狄志遠：削減社會福利開支 不是解決財赤良方

福利開支增 反映深層結構問題

首先，有意見認為社會福利佔政府開支最大比例，主張應從此入手削減。對這種論述，本人極有保留。福利開支規模大，主要因為社會需求的增加。事實上，福利開支上升反映的是更深層的結構問題——人口老化加劇、貧富差距持續擴大、社會流動性下降、照顧者壓力大、殘疾人士的需要等，導致福利需求增加。政府透過福利服務幫助社會裏的弱勢社群，這是應有的責任。

面對社會需求，政府應使得使，關鍵是其必要性和社會效益。削減福利開支，只會令弱勢社群得不到恰當照顧。

有意見提及政府用於社會福利的支出，每天超過3億元，來突出開支龐大。若以此為理由，則公務員開支更龐大。2023/24年度政府用於公務員薪酬及相關開支高達1562億元，平均每天超過4億元，那公務員開支豈不是更應優先檢討？近年政府削減了約2%社會福利開支，現在又暗示進一步削減，而公務員依然可以按機制加薪3%。若要開源節流，為何不從重整公務員編制、凍結招聘等方面着手？單是凍結招聘一項已可節省過百億元，遠比削減弱勢社群的福利更具成效。

同樣，我們不應向2元長者乘車優惠打主意。長者乘車優惠是推動「積極樂頤年」的重要政策，鼓勵長者走入社區、保持社交聯繫，長遠可減少醫療和安老服務的壓力。若貿然收緊資格或設限，只會得不償失。

另外，凍結高齡津貼金額的建議看似可以節省開支，但影響的往往是最基層長者。部分清貧長者僅靠這筆津貼維持基本生活，凍結金額變相削減他們的生活保障。從每年通脹情况來看，這個建議對受助人的實質影響不容忽視。而且，政府不應向最貧窮的人「開刀」。

福利措施可預防更嚴重社會問題

社會必須明白：我們不能忽視福利投資的預防功能。很多社會福利措施看似增加政府即時開支，但能夠預防更嚴重的社會問題，長遠反而可以節省更多公共開支。例如及早介入家庭問題，可以預防青少年犯罪；投資社區照顧，可以減少院舍需求等。

現時社會過分聚焦於「節流」，卻迴避了「開源」的討論。面對結構性的財赤，政府應該全面檢視各項收支，包括探討新收入來源、優化稅收制度等。把削減支出重點放在弱勢群體的福利上，效益有限。

當前香港面對的挑戰，不僅是政府財政收支失衡，更是社會發展模式需要轉型。過分着重短期開支節流，而忽視長遠社會投資的需要，只會令問題更形惡化。政府應該以更宏觀視野，平衡財政穩健與社會發展需要。

政府面對財政壓力，確實需要謹慎理財，惟不能夠本末倒置。當務之急是檢視政府整體財政結構，開源與節流並重，同時維護社會公義。唯有如此，才能夠找到既可改善財政狀况，又不至損害社會福祉的可行之道。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]