陳帆川：編輯室的左右腦之爭

在《印度時報》主理人工智能產品的Ritvvij Parrikh，於美國尼曼新聞實驗室網站發表對業界2025年的預測，將媒體科技涉及的技能歸類為「左腦技能」，而傳統新聞人講求的創意則屬「右腦技能」。有趣的是，他認為左右腦並非由兩派人把持，而是左腦工序由數碼平台承包；至於編採人員，甚至產品經理和軟件工程師等IT人，都可以集中使用右腦發揮創意。

理性而充滿計算的左腦工序，如何由平台承包？以印刷媒體為例，類似工序包括印刷、發行、銷售；在數碼媒體，例如新聞機構的YouTube頻道，工序則由演算法自動處理；在自家新聞網站，左腦工序由搜尋引擎和網絡瀏覽器Chrome的文章推薦功能代勞。

他認為，新聞「平台化」，將左腦工序盡量交由機器處理，是大媒體的趨勢。很多媒體過去的數碼化，就像iPhone面世之前的手機戰，沉迷於表面上的設計花樣；直至iPhone帶來「平台化」，市面所有電話都採用一模一樣的設計，右腦創意不再集中於設計花樣，而是拼應用程式的創新。最受歡迎的手機程式被iOS和Android吸收，成為平台的一部分。

社交媒體的帖文動態消息和搜尋引擎的結果頁面，都是平台化的例子，設計長年不變，但功能推陳出新。Parrikh估計，大型新聞機構的商業部門將一分為二：一主攻平台以外的收入，靠Google和社交媒體導流賺錢；二集中於自家平台收入，改善訂閱制，而平台化是大趨勢。

許多人憂科技扼殺創意 惟也可釋放創意

具體來說，大品牌會將所有副產品整合到主品牌上面，例如很多人會在Vox看新聞，但在由《紐約時報》持有的媒體Wirecutter看產品評測，而不會到由Vox持有的The Strategist。像Vox這樣的大媒體，將致力透過個人化，向用戶推送他們想看的評測，以免他們流失到競爭對手。迪士尼積極整合串流媒體Hulu和ESPN+，也是如出一轍。

當繁瑣而精密的工序都交由強大平台解決，記者將可集中寫稿拍片，產品經理和軟件工程師也能夠集中於開發小遊戲和小程式，例如體育計分表、選舉結果儀表板等。很多人擔憂科技會扼殺創意，惟換個角度看，它同時也能釋放創意。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]