何喜華：如何有序地令劏房「清零」（下）

目前政府有為居於不適切居所，且輪候公屋滿3年的私樓住戶設立現金津貼試行計劃。為此，當局應該考慮增加計劃的津貼額，受惠對象亦應放寬至輪候公屋的非長者單身人士，並將現金津貼計劃恒常化，避免租戶因租金上升而未能承擔增加了的租金。

現金津貼恒常化 立法訂起始租金

因應立法規管後劏房租金有機會上調，當局應盡快研究立法規管起始租金。由於現時並沒有規管起始租金，在租約結束後，劏房業主大可大幅上調租金；若劏房戶交不起租，因租金上升而被迫下流至牀位、板間房居住，居住環境更差，絕非社會所樂見。當局必須抓緊時機，在規管劏房法例實施之前，盡快訂立起始租金，規管劏房租金水平。

2022年實施劏房租金管制時，當局曾表示先推行租管，待政府掌握全港各區劏房的更多資料後，在2023年第一季起每月公開有關申報資料，並根據數據做分析及回顧，研究是否訂立起始租金。事實上，租管法例已實施兩年多，劏房租金卻愈升愈高。根據2023年本會（社協）展開涉及劏房、板間房、太空艙及牀位等分間單位的調查，發現過去3年物業的年租金收入，均高於該物業的差餉估值，最誇張更有一個劏成26個牀位的唐樓單位，每年收租最多66萬元，超越其差餉估值近8倍。

因此，鑑於租管條例已實施兩年，當局理應蒐集到一定數據，可盡快訂立起始租金。當局應參照差餉物業估價署對個別單位的估值租金水平，規定所有分間單位總租值不可超過原來整個單位租值120%，避免個別業主藉出租劏房牟取暴利。

加強支援過渡屋簡約屋住戶

根據本會調查，如果交通及生活支援完善，六成居民是願意轉區居住。現時部分過渡房屋及簡約公屋需要接駁車才可連接市區或鐵路交通，但有些小巴站屬中途站，部分居民上不了車上班上學或外出購買生活所需，對於有時要非常早上班或較夜下班的居民都造成困難。

筆者建議增加小巴班次，及於繁忙時間加設邨巴及每日購物班次，非繁忙時間則可以幾個屋邨一起使用，並在邨內設立生活物資小賣店，方便老弱者購置生活物資。另一方面，隨着簡約公屋建成，過渡房屋的甲乙申請表比例應全面放寬，及如果在一個月內沒有甲表申請人，就可以將名額給乙表。簡約公屋亦應涵蓋非長者單身人士。

落實人工島工程 確保土地供應

在土地供應方面，雖然當局表示未來10年由政府主導的項目中，可提供發展的土地（即「熟地」）達到約3000公頃，然而最新一份施政報告並無詳細着墨闡述10年之後（2034/35年度以後）的土地供應。

2024年施政報告表示「政府會穩慎推展交椅洲人工島建設，年底前啟動項目填海部分的環評程序，目標在明年完成審批工作。相關詳細工程設計今年內會開展」，似乎並未處理中長期的土地供應。當局應加快落實開展交椅洲人工島填海工程，確保未來有充足土地供應及儲備。

諮詢要以民為本 全面深入

政府應擴闊劏房定義及規管類別，包括牀位及板房，令諮詢內容更齊備，並應分別與多區的牀位、板房、劏房租戶，包租人，地產界及業主，有關社會服務團體等更多持份者深入訪談，了解大家所需的協助，以居民福祉及房屋權為基礎，總結諮詢結果，制定香港最低住屋標準、規管或取締劣質房屋的方案及時間表。

當局必須有整全的房屋供應策略、執行藍圖和時間表，在不損害租戶福祉下，有序地令不合規的劏房、板房、籠屋牀位「清零」。

（編者按：上篇刊2024年12月30日《明報》）

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]