趙永佳、葉蔭榮、侯維佳、劉嘉怡：生涯規劃教育與新興職業：當學生說要做KOL 老師該怎麼辦

一類觀點認為：新興職業日新月異且充滿未知，因此教育從業者應謹慎地把這類職業帶到學生面前，許多家長或老師也寧願學生考慮一些傳統或安穩職業。另一觀點則認為在科技高速發展的時代，學生對未來職業道路的探索和準備也應與時俱進。

生涯規劃相伴人的一生，應在青年時期就開始不斷嘗試或探索職業，並建立生涯發展意識；而香港青年的未來職業充滿各種未知與不確定性，更應盡早開始規劃生涯發展道路。

借鑑英國Gatsby基準（英國針對學生生涯發展而設的一套基準）的成功，「賽馬會鼓掌．創你程計劃」（計劃）提出了香港生涯發展自評基準（HKBM）—— 一套與政府相關政策一致、旨在協助學校應對本地挑戰，並同時推廣世界級的職業及生活規劃教育標準的框架。從2020年9月至2024年12月，計劃參與的學校逾130間，並組成18個學校網絡樞紐，接受培訓的推行者和教師已逾3000人，受惠學生超過8萬。

為測試HKBM對學校和學生發展的影響，研究組在項目介入一年後，對參加計劃的2555名學生做了問卷測試，內容包括學生對新興職業如網絡明星、KOL、自由工作者、直播主持、職業運動員、電競選手等的探索情况（註）。我們以此為切入點，分析香港中學生探索和規劃新興職業的過程，並探討採用HKBM的中學如何能協助學生探索新興職業，旨在幫助公眾和教育工作者更全面了解新興職業，並理性引導學生探索這類職業。

學生對新興職業有濃厚興趣

在問卷中，學生被問及是否曾經，以及現在有沒有考慮這幾種新興職業，結果顯示曾考慮新興職業的有952人，佔所有受訪學生的37.26%；現在有考慮這些行業的，有500人（19.57%）；而一直都對新興職業無興趣的，則有1413人（55.3%）。因為有310名學生由始至終都一直有考慮新興職業而被重複計算，所以上述各組數字加起來比總受訪者人數為大。無論「大人」們是否接受，這表明學生對這些新興職業都有濃厚興趣，生涯規劃教育只能在認知這點下開展。

基於以上分類，我們比較不同組別學生之間的職業準備度（career readiness）有否統計學上的顯著差異。通過以下組別對比，可看出在不同時間點考慮新興職業道路的學生之間會否有差別，以及對新興職業道路最終的不同選擇會否影響學生生涯規劃準備情况：

（1）現在對新興職業有興趣與無興趣的學生；

（2）曾對新興職業有興趣與無興趣的學生；

（3）對新興職業以往有過興趣或現在有興趣，與一直都無興趣的學生；

（4）對新興職業的興趣發生改變，與一直無興趣的學生。

結果如附表所顯示。只要學生考慮過新興職業，無論是曾經還是現在，又是否有過改變，其職業準備度都會比較高；與決定的結果相比，探索新興職業的過程，對學生的職業準備情况影響更大。

另一方面，我們也測試不同組別之間，學校採用HKBM的程度是否有分別。結果亦表明了學校充分借力HKBM之後，生涯規劃措施愈趨完善，能夠促使學生更多探索新興職業。這表明學校採用HKBM有助促進學生探索新興職業，而學生探索新興職業則有助於他們提高自己的職業準備度。

探索新興職業 有助激發學生思考前路

根據數據分析可得，學生先是了解不同行業，通過參與體驗某些感興趣的崗位，在互動中形成認知，拓寬了其對職業的想像力；同時明白多樣化職業的存在，繼而增加多元化出路選擇的可能。學生對新興職業的探索，從整體而言，有助於他們提高對新興職業的認知與自我評估能力，激發對個人職業道路的思考及對職業規劃的興趣。

研究結果亦顯示，學生在充分認識和考慮新興職業後，雖可能會放棄這些行業，但也能令他們的職業準備度有所增益。這表明了在HKBM指導下的生涯探索活動，並不一定會令學生選擇新興職業，惟無論最終是否仍考慮這些行業，其思考和探索過程都能夠加強職業準備度。

一些參與計劃的學校鼓勵學生從多元出路諮詢中學習，向學生提供一些新興職業的體驗和實踐機會。例如有學校為學生提供一些電競課堂體驗活動與電競公司探訪活動，讓學生可以更一步了解電競行業。一些學生從興趣中出發，從實際參與和體驗中，尋求前進或另覓出路。

另外，在HKBM準則指導下，許多學校也為他們的學生積極創造與工作世界接觸的機會。比如多校聯合參與的「KOL育成計劃訓練」，學生通過與KOL互動並參與製作短片，在實踐中認識到自己的長處和不足。

在上述例子中，學校在HKBM的「從多元出路資訊中學習」基準指導下，幫助學生接觸和認識到多元化出路，讓學生在了解和體驗中，可以選擇更適合自己的職業道路。同時，當中的「與工作世界作有意義的接觸」基準，為學生搭建與工作場所互動和參與的橋樑，使學生進一步認識各行各業的職業內容，提高學生對不同職業和崗位的了解，及對自己能力的認知。

趁早探尋多元化出路 拓闊職業想像

HKBM作為一個系統的學校自我完善框架，該自評體系內的各個基準相輔相成，可以協助學校建立優質生涯發展措施，推行生涯發展教育；而計劃的顧問，則可助學校和教師更好地利用HKBM籌劃生涯發展規劃及活動，同時也為HKBM融合過程中提供必要的技術支援。因此，積極推廣HKBM支援下的生涯規劃教育，可讓學校的生涯規劃教師在學生規劃人生的道路上，給予更多幫助。

探索新興職業的過程，會對學生生涯規劃產生積極影響，因而作為學生生涯規劃的從業者，應以一個開放且鼓勵的態度去對待並引導學生開展職業探索。對青年而言，趁早探索多元化出路，了解不同職業崗位，可以拉闊他們對職業的想像力。即使大部分中學生都是以升學為首要任務，但對不同職業道路的探索，也終會成為他們的職業認知一部分。當他們在未來的生涯道路做選擇時，他們憑藉對職業的想像力，會在興趣驅使下勇於嘗試和探索各種未知。

此外，本港「職業準備」深受教育制度影響；全面加速新興職業的系統化與本土化進程，也是迫在眉睫。在高等教育中開設相關課程、設立相關行業規範和制度，將新興職業全面及系統地帶到青年面前，也有助完善青年對多元化出路的認知及拓寬他們眼界，增加青年多元化出路選擇的機會，強化他們對自己之「可能性」的思考。

註：「賽馬會鼓掌．創你程計劃」由香港賽馬會慈善信託基金捐助及策劃；本文章的計劃內容與數據，亦經賽馬會慈善信託基金支持及允准下使用。

作者趙永佳是教大社會學講座教授，葉蔭榮是教大「賽馬會鼓掌．創你程計劃」總監（學校），侯維佳是教大社群心理健康研究中心總監；劉嘉怡是「賽馬會鼓掌．創你程計劃」研究助理

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[趙永佳、葉蔭榮、侯維佳、劉嘉怡]