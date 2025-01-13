明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
何濼生

何濼生：如何應對香港的財赤（下）

【明報文章】我上文（刊2024年12月30日《明報》）提出了樓市積弱跟政府財赤的關係，以及公共房屋政策偏離了公共房屋初心正是樓市積弱的主因。本文則會針對其他開源和節流措施，提出多項建議。筆者強調：任何公共政策措施都要按社會成本和效益決定，開源和節流措施也不能例外。

容許違例建築有條件合法化

開源方面，其實方法不少，但都要配合其他改革才能夠應對當前嚴峻的政府財赤問題。

筆者建議政府考慮在僭建和佔用政府官地政策上作出調整。首先，對僭建者一律按僭建程度徵收一筆過罰款，並容許有條件下對違例建築予以合法化，繼而補徵差餉和地租。政府早於2012年針對村屋僭建推出一次過申報計劃，建議較低風險違規建築物的業主可自行申報，其後在6個月內驗證建築物安全，往後每5年再檢驗一次，以暫時保留僭建物；嚴重違規的僭建則須即時清拆。

對於這政策，筆者奇怪為何不向業主重估差餉租值，而讓業主白白享用僭建得來的巨大利益？對於「嚴重違規的僭建則須即時清拆」這說法，筆者奇怪「嚴重違規」準則何在？為什麼不以安全為主要考慮因素？如果沒有認可專業人士敢證明「5年內結構仍屬安全」才要求清拆，不是更好嗎？筆者又奇怪對村屋可以以申報代替清拆，為何市區內其他物業不可以同樣處理。

此外，我估計正是因為「嚴重違規的僭建則須即時清拆」這規定，嚇怕部分業主不敢申報。對於不申報的業主，為何不予以懲罰？懲罰該等業主既有助鞏固法律權威，也有助減赤。

有條件合法化，遠比一律要求清拆符合公眾利益。要指出：《建築物條例》本來就是為了公共利益，而不是無的放矢要求遵守。有條件合法化符合公眾利益的原因是：（1）政府會多了收入，有助幫補財赤；（2）挽回政府威信，並明示不容許藉違法得益；（3）若不理安全與否、有沒有影響公眾利益，硬要清拆，只會平白增加建築物廢料、為堆填區添壓力。

佔用政府官地問題，同樣應從公共利益考慮。部分被佔用的官地根本無法發展，亦無法使用。像一些臨海建築，物業地界臨近海邊，卻仍有小量官地沿海。有業主索性把花園推到海邊，「霸佔」官地。政府用不着的官地，為何不索性讓其私有化，然後重估地租、重估差餉？

筆者是車主，對於有時需在不阻礙交通情况下違例泊車、在附近購物，被派罰單頗感無奈。奇怪為什麼政府不增加「咪表」，設最多15分鐘或半小時的泊車位？此舉雖然對政府收入沒有明顯幫助，卻有助該等地區的零售和理髮店等的生意。

取消標準稅率 有重大公共利益

過去很長時間，香港薪俸稅最高邊際稅率維持在25%；後來由於政府財政豐裕，逐步減至17%。此外，香港另設15%的標準稅率，保障極高收入人士的總稅務負擔不會超過入息淨額（即應予評稅的入息扣除免稅額）的15%。這安排其實十分奇怪，造成超高收入人士的有效最高邊際稅率，低於入息較低人士。

這個對極富人士的保護傘於2024年更改。該年財政預算公布新的兩級制標準稅率制，對超過500萬元入息淨額之餘額徵收16%。政府對超高收入人士的照顧，在財赤嚴重的今天明顯不合時宜。筆者一直認為，取消標準稅率制不會影響香港簡單稅制的美名，而且還應把最高邊際稅率提升到20%，此舉亦不會違反《基本法》維持低稅率制度的要求。事實上，20%的最高邊際稅率仍比有銷售稅的新加坡的24%為低，相比我們1970年代的25%最高邊際稅率也低不少。

取消標準稅率，明顯會帶來重大的公共利益。首先，富人多納一點稅不會損害他們的生活質素，卻可帶來更多財政資源維持幫助弱勢社群的服務，亦符合稅務學的能者多付原則。由於20%的最高邊際稅率仍屬於低，加上香港沒徵銷售稅，這改動不會影響香港對高端人才的吸引力。

增利得稅 將影響企業來港

利得稅方面，有人建議提高，本人並不同意，因為調高利得稅會影響企業來港，亦影響企業再投資的意欲。按筆者分析，向個人徵稅，遠比向企業徵稅公平和有利經濟發展。其實，社會上真正承擔政府徵稅和受惠於政府出資提供服務的，都是人而非企業。企業有好表現，可透過股票升值和股息利及股東。是以股息稅和資產增值（扣除通脹）的得益，理論上都應繳稅；反而，向企業徵稅只會打擊投資和打擊聘用人手。

我同樣反對此時引入銷售稅，因為零售業經營困難，沒理由要經營者百上加斤。

增收方面，筆者認可考慮把網約車合法化，並以總收入的某個百分比，作為每年經營的牌費及保險費。保險費按收入多少而自動增減，十分合理，因為若運作時間增加，收入亦隨之增加。網約車合法化會為政府帶來收入之外，還可讓經營的司機心安，及讓的士經營者覺得較公平，並便利市民。跟網約車經營者分帳的行政成本低，容易執行，效益巨大。

勿為節流停聘公僕

節流方面，筆者認為千萬不要為節流而停止招聘公務員。儘管政府應該努力識別並削掉沒有淨效益（社會成本高於社會效益）的職位，也仍須每年招聘新世代的生力軍，否則將來便會出現青黃不接的斷層狀况，並對當年的大學畢業生不公平。此外，筆者也寧取公務員及受資助機構減薪，而不欲見到因削減人手而影響弱勢社群所需要的服務。原則上，任何開源和節流措施，都應謹慎評估其成本和效益，而切忌自以為是、憑主觀意志推行。

參考文獻：

．Ho, Lok Sang, & T. L. Zhang. (2016). Tax Reform for a Fairer, More Vibrant Economy. Modern Economy, 7, 881-893.

．Musgrave, Richard A. & Musgrave, Peggy B. 1989 (1973). Public Finance in Theory and Practice, 5th ed., McGraw-Hill, International Edition.

作者是嶺南大學經濟系及潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任研究教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何濼生]

上 / 下一篇新聞