顏汶羽：發展多元活力海濱 急須修例拆牆鬆綁

《保護海港條例》原意是為了防止維港的過度發展，遵循「不可填海推定」原則。然而這些嚴格的限制，同時也對維港周邊的美化工程造成不利影響，使建設連貫的海濱長廊和改善海港的工程面對極高門檻，導致海濱路段出現中斷，無法實現讓市民「擁抱維港」的願景。

簡化工程束縛 提升生活質量

為應對這一挑戰，發展局提出修訂保護海港條例的建議，旨在加強海港功能。這一修訂無疑將簡化海濱工程所面對的限制，減少由於條例所導致的不成比例成本。筆者對這些拆牆鬆綁的建議表示支持，認為這將促進維港發展，提升市民的生活質量。

打造連綿不斷的海濱長廊，是發展多元活力海濱的第一步。以九龍海濱為例，從尖沙嘴、啟德至觀塘的海濱早已被建築物切斷，形成「斷截禾蟲」現象，許多路段要搭建行人板道才能夠全面通行。

儘管如此，證明有「凌駕性公眾需要」的例子卻屈指可數；少有的成功案例是東區行人板道，但也反覆處理相關程序，令必要的海濱工程拖完又拖，未能及早上馬，至今仍未啟用。在絕大多數情况下，即便是小規模的填海工程也難以推進，何况是更大規模的海濱建設。

針對九龍東海濱，我在從政後的第一份倡議書中提出打造連綿不斷的海濱，計劃由鯉魚門經油塘、茶果嶺、牛頭角、九龍灣，建設一條東九龍海濱長廊。

目前，觀塘海濱花園第一及二期、茶果嶺公園及部分翠屏河公園已經開放；加上觀塘碼頭一帶正在興建的商業發展項目、規劃中的職業訓練局大樓及茶果嶺海濱等，九龍東海濱建設已然進展良好。然而茶果嶺至油塘段的海濱地帶，仍有部分未規劃為海濱發展，這使九龍東海濱未能完全打通。

因此我認為政府急須盡早通過和實施修例，拆牆鬆綁，以加強海港功能，簡化海濱工程所面對的束縛。這不僅有助提升市民生活質量，還能夠促進香港可持續發展，讓我們的海濱成為真正的城市瑰寶。

作者是立法會議員

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[顏汶羽]