阮穎嫻：戰略資源找替代 「偷晶」還是「出晶」難？

從二戰事例看「替代」的重要

先講一些二戰時的例子。1943年，盟軍當時展開一項計劃，空襲德國生產滾珠軸承（ball bearings）的工廠。滾珠軸承是重要機械元件，用來確定兩個零件的相對位置，減少旋轉部件之間的摩擦，使部件之間能自由旋轉，常用於汽車、工業機械及武器等。由於滾珠軸承有廣泛軍事和工業用途，盟軍希望透過打擊德國生產滾珠軸承的工廠，令德國失去生產武器的能力，逼其投降。

從1943年8月到10月，美軍航空部隊系統性地摧毁德國城市Schweinfurt附近的工廠，約為一半德國滾珠軸承的產能。雖然美航空部隊付出相當大代價，但對阻撓德國的軍事生產能力的效果十分輕微，並沒有達到盟軍目標。

後來調查發現幾個原因。由於元件重要，德國很快將工廠重建至其他分散和較不易受攻擊的地方。此外，為確保必需的用途，資本和勞動力很快從其他產業轉移到生產滾珠軸承。另外，一些原來使用滾珠軸承的機器，可用其他零件替代（substitution），節省下來的滾珠軸承用於軍事生產。

另一例子是二戰德軍與盟軍的大西洋海戰。英國是島國，二戰前物資高度依賴殖民地進口。納粹德軍嘗試對英國群島實施潛艇戰爭，斷英國糧，逼英國投降。在二戰前，英國超過四分之三的小麥和麵粉等主要食物依賴進口。到1942年，英國食品進口量僅為戰前一半，但國內生產大幅增加，緩解了進口下降的後果。儘管英國食物庫存在1939年底短暫下滑，惟此後一直維持在穩定水平，而且人均熱量消耗在戰爭期間得以維持。

上述兩個例子說明「替代」的重要。當一種重要資源變得稀缺，人們就會想辦法找其他產品替代，儘管這些方法可能會更貴，或更不方便、效能不佳，也有適應成本，但不會坐以待斃。特別是當相關商品僅部分中斷，在必需用途上仍有足夠供應時，供應鏈中斷的攻擊無效。

俄烏戰事亦形相似。雖然西方國家猛烈地經濟制裁俄羅斯，但俄羅斯經濟並無立即崩潰。比如歐洲國家大幅減少購買俄羅斯石油，其他國家如中國、印度、土耳其就變成俄羅斯石油的大買家，甚至可以乘機壓價執平貨，坐收漁人之利。另一方面，雖然歐盟對俄羅斯實施出口限制，惟有數據顯示，制裁實施後，歐盟對土耳其、哈薩克等第三方國家的出口上升，而這些國家對俄羅斯的出口同時上升。以上說明，物資有可能通過第三方轉運到俄羅斯。

此外，俄烏戰爭爆發近3年，烏軍常受彈藥不足所擾，烏軍與俄軍炮火的比例約為1：5。據報俄羅斯一年生產300萬發炮彈，相反美國及歐洲炮彈生產力總和僅約120萬發。另一方面，北約成員國的GDP（本地生產總值）總和約為全世界GDP的30%，約為俄羅斯GDP的8倍。為何俄羅斯的彈藥生產力比歐美加起來還多？這是因為戰爭對俄羅斯（總統普京）很重要，所以出盡九牛二虎之力，不惜要人民捱窮，仗一定要打落去。他（們）將資源都調動到軍事生產，獨裁國亦毋須理會人民生計。

相反，西方國家並沒有直接參戰，亦無意犧牲太多自身其他經濟生產，以換取更大的彈藥產能。這是不為也，非不能也。北約成員國承諾國防花費不少於其GDP的2%，但一直以來大部分國家都沒有達標，美國候任總統特朗普已表示不滿。相對於對付俄羅斯的光環，西方國民捱着昂貴能源、交着高額電費，已經覺得自己很偉大了。

那麼替代效應有沒有極限？二戰經驗帶來啟示。德國沒有自然石油儲量，因此在戰前創建了合成石油工業，用煤和汽油等燃料生產合成石油，替代自然石油。1944年8月，德國失去了對羅馬尼亞油田的控制，使德國完全依賴國內來源。其後，盟軍連續轟炸石油廠，使德軍能源枯竭。以上例子說明，要以戰略手段取勝，必須找到一些超出對手替代極限的資源，重點打擊。

現代戰爭的「彈藥」

比起真槍實彈，晶片被視為現代戰爭的「彈藥」，因此各國都加強控制晶片產業，以保國家安全。晶片技術是衡量國家科技實力的重要指標，掌握核心技術的國家將在未來科技競爭中佔優。

最近美國不斷加強對中國半導體和晶片的限制，同時有報道指中國仍能夠從不同渠道得到美國生產商的晶片，例如有現有客戶購入大量高階晶片，然後不知何故晶片流入中國。以前聽說，有中國人想在中國養和牛，因此在日本的和牛上「偷精」，走私中國，有被逮到的，但相信更多是逮不到。美國築起「小院高牆」，限制晶片輸出，還是有不少人成功「偷（運）晶（片）」。而且，不見得美國的盟友會好「聽話」，協助打擊。

晶片生產商其實沒有動機舉報自己的大客，有生意不會不做，他們亦未必知道，或有實質證據證明是誰。即使知道客人是誰，惟現代貿易動輒轉手十次八次，未必是客人轉運。由於舉證困難，官方不能制裁晶片商（亦無此能耐，看看Nvidia行政總裁黃仁勳如何在香港自出自入，可見一斑），要「二級制裁」難上加難。

中國短期內擺脫依賴外來技術 並不容易

亦有指中國在高端晶片技術有突破，不用「偷晶」，不屑「偷晶」。但中國生產的替代產品性能是否能夠與原產品媲美，有待觀察。中國最擅長是做到別人的九成效能、一折成本。最近的人工智能模型DeepSeek-V3，水平趨近西方，人工智能價格不到別人十分之一。高階晶片又可以嗎？高階晶片製造涉及極其複雜的技術鏈，從設計、製造到封裝測試，每個環節都要求極高的精準度。中國短期內要完全擺脫外來技術的依賴，並不容易。培養高端晶片人才，需要長期投入，不僅要有雄厚資源，更需完善教育體系和產業生態。這是一個系統工程，無法一蹴而就。

晶片產業高度全球化，一塊晶片或涉及多國和跨地區合作，要完全脫鈎並建立獨立產業鏈，成本極高。「出晶」不容易，但中國強大，我們應該「信政府，唔怕」。當然，難以脫鈎同時意味「偷晶」並無那麼困難，美國不可能阻止全部晶片流出。

要「出晶」還是「偷晶」，主要是兩者的技術、成本及未來不確定性的考量。有需求自然有價，有價自然有人「偷晶」。道德上一來買方未必是偷運者（甚至可能是美方友好），二來於中國立場，禁運是不義的，所以「竊晶不能算偷」。但即使「偷晶」成功，也不能夠取代建立自主「出晶」的長遠戰略重要性。

基於晶片戰的複雜性與長期性，中美兩國在晶片和半導體科技的鬥法，會在2025年持續。

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]