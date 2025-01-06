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梁敬國

梁敬國：高昂建築成本 是否無解之題

【明報文章】香港建築成本在全球名列前茅，引起社會廣泛關注。雖然本地基建一直處於世界領先地位，在瑞士洛桑國際管理發展學院早前發布的《2024年世界競爭力年報》中，香港排名上升兩位至全球第五位，其中「基礎建設」排名較前年明顯上升，躋身全球前10名內，反映政府近年持續推展基本工程的成效獲認同。然而建造成本亦長期處於世界前列，過往多年在《國際建造成本指數》排名前3位。

據發展局去年9月公布的〈檢視香港建造成本高昂的原因〉文件，主要可歸納為以下幾個原因。

成本高昂的原因

首先，工人成本是影響建築成本的主要因素之一，佔總建造成本30%至40%。儘管香港工資水平低於倫敦和紐約，但與新加坡相比卻高出約70%，更比上海、廣州、深圳等地高出約3倍。更嚴重的是，本港工人老齡化問題突出，約40%熟練工人年齡在55歲或以上，直接影響生產力，繼而延長建築周期。老齡化與較高工資水平的協同效應，導致勞動力開支成為建築成本高昂的主因。

其次，建築材料及設備成本也不容忽視，佔總成本的25%至35%。香港的採購模式使材料價格居高不下，承建商若能夠通過大量採購獲得優惠價格，或許可降低部分成本。此外，本港設計標準相對嚴格，在施工過程中無疑需要用更多材料和工序，進一步推高整體建造成本。

而繁瑣的審批流程也引致成本上升。根據研究顯示，工程團隊約30%至40%工時用於處理文書工作，不僅降低施工效率，還增加項目時間成本。而香港的獨特地理環境和城市發展的高度集中性，亦令工程設計和施工複雜性大幅增加，進一步推高建造成本。

可行的建議方案

高昂成本不僅影響公共資源的有效運用，也削弱香港長遠競爭力。面對建築成本長期高企的現况，我們需要一系列可行方案，以冀有效控制成本，促進行業的可持續發展。

首先，調整投標政策及市場，重新評估最低價中標制度，避免單純追求低價而忽視工程品質與效益。通過採取重視質量與效益的標準，確保工程品質和承建商的競爭力，從而維護行業健康發展。

其次，在勞工政策上，筆者建議適度調整外勞同工同酬的要求，回歸市場定價原則。根據供求關係調整工資標準，可降低部分工人成本，緩解本地建造業的勞工短缺壓力。同時，通過推動管理模式的現代化和引進數碼化技術、工業化建築方式，更可吸引多些年輕勞動力，提高行業生產力和效率。

針對承建商的專業需求往往推高價格，導致整體建造成本無法有效降低。我們建議重新評估合理性的要求，確保其服務和價格符合市場預期，從而平衡成本控制與質量保障。

此外，應改革整個審批流程。目前政府多個部門如屋宇署、土力工程處及旗下礦務部、環保署、海事處、消防處及勞工處等的審批程序繁瑣，導致項目延誤和成本上升；加上向多個部門提交各類文件的過程不僅耗時，很多時還存在過度要求，增加時間成本和行政負擔。

我們建議推動多部門聯合審批，採取一站式服務，減少重複審批和文書工作，並借鑑NEC（新工程合約）原則，建議各部門採用NEC的合作理念，加強跨部門協作，減少不必要的審批環節；同時，建議推行自我認證（self-certification）制度，特別是在設計與建造（design and build）合約下應用，能夠有效減少人力資源重疊、提升審批效率、減少資源浪費。

高昂成本不是無解之題

發展局的討論文件就香港建造成本高昂的原因提供重要見解，但在具體解決方案上仍缺乏實施細節。誠然，高昂成本並非無解之題。通過以上建議方案，加上各政府部門通力合作，針對每個項目／環節導致高成本的痛點，精準並逐步落實相應及可行措施，將能夠有效改善整體成本。只有大家共同解決問題，而非增加其複雜性，在有效監管、保持質量及安全的同時，與效益取得平衡，既能應對當前挑戰，亦可促進行業的可持續發展，方為上策。

作者是香港建造商會執行總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁敬國]

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