周永新：市面轉趨熱鬧 消費仍待振興

不要夢想香港回復往日熱鬧

筆者在半年前的文章指出：與其奢望往日的熱鬧情景重臨，不如面對現實，坦誠接受香港現在所處的環境不同了！以銅鑼灣和尖沙嘴的購物旺區為例，雖然同樣充斥着內地旅客，但他們已不是到來購買名貴首飾和腕表。又如蘭桂坊和朗豪坊聚集成群的外地遊客，他們現在再不是豪爽的消費者（big spender）。所以，半年前筆者肯定地說：不要自欺欺人了，香港就算回復昔日熱鬧，形式亦已經不一樣。

踏入2025年，香港市面會出現怎樣的情景？市面會繼續清靜，還是會多點熱鬧？多了的內地旅客會帶起銷售嗎？市民的消費能力會提升嗎？他們有意欲和願意留港消費嗎？香港的消費模式會出現什麼變化？筆者以下的分析，靠的是個人觀察，並沒有什麼統計數字的依據，批評難免粗疏，甚至有以偏概全的弊端，盼讀者見諒。

首先，市面能否恢復熱鬧，可從以下兩方面分析：一是街上的空置舖位數量是否仍然居高不下？二是人流的數目有否增加？筆者並沒有連續性的統計數字，僅靠平日經過銅鑼灣、中環上環、油尖旺等有標示性的地區時，稍加留意而已。

總的來說，過去半年，這些地區的空置舖位數目略有減少，街上行人的數目也增多了。不過要補充的是，日間市面的熱鬧情景看來恢復得較明顯，惟入夜之後，就算在銅鑼灣和旺角，往日燈火通明的情况似乎已成過去。

旺區店舖「快閃」 猶如車輪轉

這半年，旺區店舖仍有不少倒閉的例子，但只要舖租下降至合理水平，一些看來已掌握顧客需要的經營者，已開始把握機會陸續進駐——這些新店舖多只佔一個舖位，售賣的貨品較單一；其中經營餐飲的，供應的多是一些特別菜色或傳統小吃，而盛行一時的「兩餸飯」也佔了一定數目。這些新店的經營者，不會期望賺大錢；能夠在一年半載內回本或略有微利，已算幸運，否則必須提早結業，止蝕離場方為上策。總言之，現在市面的情况可用「快閃」來形容——店舖猶如「車輪轉」，沒有經營者想着「一做就是幾年或更長」。

其次，現在街上空置舖位數目雖然少了，而人流的數目也多了，惟這樣是否意味着市面又一次興旺起來？這樣想法看來只是一廂情願！正如上文指出，新開的店舖大多只是艱苦經營；能否生存下去，還得看售賣的貨品是否與顧客的需要配合（matching），兼且要想盡辦法吸引他們重臨。以現在遍佈各區的新式連鎖茶餐廳為例，供應的食品其實並非特別便宜，價錢卻是一般打工仔可以應付的。此外，這些茶餐廳為迎合顧客的消費能力，早餐可以當作午餐，下午茶又可以當作午餐或晚餐。總言之，它們能夠在餐飲業普遍淡風的情况下生存，靠的就是靈活的經營手法，跟市面回復興旺沒有關係。

北上消費網上購物 趨勢不可逆轉

不過，無論店舖和食肆經營者如何絞盡腦汁，或政府舉辦多少盛事，效果總是未如人意，本港市面的熱鬧總不似從前。究其原因，看來就是無法抗拒以下兩個不可逆轉的趨勢：一是市民北上消費，二是網上購物成為不少市民的習慣。

大半年前，筆者還以為北上消費是短暫現象，相信熱潮一過，市民未必如此熱中北上吃喝玩樂。不過經過親身體驗，這種北上消費的潮流看來會持續，甚至成為市民生活的習慣，除非香港的經營成本能夠與內地拉近。但如到了這地步，本港經濟可能已大幅收縮、萎靡不振。至於深圳「一簽多行」能否提振本地消費，要待農曆新年過後才可見真章。

市民網上購物，對本地消費的打擊陸續浮現。特首李家超也提醒商人，必須留意這趨勢及適應。筆者住所附近有「自取點」，不時看到有貨車送來大大小小、以百計的包裹，每天到來取貨的顧客也絡繹不絕。市民所以喜歡網上購物，基本因素是價格便宜，根本不是街上的店舖可以競爭。

順帶一提：近年來港定居的內地居民，他們或許如港人一樣喜歡逛街和行商場，惟他們若要購物，素來的習慣是在網上購買，所以除非實體店舖售賣的是網上找不到的東西，他們才會在街上購買，但這種情况少之又少。

市面能否恢復熱鬧的關鍵因素

最後，香港市面能否恢復熱鬧，關鍵因素還是本地居民和外來遊客的消費能力、他們的消費意欲，及他們是否願意在港消費。筆者半年前的文章指出，因為部分港人移民走了，所以香港整體消費受到衝擊。這股移民潮似乎已穩定下來，也有報道指少數前幾年離開的港人回來了。

本地居民的消費能力雖有削減，但實力不容少覷。不過，過去兩三年，香港樓價持續向下，跌幅有兩三成之多。同樣，香港的股市也表現疲弱。雖然港人可以投資不斷上升的美股和日股，惟這並非一般本地股民的習慣。總言之，倘若香港樓市和股市維持目前情况，市民不會有消費意欲，特別是高消費項目，市民不願花費。

還有一點要補充的是，受到港元兌換率持續高企的影響，市民要旅遊消費，大多選擇到一些幣值低廉的地區，日本無疑是首選目的地——就算日本排放核污水、頻頻發生地震、流感盛行，港人仍然趨之若鶩，皆因日本的性價比實在令人無法抗拒。緊隨日本之後，泰國、台灣、馬來西亞也有相當吸引力。說實話，如果有兩三天假期，市民為什麼不到內地？就如過去不久的聖誕和新年假期，即有逾480萬人次出境，選擇不留港消費。

外來遊客部分，「一簽多行」政策確實增加了內地居民來港數目。但他們來了，很多時到熱鬧景點「打卡」、買些小吃充飢，只有少數留在香港過夜。也就是說，市面的熱鬧，並沒有使店舖和食肆的銷售額大幅改善。外國遊客方面，人數從谷底平穩上升，東南亞遊客恢復得較理想；惟消費力較強的歐美遊客，仍不以香港為首選旅遊目的地。

總括而言，本港市面比半年前熱鬧；消費能否持續上升，則要靠政府和商人加倍努力了！

補：筆者上篇（〈削減社會福利開支的建議〉，2024年12月27日）提到長者2元乘車優惠時，建議60至64歲受惠人士每月應設上限700元，得到傳媒廣泛報道。關於一些質疑，補充以下：

（1）現在2元乘車優惠安排，政府猶如給予受惠者一張沒有寫上銀碼的支票，當受惠者多屬非就業人士，開支還可應付。但當受惠年齡降至60歲，新增人士多就業，開支以倍數增加。設立700元上限之目的，是政府可以控制開支之餘，也不至回復65歲這樣帶來大震盪。

（2）700元的數額，可令計劃達到鼓勵受惠者出外活動、探親、在住所區內就業之目的。數額若太少，如300元，措施將達不到預期目的。

（3）65歲及以上受惠者不應受影響，因在合資格年齡降低至60歲前，計劃涉及的開支只是有序地增加，他們不應因政策的改動而損失原有福利。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周永新]