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吳永輝

吳永輝：北都片區開發「獨欠Tesla」 要國際性更要領導力

【明報文章】財政司長陳茂波日前表示擬按緩急推出工程項目，另會管控政府經常開支增幅以節流，成為新聞頭條。由於政府預算案未出，司長如何節流、如何緩推工程，仍待揭盅。不過可以預估將不會「大力倒錢落海」，亦即是對於質疑在中部水域填海的經濟效益的人，政府由最初出聲明批判，終於改為隱晦地默認。

批評政府後知後覺，並無用處。2025起這幾年是極為困難的階段，朝野中人如何面對，將是關鍵。就基建而言，政府在2024年底推出幾項重要舉措：一是推出基礎建設零售債券，二是推出北都片區開發及號召數十家大型公司搞招商簽名會。

各地產商應召到會場簽名，只是捧場；真金白銀的投資決定，才反映真正意願。社會仍在等待政府公開市場對片區開發的反應，但公眾已就基建零售債券以現金投票，結果是認購不足，認購人數是歷來政府零售債券最少。至於北部數塊分散各地的土地包括基建投資，稱為「片區開發」，筆者預測地產商的投資意欲只是一般，甚至可能開「負地價」之先河，即政府反過來要出錢或資源予地產商去開發。但願不至如此吧。

3個片區 各有問題

這些分散的片區地塊，各有問題，當中以洪水橋片區條件較好。最大問題是做「開荒牛」及其他配套失衡。首先，3個片區佈局分散是失策，沒有群聚效應，將來推動分散了的小區建設服務成本增加，不利面對財困的政府，及提供巴士、小巴等服務。其次，工期建成日期或欠緊湊，幾塊地要配合鄰近工程交通配套，延誤的話便令發展商虧損。

第三，深圳樓價仍比香港便宜一截，特區政府的大量方便通關措施，令將來在北區上班者可自由選擇居於深圳還是香港。筆者以前講高鐵帶來高鐵網絡節點之間的競爭，今日要提這些片區開發地塊與深圳的競爭。去年某地產商指「香港樓價與大灣區會某程度上趨同」，值得深思。

第四，片區有各自的問題。筆者曾參加政府為專業人士舉辦的新田科技城諮詢會，當時已指出河套發展區與新田科技城的直接交通聯繫不足，最新公布資料仍然如此。例如一個住於新田科技城片區，但要在河套上班的人，因交通問題，放工時就可能要先往深圳方向，然後再往南回到香港歸家，十分不便。而粉嶺北片區，方便程度亦較差。

而發展商一方，則面對幾個重大挑戰：一是國際政經形勢對港不利；二是如果有美元債劵的，更擔憂港元脫鈎問題；三者，市場已有大量住宅供應；四是現金流已經緊張的多數發展商，他們擔心片區東一堆西一塊，將來還要塵土飛揚，不積極投資亦可理解。

片區開發 需有吸引點

說「做開荒牛就一定失敗」，亦不全對，這就是為什麼本文標題說「片區開發獨欠Tesla」——筆者說要找Tesla，是藉此指出成功的片區開發要有吸引點、增長點。我不是建議找來佔地太大的車廠。Tesla的最新大生意是機械人，而香港位於華南電子零部件製造及供應的重心，是具有地利的國際城市，而且Tesla老闆游走於中美高層，是美國下任總統身旁紅人、國際級科技明星。假如特區政府公布旁邊已經談好了Tesla會設立機械人中心，那可以相信香港及海外地產商都有興趣投資。

說Tesla的另一原因，是要指出其老闆Elon Musk十分勤奮，等同香港精神，他的故事包括在車廠經營困難時，親自搬到車廠居住監工24小時生產，值得學習。

知易行難，找有亮點的國際科技公司來港不易，可以諒解；另一方法就是政府親自帶動發展北部都會區，使之成為名實相副的都會。這或需要中央政府指示央企投資「救駕」，或需要將特首辦、政府總部、金融股票市場相關機構、專業服務業中心的一些組織搬遷至筆者形容的「北部發展帶」或「北部副都市中心」。

筆者也希望片區成功開發，但看來政府要適時檢討。這並不是挑戰政府，惟成功並無必然——當香港失去舊日的一些優勢，唯有領導力可以駕馭未來，藉創意造勢，突破逆境，開創前路。此乃2025年開局對香港之祝福。

作者是民主黨發展政策發言人、城市規劃師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳永輝]

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