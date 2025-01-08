劉銳紹：大珠小珠落玉盤 凝絕不通聲漸歇——從《大學線》關愛隊報道談到新聞不是純宣傳

在新一年裏，首先吸引我的新聞竟然是大學生的「小新聞」（其他「主流新聞」好像變了例行公事，甚至變成宣傳，所以吸引力相對較小），那就是中大新聞與傳播學院的學生媒體《大學線》有關關愛隊的影像報道，題為《事不「關」己》（下稱《事》）。有人說這只是學生作品，無足輕重。但它引起關注的原因，不單是關愛隊的效能問題，還有它帶出來的新聞價值、傳媒生態及未來信息自由等問題。所以，必須支持「大珠小珠落玉盤」的多元化聲音，而不是「凝絕不通聲漸歇」的失聲之路（兩句詩均出自唐代白居易《琵琶行》）。故引為今天標題。

（1）《事》的採訪過程比內容更重要

──暫不談它的內容和角度，因不同人有不同看法，應互相尊重其發言權。若從採訪過程來看，它首先嘗試用正常渠道申請，但被拒絕，說明有關學生的步驟無問題。其後，他們用「放蛇」偷拍方式。有人指摘這種手法「不當」，惟重點應是，這種方式並不違法，而《事》也沒有影響個人私隱（個別重要傳媒也經常用這種手法，有些甚至涉嫌侵犯私隱）。

這令人想到合法與否和修法的問題。記得港台前編導蔡玉玲通過正常和合法途徑查冊，被罰而終極上訴得直，但後來有關部門修改查冊規定，增加查冊困難。當局有其合法權力，但用公權力來堵截原有的公眾知情權，又是否合情合理？這次《事》件之後，希望當局不會在日後「採訪過程」方面增加障礙。

──有評論認為《事》的報道不平衡，沒有反映關愛隊的全面工作和成效。從這個角度看，學生可以汲取經驗，日後提升水平。但從片段可見，《事》也嘗試尋求當事人和官員的說法，努力平衡不同角度，只是努力而得不到理想的結果而已。

從另一角度看，其實是當事人和官員放棄了解說機會。所以，據聞政府內部也有意見認為，這種應對方式和語言（例如「政府公開文件就公開，不公開文件就不公開」）不如人意，「影響外界對關愛隊工作的印象，需要改善」（見《明報》昨「聞風筆動」欄）。順帶一提的是，立法會議員何君堯在訪問中有回應問題；無論內容如何，也是一種積極面對的態度，值得肯定。

──《事》引起的關注和討論，日後如何發展？不知道。但必須提出的是：此事只應在學術層面延續，而不應擴大，甚至無限擴大到其他層面，包括有形或無形的行政處理層面、壓力層面和心理層面。近年來「延後處理」的陰影有所擴大，雖然未必事事變成秋後算帳，惟有些莫名其妙和出人意表的延伸效果，已令社會氣氛不暢、陰霾更濃，希望各有關方面能主動消除。

此外，這次事件雖是中大範圍內的事情，但學術歸學術，校方適宜讓新傳學院自行協助和善導學生處理《事》的餘波。中大前校長段崇智早前因種種原因辭職，負面影響猶在，新校長上場後更需努力重建校譽。如何不會因為這次《事》件而出現「凝絕不通聲漸歇」的擔憂？也是一個考驗。

面對當今時局，香港需更多有時代脈搏、對時代有承擔的年輕人（當局也是這樣說），對他們必須好好愛護，令他們懂得辨析、擇善，「大珠小珠落玉盤」，而不是使他們未入社會就先受「畢業和前途問題」困擾（坊間已出現一些針對《事》的言論）。有關方面適宜多說「學術和言論自由不受影響」的話，立此存照，以作為「言論自由不是沒有限制」的平衡，並釋除社會疑慮。

（2）官方宜帶頭建立「整體平衡」

──《事》之所以引起反應，還有一個眼前的現實和時代背景，就是各界對近年「新聞和傳播界會否或已經變成宣傳工具」的關注。我經常說：宣傳本身無問題，官方宣傳自己的好處和政策，是他們的職責。近年來，唱好的主旋律不絕，主導了主流傳媒生態，合乎官方「由治及興」的需要，對此我不會反對。

惟關鍵是，單向和單方宣傳就是問題。相反，值得鼓勵的是，官方應帶頭推動「宣傳的最佳效果」，就是各種言論的整體平衡。只有這樣，才能真正體現官方正面宣傳的效力和正當性。相反，若把精力用來設立種種困難或關卡，導致其他聲音（尤其是批評或負面的意見和建議）難以表達，則只會引起民間用其他方法來平衡官方的不平衡。《事》引起關注的其中一個原因，正在於此。

細看它的內容，其實可以作為官方修補關愛隊漏洞和不善之處的領域，例如活動有「篤數」之虞、對年輕人的國安教育活動變成請老齡人充數或領取小禮物的場合。其後，民青局在網上發了「關愛隊 事事『關』心」的帖文，這是「你說你的，我說我的」之策略，也算是一種回應。不過若在回應中承認《事》也說出一部分事實，並表示將會跟進和改善，這種以退為進的效果（即使是形象工程）不是更好嗎？

──《事》令我想到的另一個問題，就是這類平心靜氣、說情說理地指出客觀事實的報道，不是應該由新聞界和主流傳媒主動發掘嗎？為什麼大學生刊物反而走在前頭，還引起社會真正的關注？如今，能發揮這種監督作用的傳統傳媒已寥寥可數，這不是新聞界應該反思的嗎？當然，倘《事》多引述一些官員已說的話（即使沒有官員的直接回應），或多提一些建議，也許可堵塞「不夠平衡」的指摘。但話說回來，若主流傳媒能善用職能、以身作則，不是可以為年輕人引路嗎？

──近年新聞界不斷收縮，而《事》作為一個引人思考的焦點，使人關注近期的另一些收縮，就是其他傳播層面也面臨進一步收縮以至萎縮的壓力，例如戲劇協會不再得到資助、書店舉行活動時受到官方「關注」。這些都是有關方面在權力範圍內可做之事，惟這也將進一步加快「凝絕不通聲漸歇」的速度，對「由治及興」並無好處。

（3）仍須善用和保護新聞界

──在此借一盈尺之地，感謝各方友好近期對我的關心。我1989年從北京回港後與電台結緣，至2024年底「與時俱退」；但新舊更替，躺下，安靜，是正常不過和十分容易的事，毋須介懷，更不會怨天尤人。所以，我感謝所有曾經給我發表機會的傳媒、渠道和平台。不管它們方向如何，無船怎樣渡江？所以我經常想的是怎樣保護、善待、配合和用好每一條船，才能作長遠之計。

──今年是我踏入新聞界第52年，其實我多年來都在尋找一些答案：新聞能否推動公義？新聞會否成為吃飯時可有可無的背景音樂？新聞會否有一天瑟縮街頭，不能再理直氣壯地為社會服務？理性會否被非理性驅逐？……可以說，到今天我還沒有答案，但我仍積極樂觀地尋找。因為我發覺，眼前仍有不少傳媒人願意在不同領域繼續悉力以赴。倘大家不努力，就永遠得不到理想的答案。祝願「大珠小珠落玉盤」，鯉魚終可躍龍門！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]