和、薛達、孔繁毅、金冬雁]

上 / 下一篇新聞