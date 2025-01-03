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李輝

李輝：重塑香港教育：數智時代呼喚新藍皮書

【明報文章】自1997年回歸以來，香港教育界經歷了諸多變革，其中以2000年千禧教改最為關鍵。當時的教育統籌委員會向特區政府遞交題為《終身學習，全人發展：香港教育制度改革建議》（教改藍皮書）的報告，訂定教育改革的內容，為特區未來教育發展描繪了新的發展藍圖。然而，24年後的今天，香港的社會環境、經濟結構及全球政經格局，已發生翻天覆地的變化。面對數字化（digitalization）、人工智能化（AI）和少子化三重挑戰，香港教育界亟需新的藍皮書，以謀劃未來20年的教育發展之路。

一、千禧教改主要內容

2000年千禧教改涵蓋課程改革、考核改革、學制改革等多個方面，其核心目標包括：建立終身學習體系、提升學生素質、建立多元化學校體系、塑造開放型學習環境、提升德育與國民教育，以及建立兼容多元文化的教育體系。具體措施包括：

（1）課程改革：推行母語教學政策，新設通識教育科。

（2）學制改革：將原有的兩年高中、兩年預科及3年制大學，改成3年初中、3年高中及4年大學的「334」學制，以便與國際教育接軌。

（3）考核改革：推行全新的香港中學文憑考試（HKDSE），引入校本評核，通識科必修必考。

（4）多元辦學：通過《校本條例》（《2004年教育（修訂）條例》）強制學校成立法團校董會；透過直接資助計劃，促進優質私立學校發展；鼓勵直資學校、「一條龍」學校等多元化辦學模式。

二、千禧教改之功過得失

教改藍皮書推出24年後的今天，再回首這場大規模、長時間的千禧教改，實事求是地說，它功大於過，功過「七三開」。簡而言之，其主要功勞有：

（1）回應時代需求：千禧教改及時回應了當時香港社會發展和全球化趨勢，推動了香港教育的現代化，以及與國際接軌。

（2）提升教師專業：千禧教改另一大功績就是加強教師培訓，實現了中小幼教師全面學位化，提高了香港教師整體素質和教學能力。

（3）賦權學校：通過校本條例，增加了學校的辦學自主性和靈活性，促進了學校的多元發展。

（4）擴展學習機會：通過副學士等計劃，向學生提供了更多元化的學習機會和升學途徑。

當然，千禧教改的問題也非常明顯，現擇其要者，羅列如下：

（1）推行過急，配套不足：當時部分改革措施（例如母語教學）推行過於倉促，資源配套和師資培訓未能及時跟上，影響了改革成效。

（2）持續爭議，評估缺失：母語教學等政策引發社會持續爭議，缺乏科學的成效評估機制，難以客觀檢視改革成果。

（3）通識教育爭議：通識教育科的課程設計和教學實踐存在偏差，未能有效培養學生的理性思辨能力，反而被人利用，引導學生走向偏激，加劇社會矛盾。

（4）國民教育缺位：對國民教育和中國歷史教育重視不足，國民教育科大綱被「無限期擱置」，削弱了學生對國家民族歷史和文化的認同，對於培養學生的家國情懷不利。

（5）資助學校面臨困境：教改之後，資助學校面臨資源不足、生源流失等問題，與直資學校和國際學校的差距拉大，加劇了教育不公平。

三、數智時代勢將重塑香港教育

人類即將進入21世紀30年代，數字化、AI化與少子化將全面改變香港的學校生態，香港教育也面臨全新的挑戰和機遇，概括如下：

（1）全球化和科技革命：全球化浪潮和人類科技革命突飛猛進，對香港學生所需掌握的能力與技能提出了全新要求，例如計算思維、解難能力、跨文化溝通能力，以及數碼和AI素養等。學校課程內容急需變革。

（2）香港社會變遷：人口老齡化、少子化、貧富差距，以及高才通、優才計劃帶來的新移民等問題，對香港的教育系統提出新要求。基礎教育體系需要精心微調和梳理。

（3）教育科技發展：線上學習、元宇宙、智能化教學及個人化學習等新科技，為教育帶來新的可能。教學法需要改革，中小學教師需要學習和掌握數字教學法（digital pedagogy）。

（4）大灣區發展與融合：香港與大灣區的融合發展，為跨境學習、一課兩教、DSE內地推廣等教育合作和師生交流，創造了新機遇。母語教學、普通話教學等問題，也需通盤考慮。

（5）香港要融入國家發展大局：在中美合作、對抗與脫鈎之大變局中，香港在謀求自身發展的同時，既要融入國家發展大局，又要走向世界，情勢變得比走鋼線還困難。香港教育如何利用並發揮好一國兩制的優勢，成為國際教育之都及國家人才寶庫，這都是擺在我們面前的新課題。

四、新藍皮書構建未來教育新格局

筆者認為，新的教改藍皮書應着眼於培養具備未來技能、國際視野和家國情懷的新一代香港公民，重點關注以下方面。

（1）培養未來技能：重視培養學生的科創能力、計算思維、明辨性思維、解難能力、協作能力、適應能力和終身學習能力。

（2）融合科技與教育：推動教育的數碼化轉型，利用科技提升教學效率和質量，發展混合式學習、個人化學習等新型教學模式。

（3）促進教育公平：優化教育資源配置，縮小教育差距，普及小班教學，確保所有學生都能夠享有優質教育。

（4）加強教師專業發展：建立完善的教師專業發展體系，提升教師的AI素養、數字教學能力。

（5）強化國民教育和價值觀教育：普及「三法」（憲法、基本法、國安法）教育，培養學生的國民身分認同、愛國情懷、社會責任感和正確的價值觀。

（6）加強與大灣區的教育合作：推動香港與大灣區其他城市的教育交流與合作，拓展學生的發展空間。

（7）重視生涯規劃教育：幫助學生了解自身興趣和能力，規劃未來發展方向，提升就業競爭力。

（8）完善教育評估體系：建立多元化的教育評估機制，關注學生的全面發展，避免過度強調應試教育。

制定新的教改藍皮書，需要政府、學校、教師、家長和社會各界的共同努力及全民參與。我們可以藉此機會，通過廣泛諮詢、凝聚共識、精心謀劃，構建一個更公平、更優質、更具前瞻性的香港教育體系，為香港及國家的未來培養更多優秀人才。新的教改藍皮書不僅是香港教育的發展指南，更將是香港未來繁榮穩定的基石。

（筆者按：本文內容僅反映作者個人立場與觀點，與其所屬單位無關）

作者是香港教育大學教育及人類發展學院講座教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李輝]

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