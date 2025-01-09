明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
方可成

方可成：如果互聯網不再有超連結

【明報文章】不知道從什麼時候開始，不少人在facebook等社交媒體平台上發布內容時，就不再將相關的超連結（hyperlink）放在正文裏，而是要標註「連結見comment」，然後再將超連結貼到評論區。

這樣做的原因，是社交媒體平台有意降低在正文中含有超連結的內容的權重，令這類帖文更難被人看到。如果要避免這種懲罰，就只能不在正文裏面出現超連結，而是將它們貼到評論區。

這種對超連結的打壓，是平台的短視做法。為了將用戶留在自己這裏，不跟隨超連結跳轉到它處，不惜傷害用戶體驗，也不惜違背互聯網的本質精神——通過超連結互聯互通。

而更大的威脅，還來自正在蓬勃發展的人工智能（AI）——當人們習慣有事就問問ChatGPT，通過與AI聊天機械人問答的形式取得信息，而不是在搜索引擎中點擊結果頁面的連結，連結就更是有愈來愈被邊緣化，乃至消失的風險。而這樣的後果是糟糕的，因為超連結提供的不僅僅是更多信息，也是一種思維模式。從一定程度上說，如果互聯網不再有超連結，人類的知識與思想甚至都會受到負面影響。

超連結作為思維模式

雖然互聯網是20世紀後期的產物，但超連結這種設計，跟17、18世紀哲學家的一些想法不謀而合。

在論述人的心智怎樣形成時，休謨（David Hume）認為，人在不同的想法之間形成連續性，是非常重要；而這種連續性是通過聯想實現的。比如當我們看到一幅圖畫，自然就會聯想到畫中物件的原型；當我們想到傷口，就會想到傷口帶來的痛覺。人就是通過這樣在不同的信息之間建立聯繫，發展出智慧。

這種思維模式，其實與超連結的功能很相似，因為它們在本質上都是允許人在不同信息節點之間自由跳轉，從而促進了更豐富的知識構建。

實際上，在信息之間自由跳轉，也正是學術界生產知識的方式。所謂「站在巨人肩膀上」，指的就是將眼前看到的新現象，與此前學者提出的經典理論相聯繫，然後在這樣的基礎上發展出新理論。這也是為什麼學術界需要引用參考文獻——在文獻與經驗之間創造連接。

幾十年前，萬維網（World Wide Web）的發明人Tim Berners-Lee之所以要創造超連結這種工具，也是為了記錄人類思維如何從一個想法跳到另一個想法。這種通過非線性的方式相互連接的信息，既反映了人類思維的自然過程，也極大地豐富了互聯網用戶的信息探索體驗。可以說，在連結之間跳轉、深入，也是我們形成對事物看法的重要方式。

超連結作為創作工具

美國學者Collin Jennings去年在史丹福大學出版社推出了一本很有意思的新書，名為Enlightenment Links: Theories of Mind and Media in Eighteenth-Century Britain。他在書中分析了18世紀的英文小說、歷史和詩歌等，結論是：這些文本並不是線性的，而是充滿了包括交叉引用、註腳在內的超越原始文本的手段。

舉個例子，《呆廝國誌》（The Dunciad）是英國詩人Alexander Pope的心血之作。它描寫了一群蠢貨在倫敦參加「愚蠢女神」為新的「無稽之談國王」加冕時的情景，詩人在詩句中穿插了他在現實生活中認識的一些人的可笑形象，辛辣地諷刺他們。而詩作發表之後，許多被諷刺的對手也有回應。Pope則更進一步，將其中的許多回應文字作為註腳，添加到詩歌的後續版本中。

於是，在該書1743年最終版本中，每頁往往只有一兩行詩，後面的空間全部都是評論註腳。這其實就是一種「超文本」（hypertext）的存在——它不僅僅有文本本身，還有對文本的解讀和回應，甚至還有對回應的回應。而讀者則可以在文本、註釋、註釋的註釋之間跳轉，對整首詩形成更加立體、豐富的理解。所以，《呆廝國誌》這本書就像一個充滿超連結的網站一樣，早已超越了最初的詩歌文本。

對《呆廝國誌》做了深入研究的學者Collin Jennings認為，這本書提供的非線性閱讀路徑，可以抵抗簡單的、因果關係式的文本結構或思想理論。正是出於同樣的原因，一個充滿超連結的互聯網，也是拒絕簡單、扁平化的信息傳播和理解模式，因為它歸根到柢提供的是一個立體而多元的信息世界，鼓勵的是信息與信息之間的對話，而不是以「權威」、單一的說法來關閉討論。

超連結作為社會信號

超連結不僅僅是信息的指向符號，它們還承載着社會和文化的意義。尤其是在早期互聯網的發展中，超連結被視為一種「社會信號」。具體來說，一個網頁的重要性，往往取決於其他重要網頁對它的連結——如果它得到來自其他重要網站的連結多，那麼它本身質量高的可能性也就更大。這種引用關係，反映了知識傳播中的權威性和可信度，類似學術界中期刊相互引用的現象。Google正是根據這樣的原理，設計了「PageRank」算法，將搜索結果做了令人滿意的排序，並最終建立了搜索方面的霸主地位。

也就是說，超連結其實是一種信譽的保證。當作者在網絡發表文章時，的確也傾向於連結到那些擁有原始信息且具有較強公信力的網站。正是每一個作者的每一次連結行為，共同完成了公信力的投票和構建，令網絡信息的秩序更加井井有條。

沒有超連結的世界 是扁平和單一的世界

超連結有這樣重要的作用，然而它正面臨自誕生以來最嚴峻的生存考驗。曾經基於超連結發明了PageRank算法的Google，正在像其他科技巨頭一樣，逐漸放棄對連結的依賴，轉而青睞由AI驅動的聊天界面。AI工具如ChatGPT和Google的Gemini，傾向於提供經過加工處理的信息摘要，而不提供直接指向原始材料的連結。也許在不遠的將來，當我們在Google搜索，跳出的可能不會是一頁一頁的連結，而是一段由AI總結的文字。

這看上去方便了用戶，但它也是一個危險陷阱，因為它可能導致的結果是：信息的扁平化和上下文的喪失。最終，人們思維的深度和複雜度都可能因此受損。—

作為讀者，我們將難以追溯信息的出處，難以在AI提供的總結之外，建立起自己對問題更加立體化的理解，也失去了在不同網頁之間跳轉和偶遇的樂趣。

作為作者，我們將很難在信息與信息之間，創造超出原始文本的連接，這會對作品的豐富性造成打擊。

這樣令人沮喪的場景，真的會發生嗎？也許會，也許不會。畢竟，AI界面也在不斷演進，未來的AI也許並不止是今天這樣主要提供扁平化摘要的角色。說不定，未來的AI還可以幫助超連結的生態變得更豐富多彩。而這取決於科技公司如何看待超連結——是將其視為一種過時的工具，還是深入理解它的意義：超連結如何幫助我們構建複雜的信息網絡、如何支持思維空間的拓展、如何反映人類思想的多維特性。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[方可成]

上 / 下一篇新聞