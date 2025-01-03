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聞正聲

聞正聲：吸收經驗元旦過境大改進 預早規劃行程方可更稱心

【明報文章】早前聖誕和新年假期市面人流暢旺，商界各出其謀刺激零售市道；而當中最受旅客歡迎的，莫過於跨年倒數煙花匯演。

汲取了2023年大批內地旅客除夕倒數後未能及時過關的經驗，特區政府今次優化並提早公布公共交通和各個關口的安排，讓有意「倒數」後立即離境的旅客，能夠盡早規劃行程；亦與內地相關部門實施特別通關安排，包括將羅湖關口延長運作至凌晨2時，以及深圳灣口岸旅客和客車清關服務通宵運作。

在不同部門充分協調和配合下，各陸路口岸交通整體暢順良好，雖然仍有個別旅客因未能趕及羅湖收關前離境，惟整體安排相信仍然能夠令絕大部分旅客滿意。

4個口岸元旦凌晨同時運作

除了深圳灣和羅湖口岸延長通關時間，港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜亦如常維持24小時通關。換言之，除夕夜和元旦凌晨，4個陸路口岸一同運作疏導人流和車流。入境處統計顯示，除夕共15.6萬旅客人次入境，當中約12萬是內地旅客，近九成經羅湖、落馬洲支線及深圳灣等陸路口岸入境；而元旦凌晨零時至早上6時半，則約有2.5萬人次經4個陸路口岸離境。

處理如此龐大旅客量，仍然做到有條不紊，可見由政務司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組，發揮了協調作用，為接待訪港旅客做好全面準備及應對工作。為配合個別口岸延長通關時間，入境處和海關等相關部門額外調派數百人員疏導離開人潮；加上與內地出入境管理局充分協調，絕大部分旅客只需等待數分鐘即可過關。

除了各出入境部門盡責履職外，運輸署亦密切監察公共交通情况，協調公共運輸營辦商加大公共交通運力，令跨境旅客可以有序離港，防止旅客被迫滯留。

隨舉一例：接載旅客到羅湖口岸的港鐵東鐵線，於元旦日凌晨零時至零時56分尾班車開出期間，加密班次至最密每3至4分鐘一班，其間共有14班列車由金鐘開出，讓旅客可以順利經羅湖口岸過境。而即使錯過羅湖口岸運作時間的旅客，仍可選擇乘搭港鐵上水站至落馬洲（新田）公共運輸交匯處（新田皇巴站）的巴士路線，以及通宵服務的落馬洲-皇崗過境穿梭巴士（皇巴），經落馬洲／皇崗口岸返回深圳。此外，短途跨境巴士服務和接駁口岸的特別通宵巴士線亦加強服務，包括在香港西九龍站外增設跨境巴士上客站等。

換言之，特區政府已確保所有希望即晚返回內地的旅客，都可以有途徑在合理時間內過境。事實上，根據報章報道，約凌晨3時許已大致疏導所有旅客。

筆者之所以將種種交通和過關安排如數家珍列出，無非是希望指出：但凡有所準備、做好離港路線規劃，同時預留充足時間離境的旅客，幾乎不可能出現「被迫留港」情况。

對於有報道稱，元旦凌晨有200多人在高鐵西九龍站外等候跨境巴士，部分旅客要等候接近1個小時，另外亦有旅客建議進一步延長羅湖口岸運作時間——延長羅湖口岸運作時間，涉及兩地出入境部門運作及資源運用，必須得到兩地同意才能夠實行。筆者相信有關部門一定會檢討是次除夕及元旦假期的安排，與內地相關部門檢視，按實際需要考慮日後有關安排。

接待訪港旅客 「沒有最好，只有更好」

出外旅遊，大家當然都想玩得開開心心。香港歡迎來自世界各地的旅客，特區政府和旅遊業界要本着「沒有最好，只有更好」的信念，務求愈做愈好，令旅客有賓至如歸的感覺。而作為旅客，本身亦有責任預先規劃好行程，出發前多做資料蒐集；尤其是行程緊密、打算即日來回的旅客，更要清楚了解不同過境關口的運作時間，並預留充足交通時間以應付突發情况。只要做足準備，香港的景點、美食、文化特色和一流服務，定可令旅客滿意。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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