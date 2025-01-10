明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
江玉歡

江玉歡：簡樸房政策：平衡規管與民生需求

【明報文章】在香港住房問題的複雜拼圖中，「簡樸房」政策的出台，引發社會各界廣泛關注與討論。政府旨在取締不合格劏房而推出簡樸房規管制度，房屋局制定的八大標準雖立意於提升居住質量與安全，但其嚴苛與實際執行困境不容忽視。

毋庸置疑，簡樸房政策的首要意義在於改善居住環境。現約有11萬戶人家居住在分間單位，這些劏房的居住環境良莠不齊，部分存在諸多問題。通過制定簡樸房標準，例如必須有窗、獨立廁所、面積不小於8平方米等，能夠有效提升居住的衛生和舒適度，為居民提供更健康、適宜的居住條件。

其次，簡樸房政策有助規範租賃市場。過去劏房市場缺乏統一標準和有效監管，存在諸多亂象。明確的簡樸房出租制度，要求不合標的單位必須改建，由專業人士確認並申請認證，可減少違規出租行為，保障租戶權益，使租賃市場更加有序。

劏房業主多長者 強硬執法悖情理

然而我們要認清一個現實，即是劏房在港存在長達二三十年之久，眾多業主為年長者，租金收入是其重要生活支撐。從刑罰角度看，現時建議對違規業主或二房東最高罰款30萬元及監禁3年的處罰，被一些業界人士認為過重。在這種情况下，強硬執法易使其生計陷入困境，且與社會情理相悖。

對比賓館行業，賓館部分房間可以透過「新風系統」代替窗戶，滿足通風要求。而簡樸房卻必須嚴格遵循窗戶的設置標準，此規定亦被認為缺乏合理性與靈活性，有必要參考賓館操作模式，適當放寬。

政府施政過程中，不應脫離社會現實，否則出台一個看似「科學」的新政，卻陷入不能落地的尷尬，會嚴重影響政府之於市民的信任度。劏房的出現，本是香港住房緊張背景下的無奈產物，但長期以來為基層市民、年輕人及新移民提供了經濟實惠的住宿選擇，對社會穩定有一定積極意義，亦具一定的時代性。當今天這個時代不再需要它，也應以循序漸進方式向其告別。

多方面考慮 勿顧此失彼

就處理香港劏房問題而言，改善居住環境是官民共識。而在此前提下，政府還應考慮更多，不應顧此失彼。在政策導向方面，當局應摒棄簡單粗暴的取締思維，轉為以勸喻和協助為主的寬鬆策略。政策目標應聚焦於改善居住環境，而非僅僅追求在數據層面上減少劏房數量。例如，可大幅延長現有寬限期，給予業主3年甚至更久時間，並提供免息貸款和改裝費用資助；同時在技術諮詢與工程實施上給予全面支持，助力劏房向簡樸房平穩轉型。

所謂寬鬆和勸喻為主的政策，亦可以是規管和鼓勵為主的政策導向，諸如向主動改造不合規格劏房單位的市民提供一定的支持措施等，以減少社會對新政策的牴觸情緒。具體而言，以標準細則為例，仍有優化空間。簡樸房面積要求應預留一定彈性空間，畢竟在實際改造中難以做到絕對精準測量。

同時，鑑於大量劏房位於老舊唐樓，這些建築因年代久遠，已積累諸多屋宇署維修命令，現時建議的5年認證期限過短，且舊樓認證標準嚴苛，應予延長和放寬，減輕業主負擔。執法順序上，優先針對市場上條件最差的，例如僅有公用廚廁的「梗房」、板間房和籠屋等開展執法行動，為其他相對較好的劏房留出更多整改時間，避免大規模房源流失，引發租金飈升和夾心階層居住困境。

以日本為例，日本在處理低質量住房問題上有較豐富經驗。在過去幾十年間，日本透過持續不斷推進住房更新計劃，逐步改善大量老舊和低質量住房。他們採取了政府引導、資金支持和居民參與相結合的方式，平均每套低質量住房的改造周期約2至3年。政府設立專項基金，向改造項目提供低息貸款；同時鼓勵居民成立自治組織，共同參與改造方案的設計與實施，有效提升了改造效率和質量。

應延長及深化公眾參與

此外，好的政策真正落地，離不開具有相當廣度與深度的諮詢期。對於簡樸房政策，當局應大幅延長並深化公眾參與度。當前政策涉及眾多複雜利益關係和技術細節，例如消防門標準化預計共耗費10億元，這需充分聽取各方意見，確保科學合理地制訂政策、深入人心。同時政府應正視租金上漲風險，在推進簡樸房的建設過程中，通過增加住房供應、規範租賃市場等綜合措施穩定租金水平，防止因政策實施而導致住房成本進一步加重基層市民負擔，從而推動本港住房問題逐步改善，實現社會和諧穩定發展。

簡樸房政策之於香港的宏觀房屋政策拼圖，也許只是冰山一角。惟實際上，正正是這冰山一角，對改善本港房屋難題起到承上啟下的連接作用，其關乎社會最脆弱人群的居住問題。妥善解決這一難題，對香港現有房屋政策有多方面意義。為使這一政策的積極效益充分釋放，需要政府盡可能平衡好規管力度和民生需求，從而更有效實現保障居住質量、規範市場秩序之目的。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江玉歡]

上 / 下一篇新聞