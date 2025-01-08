王秀慧：回應明報〈「關鍵設施」意見書〉報道

事實上，政府在去年10月向立法會保安事務委員會提交的諮詢報告，已反映業界在意見書提出的逾600項意見及建議，並適當地採納部分建議及反映在《條例草案》中，例如放寬嚴重事故通報時限至12小時（其他事故至48小時）、加入嚴格的保密規定、加入就第三方服務提供者違反要求的免責辯護、取消通報變更擁有權等。

政府在立法會就《條例草案》首讀和二讀時清楚表明已進行一連串與業界的簡介會及工作會議，包括去年11月舉辦了大型諮詢報告簡介會，為業界持份者解說諮詢報告，回應業界就意見書提出的提問及意見。另外，於過去兩個月，政府與各個將被規管的界別進行了合共15場工作會議，進一步解說立法建議，了解不同界別的特性和營運情况，以確保日後制定的《實務守則》確實可行。經過持續溝通及了解，已大致釋除業界的疑慮，而業界普遍已沒有提出報道提及的關注事宜。

政府會繼續與業界持份者保持溝通，以完善落實法例及《實務守則》。

（編者按：標題為本報編輯所擬）

作者是保安局副秘書長

（《明報》編輯部按：本報昨天關於關鍵基礎設施意見書的報道，編輯部乃根據新聞邏輯專業處理，亦交代了政府因應意見書而作出的修訂，編採及標題都沒有誤導，也沒有任何其他考量。）

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[王秀慧]