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2025年1月6日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：翻江倒海?——展望2025年台灣政局與兩岸關係 ／文：林泉忠
聞風筆動：港鐵「莫財」 前海洪水橋跨境線料國企接手 ／文：李先知
黃偉豪：公務員減薪非重點——被塵封的公營部門及公務員改革
葉竣然：淺談《美國愛國者法》對香港聯匯的可能影響
梁敬國：高昂建築成本 是否無解之題
何喜華：如何有序地令劏房「清零」（下）
筆陣：翻江倒海?——展望2025年台灣政局與兩岸關係 ／文：林泉忠
【明報文章】或許2025年，對台灣而言，會是歷史性的一年。
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筆陣：翻江倒海?——展望2025年台灣政局與兩岸關係 ／文：林泉忠
聞風筆動：港鐵「莫財」 前海洪水橋跨境線料國企接手 ／文：李先知
黃偉豪：公務員減薪非重點——被塵封的公營部門及公務員改革
葉竣然：淺談《美國愛國者法》對香港聯匯的可能影響
梁敬國：高昂建築成本 是否無解之題
何喜華：如何有序地令劏房「清零」（下）
聞風筆動：港鐵「莫財」 前海洪水橋跨境線料國企接手 ／文：李先知
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