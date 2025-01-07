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歐陽五

歐陽五：香港如何應對「電影落幕，遊戲登台」

【明報文章】雖然出了一部近年來難得的港片佳作《破．地獄》，但香港電影業卻正在經歷慘淡時刻。相關統計顯示，2024年香港電影票房約13億元，比2023年少了約1億元，是過去13年來最差成績。此外，過去一年全香港9間戲院結業，減少了七分之一。無獨有偶，2024年內地電影總票房為425.02億人民幣，同比下滑22%，回到10年前水平。

這一現象似乎不能用經濟大環境來解釋。一般認為，電影是逆周期行業，是廣義上「口紅經濟」的一種，即經濟不振、不確定性增加時，人們因壓力倍增反而更要消費電影，電影能夠以較低成本提供慰藉。然而，內地與香港近年經濟增長放緩，電影業卻沒有逆勢而上，其「口紅效應」有破除迹象。

電影業慘淡 折射時代變遷

實際上放眼全球，無論是歐美還是日韓，電影業都大不如前。互聯網的發展使人們的娛樂更加自主化、分眾化。而新冠疫情則加劇了這一現象，人們逐漸習慣分散娛樂，開始看網劇、刷短視頻、玩遊戲……如今到影院觀影與其說是娛樂，不如說是儀式感。况且現在內地不少新能源汽車都自帶觀影設備，支持杜比全景音效，不輸影院效果。2024年，內地短視頻市場超過了電影票房，「3A遊戲」（編者按：指投入高製作費的遊戲作品）《黑神話：悟空》大賺，都是這一趨勢的反映。

全球電影業慘淡的背後，是電影作為當代整合藝術的代表、作為娛樂業引領者的角色，正在發生變化。

整合藝術引領者的更替，是時代變遷的映射。舞台劇作為具有引領地位的整合藝術，發展了上千年，在上世紀達到高峰——音樂、舞蹈、美術、文學、表演等多種藝術形式進一步整合，發展出經典的四大音樂劇《貓》、《歌聲魅影》、《西貢小姐》、《悲慘世界》，成就了紐約百老匯、倫敦西區。電影的出現，則把舞台搬上了銀幕，因其更符合工業化時代特點而成為新一代引領者，於是便有了美國荷李活及香港文化的黃金時代。

遊戲將成新一代整合藝術引領者

而下一個整合者是誰？顯然是遊戲。筆者並不是遊戲玩家，但看到《黑神話：悟空》逼近頂級電影藝術的畫面時，也意識到，遊戲（尤其是「3A遊戲」）取代電影成為新一代整合藝術引領者的時代即將到來。而且，遊戲除了能夠整合此前所有藝術形式，還能整合VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、人工智能及「元宇宙」。未來，帶有沉浸式、互動和體驗性的「交互式」敘事作品，必然成為新一代主流藝術形式。

在電影時代大放光彩的香港，能否抓住遊戲時代的機遇？

與內地相比，香港遊戲產業發展並不算快，但香港在全球遊戲市場中意外扮演了重要「角色」。根據遊戲發燒友兼軟件工程師愛迪創辦的網誌「電玩香港」，全球超過400款電子遊戲以香港為場景。香港的獨特建築美學、東西方交匯碰撞的文化特色，以及港片經典IP（品牌），都深受遊戲開發者喜愛。例如日本的《莎木II》遊戲中，有大量九龍城寨的場景，曾經吸引許多日本遊客來港尋找「城寨文化」。但這些以香港為場景的遊戲中，港產遊戲僅佔很小比例。

遊戲產業價值 不止在經濟領域

有業內人士認為，香港目前遊戲產業的生態難以製作「3A遊戲」，因為投資人習慣金融市場的「快回本、高收益」，「3A遊戲」以投入大、製作周期長著稱，不大入香港投資人法眼。在香港，開發成本超過1000萬元的遊戲項目，已經算是「大製作」，這導致香港遊戲市場主要被小型休閒遊戲佔據。此外，香港IT（資訊科技）行業的薪資相比金融等行業偏低，導致遊戲行業難留人才。

然而通過《黑神話：悟空》的例子，投資者應看到遊戲行業投資回報前景。該遊戲雖然投入超過3億人民幣製作，但上線第一天便回了本，目前該遊戲總收入超過80億人民幣。

香港應意識到，發展遊戲產業的價值不僅在經濟領域——遊戲可打破語言和文化壁壘，行銷全球，能夠進一步提升香港文化影響力。若要打造國際文化交流中心，香港怎能錯過遊戲產業？

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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