張志剛：國際大統戰 香港作橋樑

要達到高質量發展，就要按最高標準作為發展目標。最高標準必定是國際認可的標準。這個國際認可的標準，是國際社會集合了全人類智慧逐步發展而成。我們不斷強調的「人類命運共同體」，就是把全球人類作為一個整體，大家一起進步發展、一起向前跑。

中華民族曾經是這個共同體的領跑者，我們在數百年前開始落後。我們追求的民族復興，就是要回到這個共同體的領跑位置。

我們堅持開放，不是單獨向某一個國家開放，而是向整個人類命運共同體開放。智慧和成就是屬於整個共同體，開放就是向這個共同體的最高標準看齊，也驅使我們國家競爭到前列的領跑位置。只有在這個領跑的位置上，我們才可以參與制訂這個最高國際標準。

廣交朋友 需求同存異體諒包容

開放和全球化是歷史發展的大勢所趨。一些國家狹隘地保護自身利益，企圖遏止我們國家發展。但大勢不可逆轉，人類命運共同體的整體利益不能被剝奪。要阻止這些損人而不利己的行徑，最佳策略就是推動「國際大統戰」，去打破這個陣營化、逆全球化的圖謀。

統戰其實就是我們國家最重要的政治法寶。統戰的最大目的，就是把朋友搞得愈多愈好。要廣交朋友，就要求同存異、體諒包容、靈活彈性、共利共贏。我們應該把我們的政治法寶廣泛施展到國際舞台上，主動出擊，盡量多交朋友。

一些國家的政府行為要打壓我們；但它們的人民呢？他們是全力支持他們政府的所作所為嗎？就以美國公民為例，根據美國蓋洛普（Gallup）民調，美國公民對作為美國人的自豪感不斷下跌：他們對作為美國人感覺到「極之」和「非常」引以為榮的比率只有67%，比10年前跌了18個百分點。以年齡來分，35至54歲的只有四成，而18至34歲只有18%。沒錯，就是18%。大家想一想，10年、20年之後，愛國的還有多少人？

民間社會 海闊天空

美國公民不以作為美國人而為榮，是美國所有相關民調的共同結果，也是西方世界普遍現象。當許多西方國民不認同其政府的行為，那麼這些政府的打壓會有足夠力度嗎？我們可以爭取與這些西方國民交朋友嗎？就算交不成好朋友，起碼也不要令他們成為敵人。

我們不要把西方世界看成一個個體。它們政府之間有矛盾；政府以外的民間社會，海闊天空。「國際大統戰」有大量活動空間。

交國際朋友，香港是優而為之。香港是歷史悠久的國際城市，通曉國際的語言、制度、規則和文化。在一些重要商業領域，包括銀行、投資、保險、貿易、科技、物流、航空、旅遊各方面，曾經在香港工作，或是跟香港企業打過交道的國際商業人士，起碼有幾十萬人。在文化、教育、學術、體育各方面，國際交往的人士也不計其數。更值得一提的是專業領域，這包括工程、會計、商業服務、醫療、法律，香港都在國際頂尖水平，都是國際專業群體裏面的中堅分子。這些國際專業人士備受尊重，他們有自己共同的專業語言，也擁有巨大影響力和話語權。

去年在香港舉行的第26屆國際商事仲裁理事會大會，全球超過1000名法律專業人士來港參會。會後他們都認為香港仍然是法治社會，並無改變。他們之前在媒體上得到的負面觀感，一掃而空。這1000多位國際法律專業人士不理會旅遊警示，前來香港參會，是靠香港的法律專業同行，寫好每一封電郵，打好每一通電話，踏踏實實、情理兼備地把他們請進來的。這可以成為打破圍堵、廣交朋友的案例。

香港各領域應該用好人脈資產

在現在的關鍵時刻，香港每個專業、商業和社會領域的領袖，都應該用好過去幾十年累積下來的人脈資產，更積極主動，通過各種形式活動去連繫這些遍佈美洲、歐洲和亞太地區的老朋友、好朋友，讓他們看到香港真正的面貌、國家真正的面貌。

香港是通往國際社會、廣交國際好友的最佳橋樑。

作者是一國兩制研究中心總裁、全國港澳研究會理事

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[張志剛]