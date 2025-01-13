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2025年1月13日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：險棋——若特朗普叫囂讓台灣成為「美國第51州」…… ／文：林泉忠
聞風筆動：中央提升「一國兩制」意涵 顯「長期打算」策略不變／文：李先知
張志剛：國際大統戰 香港作橋樑
何濼生：如何應對香港的財赤（下）
趙永佳、葉蔭榮、侯維佳、劉嘉怡：生涯規劃教育與新興職業：當學生說要做KOL 老師該怎麼辦
鄭傑燊：透過稅收改革 優化香港REIT市場
袁國勇、龍振邦、陳福和、薛達、孔繁毅、金冬雁：致財政司長陳茂波公開信——主動出擊 實現經濟轉型
筆陣：險棋——若特朗普叫囂讓台灣成為「美國第51州」…… ／文：林泉忠
【明報文章】世界上有歡迎自己領土被併吞的國家或地區嗎？
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筆陣：險棋——若特朗普叫囂讓台灣成為「美國第51州」…… ／文：林泉忠
聞風筆動：中央提升「一國兩制」意涵 顯「長期打算」策略不變／文：李先知
張志剛：國際大統戰 香港作橋樑
何濼生：如何應對香港的財赤（下）
趙永佳、葉蔭榮、侯維佳、劉嘉怡：生涯規劃教育與新興職業：當學生說要做KOL 老師該怎麼辦
鄭傑燊：透過稅收改革 優化香港REIT市場
袁國勇、龍振邦、陳福和、薛達、孔繁毅、金冬雁：致財政司長陳茂波公開信——主動出擊 實現經濟轉型
聞風筆動：中央提升「一國兩制」意涵 顯「長期打算」策略不變／文：李先知
張志剛：國際大統戰 香港作橋樑
何濼生：如何應對香港的財赤（下）
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