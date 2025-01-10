江玉歡：簡樸房政策：平衡規管與民生需求

毋庸置疑，簡樸房政策的首要意義在於改善居住環境。現約有11萬戶人家居住在分間單位，這些劏房的居住環境良莠不齊，部分存在諸多問題。通過制定簡樸房標準，例如必須有窗、獨立廁所、面積不小於8平方米等，能夠有效提升居住的衛生和舒適度，為居民提供更健康、適宜的居住條件。

其次，簡樸房政策有助規範租賃市場。過去劏房市場缺乏統一標準和有效監管，存在諸多亂象。明確的簡樸房出租制度，要求不合標的單位必須改建，由專業人士確認並申請認證，可減少違規出租行為，保障租戶權益，使租賃市場更加有序。

劏房業主多長者 強硬執法悖情理

然而我們要認清一個現實，即是劏房在港存在長達二三十年之久，眾多業主為年長者，租金收入是其重要生活支撐。從刑罰角度看，現時建議對違規業主或二房東最高罰款30萬元及監禁3年的處罰，被一些業界人士認為過重。在這種情况下，強硬執法易使其生計陷入困境，且與社會情理相悖。

對比賓館行業，賓館部分房間可以透過「新風系統」代替窗戶，滿足通風要求。而簡樸房卻必須嚴格遵循窗戶的設置標準，此規定亦被認為缺乏合理性與靈活性，有必要參考賓館操作模式，適當放寬。

政府施政過程中，不應脫離社會現實，否則出台一個看似「科學」的新政，卻陷入不能落地的尷尬，會嚴重影響政府之於市民的信任度。劏房的出現，本是香港住房緊張背景下的無奈產物，但長期以來為基層市民、年輕人及新移民提供了經濟實惠的住宿選擇，對社會穩定有一定積極意義，亦具一定的時代性。當今天這個時代不再需要它，也應以循序漸進方式向其告別。

多方面考慮 勿顧此失彼

就處理香港劏房問題而言，改善居住環境是官民共識。而在此前提下，政府還應考慮更多，不應顧此失彼。在政策導向方面，當局應摒棄簡單粗暴的取締思維，轉為以勸喻和協助為主的寬鬆策略。政策目標應聚焦於改善居住環境，而非僅僅追求在數據層面上減少劏房數量。例如，可大幅延長現有寬限期，給予業主3年甚至更久時間，並提供免息貸款和改裝費用資助；同時在技術諮詢與工程實施上給予全面支持，助力劏房向簡樸房平穩轉型。

所謂寬鬆和勸喻為主的政策，亦可以是規管和鼓勵為主的政策導向，諸如向主動改造不合規格劏房單位的市民提供一定的支持措施等，以減少社會對新政策的牴觸情緒。具體而言，以標準細則為例，仍有優化空間。簡樸房面積要求應預留一定彈性空間，畢竟在實際改造中難以做到絕對精準測量。

同時，鑑於大量劏房位於老舊唐樓，這些建築因年代久遠，已積累諸多屋宇署維修命令，現時建議的5年認證期限過短，且舊樓認證標準嚴苛，應予延長和放寬，減輕業主負擔。執法順序上，優先針對市場上條件最差的，例如僅有公用廚廁的「梗房」、板間房和籠屋等開展執法行動，為其他相對較好的劏房留出更多整改時間，避免大規模房源流失，引發租金飈升和夾心階層居住困境。

以日本為例，日本在處理低質量住房問題上有較豐富經驗。在過去幾十年間，日本透過持續不斷推進住房更新計劃，逐步改善大量老舊和低質量住房。他們採取了政府引導、資金支持和居民參與相結合的方式，平均每套低質量住房的改造周期約2至3年。政府設立專項基金，向改造項目提供低息貸款；同時鼓勵居民成立自治組織，共同參與改造方案的設計與實施，有效提升了改造效率和質量。

應延長及深化公眾參與

此外，好的政策真正落地，離不開具有相當廣度與深度的諮詢期。對於簡樸房政策，當局應大幅延長並深化公眾參與度。當前政策涉及眾多複雜利益關係和技術細節，例如消防門標準化預計共耗費10億元，這需充分聽取各方意見，確保科學合理地制訂政策、深入人心。同時政府應正視租金上漲風險，在推進簡樸房的建設過程中，通過增加住房供應、規範租賃市場等綜合措施穩定租金水平，防止因政策實施而導致住房成本進一步加重基層市民負擔，從而推動本港住房問題逐步改善，實現社會和諧穩定發展。

簡樸房政策之於香港的宏觀房屋政策拼圖，也許只是冰山一角。惟實際上，正正是這冰山一角，對改善本港房屋難題起到承上啟下的連接作用，其關乎社會最脆弱人群的居住問題。妥善解決這一難題，對香港現有房屋政策有多方面意義。為使這一政策的積極效益充分釋放，需要政府盡可能平衡好規管力度和民生需求，從而更有效實現保障居住質量、規範市場秩序之目的。

作者是立法會議員

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[江玉歡]