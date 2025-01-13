鄭傑燊：透過稅收改革 優化香港REIT市場

三方面改革措施

（1）豁免現有REIT收購新物業印花稅。將印花稅豁免擴展至包括現有合資格的REIT收購合資格新物業，將鼓勵這些REIT在港擴大其資產組合。這一政策還可以作為刺激特定房地產板塊的戰略措施。通過降低與物業收購相關的交易成本，現有REIT將更願意投資於新資產，從而促進資本市場和房地產市場復蘇。

擴大豁免印花稅的主要好處是降低REIT交易成本，這種財政手段可顯著影響REIT經理人的決策過程，使收購新物業更加可行。降低交易成本可帶來更高投資回報，從而吸引更多投資者進入REIT市場。

此外，這一政策還可幫助將投資引導到政府希望發展的特定板塊。例如如果政府希望推動商業或工業物業，可以為投資這些領域的REIT提供針對性的印花稅豁免。這不僅有助REIT市場增長，還符合更廣泛的經濟發展目標。

（2）支持新成立REIT的印花稅退稅計劃。香港REIT市場落後於其他地區。截至2024年，香港只有11個REIT，而新加坡有40個。香港REIT的總市值，僅略高於新加坡REIT總市值四分之一。

在港設立新REIT的一個重大挑戰是高昂的構建成本，直接收購物業的印花稅高達4.25%，收購物業控股公司股份的印花稅為0.2%；但如果物業控股公司擁有非收購目標的其他資產，則需透過資產重組方可收購。因此成立新REIT涉及大量財務支出，印花稅負擔可能成為發展障礙之一。

為鼓勵新REIT的成立，政府可考慮當新REIT上市之後，退回其在上市前收購物業或物業控股公司股份所支付的印花稅。通過提供印花稅退回，為成立新REIT及其在港上市提供誘因，使REIT市場注入新動力。

新REIT的建立，可以對經濟產生積極影響。新REIT帶來的新資本可用於物業發展和管理，這可以帶來就業機會、增加經濟活動，並促進房地產的整體增長。此外，更具活力的REIT市場可吸引國際投資者，進一步提升香港作為領先金融中心的地位。

（3）合資格REIT的稅收優惠方案。為持有合資格物業的合資格REIT引入新稅收優惠，可以令REIT對投資者更具吸引力。此外，政府應考慮改革稅制，以確保在REIT基金或單位持有人實行單一層級稅制。這一改革將有利於REIT市場，並使香港對大型REIT的設立更具吸引力。

降低利得稅率可提高投資者的淨回報，令REIT成為更具吸引力的投資選項。這可以吸引更多資本進入REIT市場，促進其增長和擴展。類似於專利盒稅收優惠，可考慮對合資格物業租賃收入實行5%的優惠利得稅率。

談到香港於今年1月1日實施的全球最低稅收制度，或有人認為該稅收優惠無法有效吸引大型REIT在港設立。在這一制度下，若REIT符合房地產投資工具（Real Estate Investment Vehicle, REIV）定義，則享受特別豁免。目前香港REIT制度可能無法符合全球最低稅收制度下的REIV定義，因為通常REIT基金或單位持有人不需繳納利得稅。

因此有必要重新審視香港的REIT稅收制度，在REIT基金或單位持有人層級（而不是資產組合公司層級）實行單一層級稅制，可以使香港的REIT符合REIV定義。這一改革將使香港跟其他地方保持一致，可以令香港REIT免受全球最低稅收制度影響。及時實施這些措施，將有助香港跟上已採取單一層級稅制地方的步伐。政府必須迅速行動實施這些改革，並為REIT市場提供必要的支持。儘管全球最低稅收制度的即時影響，可能僅限於少數目前的香港REIT，但單一層級稅制是吸引大型REIT在港設立的關鍵因素。

復興房地產 促經濟增長

復興房地產對於推動香港的經濟增長，至關重要。目前的政府財政赤字，需要新的推動力量來擴大整體經濟。房地產作為香港主要經濟領域之一，有潛力促進各種專業服務，如物業代理、物業管理和估值。實施以上討論的新措施，可作為經濟增長的催化劑，促進經濟，並改善香港政府的財政狀况。通過這些建議，香港可以加強其作為領先金融中心的地位，及確保房地產市場的可持續增長。

作者是安永香港及澳門區稅務主管

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭傑燊]