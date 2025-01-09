明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：AI能否推翻獨裁者

【明報文章】很多評論都擔憂AI（人工智能）會使獨裁者如虎添翼，令他們可利用AI加強監控人民。水能載舟，亦能覆舟，AI會否反過來推翻獨裁者呢？

獨裁者利用AI最廣泛的例子，就是加強閉路電視監控，透過人臉識別找出政治犯，配合大數據如購物、飲食和交通紀錄，極速拉人。另一個例子是利用AI爬文，在網絡上揪出異見者，甚至像電影《未來報告》（Minority Report）一樣，用演算法根據一個人的言行去預估犯案機率，未犯案，先拘捕。

AI對獨裁者來說的最大優點，是沒有道德包袱和價值判斷。看守柏林圍牆的士兵，尚有權把槍口抬高一厘米，對上級麻木不仁的指令陽奉陰違；AI則忠心不二，而且一輩子保密，不會在晚年懺悔道歉出回憶錄，或者做吹哨人爆料。

然而，暢銷書《人類大歷史》（Sapiens: A Brief History of Humankind）的作者哈拉瑞（ Yuval Noah Harari），上星期在科技新聞網站WIRED撰文，提出截然不同的觀點，預測獨裁政權將在演算法面前變得脆弱。他指出，雖然AI能夠有效地執行命令，但讀不懂人情世故和弦外之音，無法配合獨裁者看風使舵。

他舉例指，「入侵烏克蘭」的說法在俄羅斯是罪行，因為俄方將之定義為「特別軍事行動」。不過這其實有違常理，利用常識訓練出來的AI，不一定能夠有效地指鹿為馬。人類如果不聽話，獨裁者尚可搬出嚴刑峻法，甚至株連九族，逼迫異見者屈服，惟這些脅迫對AI無效。

另外，俄國憲法承諾「每個人都應得到思想和言論自由的保障」，以及「禁止審查」。大眾心知肚明這些純屬空話，但AI卻會信以為真，在下決定和生產內容時，將這些高尚說辭奉為官方核心價值，最終或跟當權者唱反調。

欲藉AI千秋萬代 不能想得太簡單

在民主國家，AI即使再強大，尚有國會、法院、媒體、非政府組織等層層架構制衡；在獨裁國家，AI和演算法只要掌握了一個政治系統、說服一個偏執的當權者，便能夠左右大局。雖然哈拉瑞的說法純粹紙上談兵，理論大於實際，但獨裁者想依賴AI的力量千秋萬代，似乎亦不能想像得太過簡單。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

上 / 下一篇新聞