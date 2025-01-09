宋恩榮：香港經濟的漫漫長夜有否黎明？（上）

根據和富社會企業去年12月發表的調查，香港整體開心指數只有5.63分（以10分為滿分），是近7年最低；經濟狀况成為最困擾市民的因素。調查發現，超過一半受訪者有中度至重度的抑鬱症狀；其中，重度抑鬱比例高達三成，是歷年新高。在這樣的情况下，市民對「由治及興」的說法，恐怕難以認同。幸而中央及特區政府正在努力採取相對應的措施，社會經濟也出現了好些亮點，包括輸入人才計劃反應空前踴躍、人口止跌回升、外地公司駐港區域總部的數目同樣止跌回升等。

因篇幅所限，本文分為上下兩部分，上半部集中分析這次經濟衰退為何如此嚴重；下半部則分析目前的經濟亮點及對應措施，是否能夠驅去經濟危機的長夜並帶來黎明。

近年香港經濟增長 全球排名敬陪末席

從2018到2024年的6年間，香港的實質GDP（本地總產值）下跌了0.2%，表現差劣。同期全球GDP增長17.4%，全球發達經濟體GDP增長9.7%，遠超香港。比較全球41個發達經濟體從2018至2024年的實質增長率，香港排第40位（倒數第二）；台灣排第4，增長了22.4%；美國排第9，增長了15.4%；新加坡排第10，增長了15.1%；韓國排第14，增長了13.5%。香港是斯人獨憔悴，負增長0.2%，表現不忍卒睹。

與其他發達經濟體比較，香港經濟疲弱，不能籠統歸咎新冠疫情、人口老化及勞動力增長停滯（其他發達經濟體同樣面對這些情况）。香港經濟表現特別差， 相信受到以下特殊因素影響：

（1）2019年社會事件及其後引發的移民潮。

（2）「中國因素」對香港的影響特別大，包括內地經濟近年疲軟、疫情後期香港的開放步伐因內地「清零」政策影響而過於緩慢。不過最近內地的刺激經濟措施，對香港經濟也有良好影響，特別是香港股票市場出現反彈。

（3）香港處於中美對抗的前線，地緣政治風險特別高。

香港自1961年開始有正式的GDP統計，由此我們可以清楚分析經濟危機嚴重程度。2019年開始的經濟危機拖得很長，至今已經6年，打破了1961年以來的歷史紀錄。

是次經濟危機打破香港歷史紀錄

回顧歷史，1967年香港受內地文革影響而發生暴動，出現了移民潮、住宅物業價格下跌及政治經濟危機。不過當年世界經濟因越戰的刺激而十分繁榮，香港出口也因此暢旺，香港的實質總產值在危機衝擊下仍然有輕微增長。

1973年石油危機引發全球經濟深度衰退，香港經濟亦受波及，當年失業率曾經高達雙位數字。不過實質總產值沒有出現負增長，主要是當時人口增長迅速，支撐了總體經濟增長。

1983年中英展開有關香港前途的談判，引起港元大幅貶值及經濟動盪。不過當年正值國家改革開放初期，香港出口蓬勃，該年香港總產值仍有6%的良好增長。

1997年亞洲金融風暴爆發，港元於1998年被狙擊，引發金融及經濟風暴。當年實質總產值下降5.9%，是1961年有紀錄以來香港首次出現年度負增長。不過當年特區政府迅速擊退炒家，負增長只出現了一年，兩年後（2000年）香港實質總產值已經超過1997年水平。其後2001年的美國「9．11」恐襲及2003年的SARS疫情，雖然使香港增長率下降，卻未至於出現年度負增長。

今次經濟危機打破歷年紀錄，有多方面原因。過往香港人口增長較快，能夠在危機中支撐經濟增長；2019年後三數年間，卻有二三十萬港人外移，成為經濟萎縮的主要原因。况且，過往香港人口結構較年輕，面對危機的適應力及韌性較強；如今人口急劇老化，而今天年輕及高技術的港人，卻正是外移傾向最高的一群。不少年輕夫婦攜同子女移民外地，以其年輕的適應力及韌性在外地建立事業，撇低缺乏適應力及韌性的父母，使香港成為「留守老人」的城市。

要扭轉人口下跌及老齡化趨勢，香港必須大量輸入年輕人才，才能夠克服這次經濟危機。目前政府的輸入人才計劃得到超額響應，正是危機中的最大亮點。

政府開支支撐的增長 不能持續

香港經濟近年的增長主要由政府開支支撐，結果是政府財政赤字纍纍，情况根本不能持續。 以2024年首3季的增長為例（去年第四季數字預計要到今年2月才會發表），從去年首3季GDP主要開支組成部分的實質增長率（與2023年首3季比較）來分析， 其間私營部門的投資及消費全面萎縮（分別萎縮4%及0.6%）；公營部門投資（主要是基建開支）大幅增長15%，政府消費（主要是公務員薪金）輕微增長0.5%；貨物出口及服務輸出則有溫和增長（5.7%）。

總括而言，其間本港整體經濟有所增長，是因為政府開支及出口的增幅，超過私營部門開支的跌幅，整體開支仍有少許增長。

香港是小型開放經濟，外來需求（出口）不可或缺。不過在特朗普回朝的情况下，香港出口展望並不樂觀。香港需要「兩條腿走路」，除了外部需求，還需要來自私營部門的內部需求，才能夠維持健康增長。可是在去年首3季，私營部門的需求（投資及消費總計）萎縮了0.14%；其間內部需求仍然有所增長，是完全依賴公營部門需求的支撐。這樣的經濟增長，根本不可持續。

除了政府財赤嚴重，港鐵及房協亦相繼出現財政困難。面對財赤，政府不能「落雨收遮」，急速削減公共開支。不過政府必須設計一個按部就班、有說服力、有透明度的減赤方案，恢復財政紀律，否則投資者會對香港失去信心。

商界對香港未來極度悲觀

私營部門的投資，是推動香港生產力上升的引擎。近年私營部門在房地產以外的投資迅速萎縮，跌破1966年有紀錄以來的水平。從過往趨勢可知，香港私營部門在「機器、設備及知識產權產品」的投資（以下簡稱為「機器及設備」的投資；註1）佔總產值的比例，與香港的政經風險密切相關。例如文革十年（1966至1976年）中國大陸政局動盪，其間香港私營部門在「機器及設備」的投資佔總產值比例（以下簡稱「此比例」），平均只有7.9%；1979年中國內地改革開放，此比例便上升至1980年的10.1%。其後，中英兩國就香港前途談判引發嚴重危機，此比例下跌到1981、1982年的8.5%。1992年鄧小平南巡之後，此比例回升至1995年14%的高位。不過在1998年亞洲金融風暴及2003年SARS期間，此比例回落至10%左右。

從2019到2023年的5年間，此比例下跌至只有平均4.5%的歷史低點，跌破香港1966年以來所有政治經濟危機的低點。在2024年首3季，此比例更進一步下跌至3.4%，反映香港商界對前景十分悲觀。

雖然私營部門在「機器及設備」的投資跌破歷史低點，惟公營部門在這方面的投資（其中四成以上是在研發活動的投資）卻有可觀增加，其佔總產值的比例從2012年1%，上升至2024年首3季破紀錄的的1.7%（註2），主要反映公營部門在研發開支的投資急劇上升。可是公營部門投資的急劇擴張，卻沒有帶動私營部門投資。除非香港私營部門的投資能夠重拾健康增長，否則本港經濟的漫漫長夜不會出現黎明。

為了政治正確，香港不少商家都懂得嘴裏響應中央號召，也懂得「說好香港故事」及「唱好香港經濟」。不過無論嘴裏說什麼，身體最誠實。所謂「上有政策，下有對策」，要求商家「表忠」，他們恐怕只會陽奉陰違。久而久之，決策者也容易被報喜不報憂的合唱所誤導。

私營部門研發開支跟不上公營部門

「機器及設備」的投資包括研發開支，也包括研發活動以外的機器及設備投資。若單單計算研發開支，香港2023年研發開支只佔總產值1.1%，遠低於新加坡的2.5%和深圳的5%。不過深圳的研發開支九成來自企業，市政府只佔一成；香港研發開支卻一半以上來自公營部門。香港公營部門的研發開支增長，其實十分迅速：從2012至2023年，香港研發開支來自公營部門的比例，從55.1%升至60.7%；不過來自工商機構的比例，卻從44.9%下降至39.3%。香港公營部門的研發開支，其實已達到深圳市政府的水平，問題癥結是香港私營部門研發開支跟不上公營部門研發開支的增幅。

無論是「機器及設備」的投資，或研發方面的開支，特區政府的積極行動都未能有效帶動私營部門。創新科技投資固然是較高風險的長遠投資，往往需要「交學費」一段時間才有成果，可是政府已經交了10多年學費，效果卻小得可憐。

政府必須深入研究為何其政策未有達到預期效果：究竟是因為政府在創新科技的投資模式不得其法，研發活動未能轉化成為商業成果；還是因為近年地緣政治風險太高，使商人對長遠投資卻步；還是尚有其他原因。

如果政府不能認真查找不足、找到政策無效的癥結，那只會長期繼續浪費公帑。歸根究柢，除非私營部門認真投資創科活動，否則香港經濟的漫漫長夜難有曙光。

如前所述，近年香港經濟並非完全漆黑一片，在決策者的努力下，也出現了明顯亮點。因為篇幅所限，目前的經濟亮點及對應措施，是否足夠驅去經濟衰退的長夜及帶來黎明，還待下回分解。

註1：筆者關注「機器及設備」投資，是源於羅祥國博士〈香港勞工生產力長期偏低〉一文（2023年3月16日「灼見名家」）

註2：2012年梁振英就任特首，他重視創新科技的發展，任內成立了創新及科技局。

（編者按：下周四(1月16日)續下篇）

作者是香港中文大學經濟系客座教授、民智行動設計智庫共同創立人

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