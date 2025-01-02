邵善波：習近平主席的澳門講話傳遞的信息

習主席在講話中，首次提出澳門是國家的「明珠」、「寶地」。香港長期被譽為「東方之珠」，現在澳門也成了「明珠」，令一些港人感到不是味兒。香港是「東方之珠」，但沒有排除澳門也可以是顆「明珠」。如這次習主席訪澳活動中的第一個考察地方——澳門科技大學，就與澳門政府資助、由當地學者推動落實的國家航天項目「澳門科學一號」衛星有關。

非常重視一國兩制下港澳角色作用

國家本來是想找香港參與這個項目，但最終落戶澳門，這值得港人好好反思。澳門出現這樣的情况，成為了國家的一顆「明珠」，又有何出奇呢？况且，「東方之珠」是香港回歸前所獲得的美譽，它到底是中國的「珠」，還是英國在東方的「珠」？這個問題也沒有人能夠說清楚。

習主席這次講話所反映的一個重要信息，就是他非常重視香港與澳門在「一國兩制」的大政下，在國家事務上能夠發揮的角色與作用。這在不久前舉行的三中全會的決議，已經可以看到。習主席在接任黨的總書記及國家主席之前，曾經是中央港澳工作的領導，但習主席對港澳的感情及重視，並不單是建立在個人的接觸與經驗上。

習主席這次澳門講話，花了不少篇幅闡述「一國兩制」這個大政的戰略思維及政策基礎。他指出：「保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持。『一國兩制』蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。」這應該是中央首次將「一國兩制」這大政，不單止放在民族復興的偉大任務之中，同時也放在國際關係及世界大局的層次之上。

進一步化解「50年期限」誤解

他繼續指出：「落實中央全面管治權，任何時候都不能動搖。同時，尊重『兩制』差異，充分保障特別行政區高度自治權，繼續全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，確保不會變、不動搖，確保不走樣、不變形。」這進一步化解了很多人將「50年不變」理解為一個期限的誤解。

習主席在2022年香港回歸25周年活動的講話中，已經說過這重要論述，但社會普遍對這問題仍未完全掌握。習主席反覆強調這講述，是有必要的，因為這涉及施政者的戰略思維問題。

習主席這次講話，不止對港澳提出他的期望和要求，也對澳門的一些具體政務，作出很具體的指示；最令人矚目的是，他對橫琴的發展工作，說了一句很不尋常的話。主席指出：「需要注意的是，中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業。這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。」在如此莊嚴的場合說出這樣的話，一定有其目的和意思，也反映出背後問題的嚴重性。從這件事情來看，習主席對香港及澳門的大大小小事情，都是非常上心的。

橫琴的發展項目，與粵港澳大灣區三地的融合發展規劃，都是習主席多年來非常關心的區域發展計劃。這兩個項目雖然各有成績，但整體表現明顯不理想。習主席着急是有道理的，有關方面仍需作出更大努力。

港澳首要做好自己事情

在國家當前面對全球大變局的形勢下，香港與澳門雖然只是國家的30多個地方行政單位中之一二，而且不大，特別是澳門只是彈丸之地，人口只等於內地的一個縣，香港也大不了多少，但在「一國兩制」的優勢下，港澳在國家的一些事務上，不論是打造成為國際高端人才集聚高地，在經濟、貿易、金融或科技方面，還是對外交往、聯繫，特別是對美國、對台灣地區的關係，都有其獨特及不可替代的作用。習主席對香港及澳門在這些工作上的角色和作用，都特別重視及充滿期望，這也是「一國兩制」大政的一個戰略目標。

香港及澳門能否發揮好這些角色及作用，首要當然是要做好自己的事情。故習主席對澳門提出的4個「希望」，其中3個都是針對澳門內部的情况；同樣的要求，其實也適用於香港。港人要努力、共勉，不要辜負國家對香港的期望。

作者是新範式基金會總裁

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