冼卓嵐：香港發展低空經濟的難題

特區政府過去幾年不斷提及「低空經濟」，2024年施政報告更花篇幅提及要發展低空經濟，大概就是成立小組繼續研究相關法規、研究基建是否足夠等等。如果你未曾接觸過無人機，你甚或連低空經濟即利用無人機從事商業運作也未必知道。不論內地還是歐美各國，都已經有運用無人機做運輸的實例。倘若有關技術運用得宜，不僅能夠促進經濟增長，還可以提高市民的生活質素。

需優先解決3個問題

然而，香港在推動低空經濟的過程中，面臨多重挑戰和問題。筆者在此嘗試探討在香港發展低空經濟時，需優先解決的幾個主要問題。

（1）法規與政策框架

首先，香港需要一個清晰且靈活的法規與政策框架，來支持低空經濟的發展。目前香港航空法規主要針對傳統的航空業；對於無人機和其他低空飛行器的管理，則較薄弱。

為促進低空經濟，政府除了檢視現有法規，制定適合無人機營運的政策，例如無人機的飛行範圍、飛行高度、營運許可等之外，當局還應該加強與國際組織合作，借鑑內地及歐美國家的成功經驗，以建立更具前瞻性的法規體系。

（2）基礎設施建設及點對點配套

其次，低空經濟的發展，離不開完善的基礎設施。香港的城市環境相對密集，這對無人機的營運構成了挑戰。因此，政府需要投入資源來建設適合低空經濟的基礎設施，例如專用的起降場地、充電設施及維修站等。

此外，本港人口密度比起內地及歐美國家為高，即使本地基礎設施完善了，也難運用無人機做到點對點的物流系統。現時網購十分方便，今天早上下單，貨品可能明天中午就能夠送到家中，但當中需要人手才能夠做到點對點運輸；即使未來無人機能更有效率，以更低成本解決物流問題，惟最終仍然可能難以做到點對點將貨品送到客戶家中。

因此，本地低空經濟亦需相關配套，例如運輸型機械人等，才能夠真正提高市民的生活質素。

（3）社會接受度與公眾意識

在香港社會，相信大部分市民都不會希望在自己家裏看到無人機在窗外飛來飛去，擔心無人機的鏡頭會隨時拍攝到自己家中情况，令私隱受損。所以，公眾接受度也是低空經濟能否成功的重要因素。

政府和企業需要加強公眾教育與宣傳，提高市民對低空經濟的認識和接受度，例如可以通過舉辦公開講座、示範飛行等活動，讓市民了解無人機的安全性和潛在社會效益。此外，政府還應該建立透明的監管機制，使公眾對低空經濟的發展有信心。

結論

總的來說，香港在發展低空經濟的過程中，需要針對法規與政策框架、基礎設施建設、技術創新、社會接受度、行業標準化，及國際合作等多方面問題，開展深入研究和制定解決方案。只有在這些問題得到妥善處理之後，香港才能夠充分發揮低空經濟的潛力，實現經濟的可持續發展，並提升市民的生活質素。隨着低空經濟的發展，香港有望成為全球低空經濟的重要樞紐，為未來的經濟增長注入新活力。

作者是民主黨資訊科技政策發言人

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[冼卓嵐]